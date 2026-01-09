Προχωρά το deal με τη Mercosur – Είπε το «ναι» η Ιταλία

«Πράσινο φως» –αν και όχι ομόφωνα– έδωσε στην περιβόητη πια συμφωνία Mercosur –για την οποία η Ευρώπη διαπραγματευόταν επί δυόμισι δεκαετίες– η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Συμβούλιο της ΕΕ, σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Κυπριακής Προεδρίας, κατά τη συζήτηση διαφάνηκε ότι υπάρχει επαρκής υποστήριξη για την επίτευξη της «ειδικής πλειοψηφίας» που απαιτείται ώστε να εγκριθεί η συμφωνία, δηλαδή τουλάχιστον 15 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Βάσει της διαδικασίας, οι πρωτεύουσες της ΕΕ είχαν προθεσμία έως τις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας για να επιβεβαιώσουν γραπτώς τις ψήφους τους και ως εκ τούτου, η επίσημη έγκριση της συμφωνίας θα ανακοινωθεί αργότερα εντός της ημέρας.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Αυστρία, που έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν, δεν συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό για να μπλοκάρουν τη συμφωνία. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η μετατόπιση της Ιταλίας, που είπε τελικά το «ναι», δηλώνοντας ικανοποίηση από τις πρόσθετες εγγυήσεις που έλαβε για τον αγροτικό τομέα. Συγκεκριμένα, για να πειστεί η Ιταλία η Κομισιόν δεσμεύθηκε για επιπλέον 45 δις ευρώ προς τους αγρότες, μέσω του νέου επταετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, από το 2028.

Με την έγκριση της συμφωνίας, τα κράτη-μέλη εξουσιοδοτούν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να μεταβεί στην Παραγουάη. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται στις 12 Ιανουαρίου.

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα είναι η μεγαλύτερη που έχει συνάψει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ενωση, καταργώντας δασμούς ύψους 4 δισ. ευρώ στις εξαγωγές της.

Η Mercosur είναι η Κοινή Αγορά του Νότου — ένας εμπορικός συνασπισμός της Νότιας Αμερικής που ιδρύθηκε το 1991. Μέλη της είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη.

Από κοινού, οι χώρες της Mercosur αποτελούν την 6η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με συνολικό πληθυσμό 270 εκατομμύρια. Η εμπορική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur συνδέει πάνω από 700 εκατομμύρια καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εταίρος της Mercosur στο εμπόριο αγαθών, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 17 % των συνολικών εμπορικών συναλλαγών της Mercosur το 2024. Η Mercosur είναι ο δέκατος μεγαλύτερος εταίρος της ΕΕ στο εμπόριο αγαθών.

Το 2024, η αξία των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ με τη Mercosur υπερέβη τα 111 δισ. ευρώ: 55,2 δισ. ευρώ σε εξαγωγές και 56 δισ. ευρώ σε εισαγωγές. Πάνω από το 80 % των εμπορικών ροών πραγματοποιήθηκε μεταξύ ΕΕ και Βραζιλίας.

Μεταξύ 2014 και 2024, το εμπόριο αγαθών ΕΕ-Mercosur αυξήθηκε πάνω από 36%: οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 50%, ενώ οι εξαγωγές κατά 25%.

Οι εξαγωγές της ΕΕ αφορούν κυρίως μηχανήματα, χημικά και εξοπλισμό μεταφορών, ενώ οι εξαγωγές της Mercosur επικεντρώνονται σε γεωργικά προϊόντα, ορυκτά, χαρτοπολτό και χαρτί.

Για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των σκεπτικιστών σχετικά με τη συμφωνία, η Κομισιόν έχει θεσπίσει ρήτρες ασφαλείας που μπορούν να αναστείλουν τις εισαγωγές ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων. Εχει ενισχύσει τους ελέγχους εισαγωγών, ιδίως όσον αφορά τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, έχει δημιουργήσει ένα ταμείο κρίσης, έχει επιταχύνει την υποστήριξη των αγροτών και έχει δεσμευτεί να μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς στα λιπάσματα .

Αμετακίνητη στο «όχι» η Γαλλία

Σε αντίθεση με τη Ρώμη, το Παρίσι παραμένει στο «όχι». Εν μέσω πολιτικών «πιέσεων» και απειλών της αντιπολίτευσης για (μια ακόμη) πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι θα καταψηφίσει την συμφωνία. Αρνητική στάση κράτησαν εξαρχής η Πολωνία, Ιρλανδία, Αυστρία και Ουγγαρία.

Η είσοδος προϊόντων Mercosur στην Ευρώπη προκαλεί ανησυχία στους ευρωπαίους αγροτοκτηνοτρόφους, οι οποίοι θεωρούν ότι τα φθηνά εισαγόμενα βοοειδή και πουλερικά συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό και τελικά θα αφανίσουν τις ντόπιες παραγωγές αφού η παρεχόμενη προστασία προς αυτές δεν κρίνεται επαρκής.

