Φρίκη στη Σαλαμίνα – 75χρονη βρέθηκε νεκρή μετά από ληστεία

Σοκ και οργή στη Σαλαμίνα προκάλεσε η φονική ληστεία που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε μονοκατοικία στην οδό Ικάρων 31, με θύμα μια 75χρονη γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δύο άγνωστοι δράστες έσπασαν το παράθυρο της κατοικίας και εισέβαλαν στο εσωτερικό.

Εκεί, επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη, πιθανότατα με αιχμηρό αντικείμενο, προκειμένου να τη ληστέψουν. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί, γεγονός που οδήγησε στη δολοφονία της.

Η άτυχη 75χρονη εντοπίστηκε από την κόρη της, η οποία ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Εφερε τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Κάμερες ασφαλείας της περιοχής φέρεται να έχουν καταγράψει τους δύο άνδρες τη στιγμή που παραβιάζουν το παράθυρο και εισέρχονται στη μονοκατοικία.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν προσεκτικά το υλικό, ενώ συγκεντρώνουν καταθέσεις από γείτονες και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στη γύρω περιοχή.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο σε πιθανά ίχνη DNA και αποτυπώματα μέσα στο σπίτι όσο και σε άτομα με παρελθόν σε παρόμοιες ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων.

Η τοπική κοινωνία της Σαλαμίνας παραμένει συγκλονισμένη από το έγκλημα, με κατοίκους να μιλούν για μια ήσυχη γυναίκα, γνωστή και αγαπητή στη γειτονιά της.

