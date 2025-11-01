Σχιζοφρενής και όχι «τρομοκράτης» ο δολοφόνος νηπίων στη Βαυαρία

Τον περασμένο Φεβρουάριο, εβδομάδες πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές, ο τότε υποψήφιος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, για να δικαιολογήσει την προθυμία του να περάσει ένα νομοσχέδιο με στόχο την αυστηροποίηση της συνοριακής πολιτικής, με την υποστήριξη των βουλευτών της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), είχε δηλώσει: «Αλλά μετά σημειώθηκαν οι επιθέσεις στο Μαγδεμβούργο και στο Ασάφενμπουργκ».

Ο ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών αναφερόταν σε δυο φρικτές επιθέσεις που είχαν συγκλονίσει τη γερμανική κοινή γνώμη μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η πρώτη σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, όταν ένας 50χρονος ψυχίατρος με καταγωγή από τη Σαουδική Αραβία οδήγησε το αυτοκίνητό του σε χριστουγεννιάτική αγορά στο Μαγδεμβούργου, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από τριακόσιους. Επειτα από έναν μήνα, στο Ασάνφενμπουργκ της Βαυαρίας, ένας 28χρονος αφγανός πρόσφυγας επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομάδα νηπίων σε πάρκο της πόλης, σκοτώνοντας ένα δίχρονο αγοράκι και έναν 41χρονο άνδρα που προσπάθησε να τον αφοπλίσει.

«Αρκετά πια», είχε πει ο Μερτς έπειτα από αυτή την τελευταία επίθεση, χαρακτηρίζοντάς τη συνέπεια «δέκα ετών λανθασμένων πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης».

Εκτοτε συνέβησαν πολλά. Τελικά ο Μερτς έφερε προς ψήφιση το νομοσχέδιό του για τη συνοριακή πολιτική με την υποστήριξη του AfD, αλλά δεν πέρασε, κυρίως λόγω της εξέγερσης βουλευτών του δικού του CDU. Στη συνέχεια, στα τέλη Φεβρουαρίου, αναδείχθηκε νικητής στις εκλογές, αναλαμβάνοντας τελικά την καγκελαρία στις αρχές του Μαΐου. Και ύστερα από λίγες εβδομάδες η κυβέρνησή του εισήγαγε αυστηρότερα μέτρα για τη μετανάστευση, ενισχύοντας τους συνοριακούς ελέγχους – δίχως, ωστόσο, να καταφέρει να περιορίσει τη διαρκή ενίσχυση του AfD, που σήμερα είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις.

Εν τω μεταξύ, τόσο η γερμανική όσο και η διεθνής κοινή γνώμη ξέχασαν τις δυο επιθέσεις που είχε επικαλεστεί ο γερμανός καγκελάριος για να δικαιολογήσει την απότομη, σχεδόν ακροδεξιά στροφή του στο Μεταναστευτικό. Η δίκη για την επίθεση στο Μαγδεμβούργο συνεχίζεται, ωστόσο ο δράστης (ο οποίος μάλιστα δηλώνει πρώην μουσουλμάνος και νυν αντι-ισλαμιστής ακτιβιστής) δεν δικάζεται ως τρομοκράτης. Εκδόθηκε, όμως, η ετυμηγορία για την επίθεση στο Ασάφενμπουργκ, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στη Γερμανία.

Ο Εναμουλάχ Ο., ο αφγανός πρόσφυγας που επιτέθηκε σε ομάδα νηπίων, δεν θα φυλακιστεί, αλλά θα εισαχθεί σε κλειστή ψυχιατρική κλινική, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας. Πάσχει από σοβαρή παρανοϊκή σχιζοφρένεια και, ως εκ τούτου, κρίθηκε μη ποινικά υπεύθυνος για το έγκλημα που διέπραξε.

Κατά τη διάρκεια της δίκης ειπώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι «φωνές στο κεφάλι του» τον διέταξαν να επιτεθεί στα νήπια, ωστόσο ο ίδιος έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται ούτε καν για ποιον λόγο βρισκόταν εκεί. «Την περισσότερη ώρα χάσκει, ενώ το βλέμμα του είναι απλανές και χασμουριέται διαρκώς: συμπτώματα της ασθένειάς του, όπως είχε εξηγήσει ο ψυχίατρος Χανς-Πέτερ Βολτς την προηγούμενη μέρα. Φαίνεται ότι ο νεαρός άνδρας με το μαύρο σακάκι και το γκρι πουλόβερ δεν καταλαβαίνει διόλου τι συμβαίνει», έγραψε η βαυαρική Süddeutsche Zeitung.

«Ο Εναμουλάχ Ο. ήταν ήδη ψυχωτικός πριν από το έγκλημα. Είχε σταματήσει να παίρνει τα φάρμακά του αρκετές ημέρες νωρίτερα και συμπεριφερόταν “παραληρηματικά”. Τα παιδιά ήταν “τυχαία θύματα”. Παρά τους εννέα μήνες θεραπείας, εξακολουθεί να είναι μια “ωρολογιακή βόμβα”. Το δικαστήριο έθεσε εκτός κυκλοφορίας έναν εξαιρετικά επικίνδυνο κατηγορούμενο».

«Δεν είναι τέρας», είναι «ένοχος». Αλλά είναι και «άνθρωπος όπως εμείς, αν και πολύ πολύ άρρωστος», δήλωσε γι’ αυτόν ο συνήγορός του. Αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει το γεγονός ότι σκότωσε ένα δίχρονο αγοράκι (μαροκινής καταγωγής) και ένα άνδρα που έσπευσε να προστατέψει τα νήπια.

Τώρα, λοιπόν, τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης και η κοινή γνώμη διερωτώνται (όπως διερωτούνταν τα ΜΜΕ και ο κόσμος και στην Ελλάδα μετά το συνταρακτικό περιστατικό στη Γλυφάδα) γιατί ο άνθρωπος αυτός συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος παρότι ήταν γνωστό στις αρμόδιες υπηρεσίες πως ο ψυχισμός του ήταν ιδιαίτερα κλονισμένος, ως εκ τούτου θα μπορούσε να γίνει ανά πάσα στιγμή επιθετικός και επικίνδυνος.

Το 2024, έχοντας ήδη προβεί σε άλλες επιθέσεις, αλλά και αυτοτραυματιστεί σοβαρά περισσότερες από μία φορά, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική τρεις φορές, έλαβε όμως, εξιτήριο μέσα σε λίγες ώρες. Η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung πήρε συνέντευξη από τον διευθυντή της υγειονομικής περιφέρειας στην οποία υπάγονται οι κλινικές όπου εισήχθη ο αφγανός δράστης, καθώς και ένας άλλος πρόσφυγας από τη Σομαλία, ο οποίος σκότωσε τρία άτομα στο Βίρτσμπουργκ το 2021. Και στη δεύτερη περίπτωση, ο άνδρας, που ήταν και χρήστης ναρκωτικών ουσιών, είχε νοσηλευτεί ακούσια δύο φορές για σχιζοφρένεια, παίρνοντας πολύ σύντομα εξιτήριο και τις δύο φορές.

«Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν μπορούσαμε να παράσχουμε νοσηλεία σε αυτά τα δύο άτομα σε ψυχιατρικές πτέρυγες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πόσο μάλλον επ’ αόριστον, οι νομικές διατάξεις και οι δικαστικές αποφάσεις δεν μας άφηναν άλλη επιλογή σε αμφότερες τις περιπτώσεις», είπε ο Ντομίνικους Μπεντς.

Ο γερμανός ψυχίατρος εξήγησε ότι η «πιο προβληματική ομάδα είναι οι άνδρες ασθενείς με ψυχωτικές διαταραχές που καταναλώνουν επίσης αλκοόλ ή κάνουν χρήση ναρκωτικών. Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν κυρίως άτομα εν δυνάμει επικίνδυνα. Ωστόσο οι ασθενείς συχνά εισάγονται στην κλινική υπό την επήρεια ουσιών. Μόλις συνέλθουν και διαγνωστούν με μια σχετικά ήπια ψυχική διαταραχή, η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί μόνο οικειοθελώς. Εάν ο ασθενής δεν επιθυμεί να εισαχθεί και είναι αρκετά διαυγής ώστε να αντιλαμβάνεται την κατάσταση, τότε δεν γίνεται εισαγωγή (…) Οσο εύκολο είναι να εισαχθεί κάποιος σε ψυχιατρική κλινική στη Βαυαρία, τόσο δύσκολο είναι να συνεχιστεί η θεραπεία ενός ασθενή παρά τη θέλησή του. Από αυτή την άποψη, πρέπει δυστυχώς να πω ότι ο νόμος είναι απίστευτα κακός».

Ο δημόσιος διάλογος που πυροδότησε η υπόθεση είναι σίγουρα δύσκολος, όσο και σημαντικός. Είναι, όμως και όψιμος, γιατί στην κοινή γνώμη έχουν ήδη εντυπωθεί όλα όσα ειπώθηκαν τις ημέρες μετά την επίθεση όσον αφορά την υποτιθέμενη απειλή που αποτελούν συλλήβδην οι πρόσφυγες (ειδικά από μουσουλμανικές χώρες) ως εν δυνάμει τρομοκράτες. Στην προκειμένη το πρόβλημα δεν ήταν τα «δέκα έτη λανθασμένων πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης» που επικαλέστηκε ο Φρίντριχ Μερτς τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά ένας «κακός νόμος» αναφορικά με την ακούσια νοσηλεία.

