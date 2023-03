Ρώσος στρατηγός κάνει στριπτίζ σε βίντεο που διέρρευσε στο Telegram

Μέχρι σήμερα έχει γίνει γνωστό ότι η εμμονή ρώσων στρατιωτών να αναρτούν στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) Telegram σέλφι από τα στρατόπεδα όπου στεγάζονται έχει προκαλέσει τους θανατηφόρους βομβαρδισμούς του ουκρανικού πυροβολικού. Τώρα, το συγκεκριμένο ΜΚΔ γίνεται φορέας και μιας ντροπιαστικής ανάρτησης, που εκθέτει έναν ρώσο στρατηγό.

Λίγες ημέρες μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη κατασκοπευτικό αεροσκάφος της Μόσχας αξίας 310 εκατ. ευρώ υπό την επίβλεψή του, ο υποστράτηγος Αλεξάντρ Ματόβνικοφ εκτίθεται ξανά, αυτή τη φορά μέσω ενός προσωπικού βίντεο, που τον δείχνει να κάνει στριπτίζ υπό τους ήχους μουσικής. Αν και δεν είναι γνωστό ποιος ανάρτησε το βίντεο στο Telegram, η εικόνα περιλαμβάνει μήνυμα που τον κατηγορεί ως «μανιώδη γνώστη εστιατορίων και κυριών του Μινσκ [της Λευκορωσίας]».

Το μήνυμα συμπληρώνει ότι «του αρέσει να μεταθέτει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων στους υφισταμένους του αξιωματικούς – ο στρατηγός ασχολείται περισσότερο με τη δημιουργία παρόμοιου περιεχομένου βίντεο για τις φιλενάδες του». Ο υποστράτηγος Ματόβνικοφ είναι επί του παρόντος ο αναπληρωτής αρχηγός των χερσαίων δυνάμεων της Ρωσίας, με ευθύνη για τη στρατιωτική παρουσία της Μόσχας στη γειτονική Λευκορωσία.

Ο στρατηγός είναι πρώην μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Μόσχας και έχει υπηρετήσει ως στρατιωτικός διοικητής στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια του Βορείου Καυκάσου, μια στρατηγικής σημασίας περιοχή για τη Ρωσία.

Ο εξευτελισμός του αντιπάλου μέσω διαρροής υλικού ακατάλληλου περιεχομένου είναι μια παραδοσιακή μέθοδος εξουδετέρωσης, που χρησιμοποιείται συχνά στη Ρωσία, σημειώνει το ρεπορτάζ της βρετανικής Telegraph.

Behold, Lt. Gen Aleksandr Matovnikov, Deputy Commander-in-Chief of Russian land forces and “Hero of Russia”. That are the likes leading the Russian army.

But what is actually more interesting who and why somebody dropped that Kompromat. I smell a Prigozhin.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/nQ2ECLyoQ4

— (((Tendar))) (@Tendar) February 27, 2023