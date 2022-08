Κριμαία: Drone καταρρίφθηκε πάνω από το γενικό επιτελείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας

Επίθεση με drone είχε στόχο σήμερα το κτίριο του γενικού επιτελείου του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο βρίσκεται στη Σεβαστούπολη.

Οπως ανακοίνωσε ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, δήμαρχος της πόλης που βρίσκεται στην Κριμαία, «το drone καταρρίφθηκε ακριβώς πάνω από το γενικό επιτελείο του στόλου. Έπεσε στη στέγη και πήρε φωτιά».

Από το περιστατικό «δεν υπήρξαν σοβαρές ζημιές» ούτε τραυματίες, διευκρίνισε, αποδίδοντας την ευθύνη για την επίθεση στις ουκρανικές δυνάμεις.

Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση με drone εναντίον του γενικού επιτελείου του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Στις 31 Ιουλίου drone έπεσε στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του γενικού επιτελείου προκαλώντας τον τραυματισμό πέντε εργαζομένων και την ακύρωση των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνταν με αφορμή την Ημέρα του Ρωσικού Στόλου που γιορταζόταν εκείνη την ημέρα.

Η Ουκρανία, την οποία η Ρωσία κατηγόρησε για την επίθεση αυτή, αρνήθηκε ότι εμπλέκεται και χαρακτήρισε τις κατηγορίες «πρόκληση».

Η σημερινή επίθεση εξαπολύθηκε την ώρα που αυξάνονται οι εκρήξεις και οι επιθέσεις εναντίον των ρωσικών στρατιωτικών υποδομών στην Κριμαία.

Explosions reported at Russian fleet headquarters in occupied Sevastopol, Crimea. This is big. pic.twitter.com/y8WRHI6PJn

— Churchill 🇬🇧🇺🇸🇺🇦 (@WarAgainstPutin) August 20, 2022