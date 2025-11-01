Παρίσι: Ο Πούτιν πίσω από τη «δίκη των κόκκινων χεριών»

Η σκιά του Βλαντιμίρ Πούτιν υψώνεται μέσα στο μοντέρνο δικαστικό μέγαρο του Παρισιού κατά τη δεύτερη ημέρα της δίκης τεσσάρων Βουλγάρων που κατηγορούνται για συνωμοσία στην υπόθεση της βαφής κόκκινων αποτυπωμάτων χεριών στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος στη γαλλική πρωτεύουσα – μια ενέργεια που θεωρείται πιθανή ρωσική επιχείρηση υβριδικού πολέμου.

Η δίκη, που θα ολοκληρωθεί σύντομα, φιλοδοξεί να ρίξει φως σε μια από τις φερόμενες ενέργειες κατασκοπείας του ρώσου πρόεδρου, ακόμη κι αν δεν κατονομάζεται ο ίδιος ως υπαίτιος. «Δεν μας ξεγελά, γνωρίζουμε από πού προέρχεται η προβοκάτσια», δήλωσε η εισαγγελέας που έχει ηγηθεί της υπόθεσης – παρότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι δεν ήταν, όπως εξήγησε, «οι πιο ικανοί ρώσοι κατάσκοποι στον πλανήτη».

Εμπιστευτικά σημειώματα πρακτόρων της γαλλικής μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών DGSI, που εν μέρει αναφέρθηκαν στη δίκη, ισχυρίζονται ότι δύο από τους υπόπτους «έλαβαν οδηγίες στα ρωσικά από άγνωστα άτομα μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram», σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Politico.

Το γεγονός ότι η ομάδα ήρθε από τη Βουλγαρία «επιβεβαιώνει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες θα αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης επιχείρησης αποσταθεροποίησης της κοινής γνώμης», αναφέρουν τα εμπιστευτικά έγγραφα. Μάλιστα, οι ειδικοί της γαλλικής κυβέρνησης στον τομέα καταπολέμησης της παραπληροφόρησης εντόπισαν χιλιάδες αναρτήσεις για την υπόθεση από ψεύτικους λογαριασμούς που συνδέονται με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τα υπομνήματα των μυστικών υπηρεσιών που διαβάστηκαν στο δικαστήριο, τα γκράφιτι με τα βαμμένα κόκκινα χέρια εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό των τυπικών υβριδικών πολεμικών επιχειρήσεων – όπου άτομα προσλαμβάνονται και πληρώνονται για να «επιτελέσουν μια αποστολή κατ’ εντολήν μιας υπηρεσίας πληροφοριών», ακόμη και αν αυτοί οι λεγόμενοι «πληρεξούσιοι» δεν γνωρίζουν ποιος τελικά κινεί τα νήματα.

«Η πρόσληψη αυτών των πληρεξουσίων λαμβάνει χώρα εντός μιας συγκεκριμένης ιεραρχίας, με έναν αξιωματικό πληροφοριών στην κορυφή και έναν ενδιάμεσο που συνήθως εδρεύει σε μια χώρα-δορυφόρο – ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με ρωσόφωνα άτομα που έχουν προσληφθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του Telegram, για αμειβόμενες αποστολές», όπως αναφέρουν τα έγγραφα.

Ρώσοι «πληρεξούσιοι» είναι επίσης ύποπτοι σε εννέα άλλες παρόμοιες υποθέσεις που διερευνώνται επί του παρόντος από τη γαλλική Δικαιοσύνη, οι οποίες φαίνεται να σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να εκμεταλλευθούν και να εμβαθύνουν τις κοινωνικές ρωγμές εντός της χώρας.

Το έγγραφο των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών που βρέθηκε στην κατοχή του Politico κατηγορεί τον 42χρονο Νικολάι Ιβάνοφ και τον 27χρονο Μίρτσο Ανγκέλοφ ως «βασικούς οργανωτές» του σχεδίου αποσταθεροποίησης, που λάμβαναν εντολές μέσω Telegram – με τον Ιβάνοφ να θεωρείται ο πιο πιθανός αρχηγός της σπείρας, «με την υψηλότερη βαθμίδα στην ιεραρχία».

Ο Ανγκέλοφ, που διαφεύγει της σύλληψης, παρουσιάζεται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ως ο κύριος οργανωτής της επιχείρησης στο πεδίο, εκείνος που έδινε οδηγίες για τα σημεία στα οποία έπρεπε να τοποθετηθούν τα κόκκινα χέρια κατά τη διάρκεια διήμερης επιδρομής, η οποία κορυφώθηκε με την καταστροφή του Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην παλιά εβραϊκή γειτονιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο Ιβάνοφ, ένας αδύνατος άνδρας που στο εδώλιο φορούσε φούτερ, δεν βρισκόταν στο Παρίσι για την έφοδο, αλλά παραδέχτηκε ότι πλήρωσε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και εισιτήρια λεωφορείου της ομάδας, ισχυριζόμενος ότι το έκανε για λογαριασμό του Ανγκέλοφ.

Γεννήθηκε στην περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας πριν από την πτώση της Σοβιετικής Ενωσης, πέρασε αρκετά χρόνια στη Ρωσία και ήταν μέλος μιας φιλορωσικής παραστρατιωτικής ομάδας, σύμφωνα με έρευνα υποβάθρου των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών. Στο παρελθόν είχε «τακτικές επαφές με έναν φιλορώσο ακτιβιστή που συνελήφθη από τις ουκρανικές υπηρεσίες το 2014, και με ένα πρώην υψηλόβαθμο μέλος ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών».

Στο δικαστήριο ο Ιβάνοφ αρνήθηκε ότι είναι φιλορώσος, προσθέτοντας ότι δεν είχε λεπτομερή γνώση της επιχείρησης «κόκκινα χέρια» όταν έκανε κράτηση για ταξίδια εκ μέρους της ομάδας. «Είμαι ειρηνιστής», ισχυρίστηκε απολογούμενος.

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ο 36χρονος Γκεόργκι Φιλίποφ και ο 28χρονος Κίριλ Μιλούσεφ, ήταν περιστασιακοί γνωστοί του Ανγκέλοφ, ο οποίος, όπως ισχυρίσθηκαν, τους προσέφερε χρήματα ως αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε μια επιχείρηση «με στόχο την ειρήνη». Ο Μιλούσεφ είπε ότι αρχικά δέχτηκε να ταξιδέψει στο Παρίσι για ψυχαγωγικούς σκοπούς και στρατολογήθηκε για να κινηματογραφήσει την επέμβαση αφού κατέφθασε στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο Φιλίποφ, ο οποίος, όπως και ο Ανγκέλοφ, έχει μεγάλα νεοναζιστικά τατουάζ στο στήθος του, παραδέχτηκε ότι συμμετείχε μαζί του στην επιχείρηση του μνημείου, αλλά και σε μια άλλη, κατά την οποία έριξε φέρετρα κοντά στον Πύργο του Αϊφελ. Ισχυρίστηκε όμως ότι το έπραξε αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους, καθώς έπρεπε να πληρώσει τη διατροφή του παιδιού του. Είπε ότι έλαβε 1.000 ευρώ για να συμμετάσχει στα γκράφιτι των κόκκινων χεριών του μνημείου.

Λίγο μετά το ταξίδι τους στο Παρίσι, τρία μέλη της ομάδας ταξίδεψαν στη Γερμανία και στην Ελβετία, όπου υπάρχουν υποψίες ότι συμμετείχαν και σε άλλες υβριδικές πολεμικές επιχειρήσεις, είτε εν γνώσει τους είτε όχι. Στη Γαλλία είναι αντιμέτωποι με δύο κατηγορίες: για τον ρόλο τους στην επιχείρηση βεβήλωσης του Μνημείου του Ολοκαυτώματος και για αντισημιτικά κίνητρα. Και οι τρεις αποδέχονται την ευθύνη τους για την πρώτη κατηγορία αλλά αρνούνται τη δεύτερη.

Η Γαλλία μόλις πρόσφατα ενίσχυσε το νομικό οπλοστάσιό της κατά των ξένων παρεμβάσεων, θεσπίζοντας αυστηρότερες, κατά το δοκούν, ποινές για βία «που διαπράττεται κατ’ εντολήν ξένης δύναμης». Η νέα νομοθεσία υιοθετήθηκε πέρυσι, μόλις η κυβέρνηση άρχισε επίσημα να υποδεικνύει τη Ρωσία ως ενορχηστρωτή μιας σειράς σαμποτάζ υψηλού προφίλ, που αποσκοπούσαν στην πρόκληση χάους στη χώρα.

Παρ’ όλα αυτά, ο εισαγγελέας κάλεσε τους δικαστές να λάβουν υπόψη την εχθρική πρόθεση και τον οργανωμένο χαρακτήρα της επιχείρησης «κόκκινα χέρια», ζητώντας τους να επιβάλουν ποινές φυλάκισης τεσσάρων ετών στους Ιβάνοφ και Ανγκέλοφ και δύο ετών στους Φιλίποφ και Μιλούσεφ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News