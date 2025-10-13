Δανία: Αγοράζει F-35 με $8,7 δισ. για την ασφάλεια της Αρκτικής

Η Δανία πρόκειται να δαπανήσει 8,7 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει 16 μαχητικά αεροσκάφη F-35 από τις ΗΠΑ, καθώς και πλοία και drones, ενώ ετοιμάζει και ένα νέο στρατιωτικό αρχηγείο στη Γροιλανδία, υπό την απειλή της Ρωσίας και την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε την Παρασκευή την τελευταία σε μια σειρά μεγάλων αμυντικών επενδύσεων, λέγοντας ότι θα δαπανήσει 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την αύξηση των F-35 σε 43 και 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική.

Οι επενδύσεις της Δανίας στην Αρκτική περιλαμβάνουν δύο στρατιωτικές μονάδες στην πολική περιοχή, ένα κοινό αρχηγείο διοίκησης στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, δύο πλοία και αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας.

Θα εγκαταστήσει επίσης drones και μονάδες ραντάρ εναέριας επιτήρησης στην ανατολική Γροιλανδία.

Ο υπουργός Αμυνας της Δανίας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, δήλωσε σχετικά: «Θα είμαστε πολύ πιο παρόντες σε όλα τα μέρη της Γροιλανδίας. Αυτό ισχύει για το ναυτικό, την αεροπορία και τον στρατό».

Οπως ανέφεραν οι Financial Times, η Δανία έχει δεχθεί τεράστιες πιέσεις από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του τον Ιανουάριο να αναλάβει τον έλεγχο της αυτοδιοικούμενης νήσου της Γροιλανδίας από την Κοπεγχάγη και αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να το πράξει με τη βία.

Υπό την πρωθυπουργό Μέτε Φρέντερικσεν, η σκανδιναβική χώρα ήταν επίσης μια από τις πιο ένθερμες στην καταδίκη της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας και στην παρότρυνση των ευρωπαϊκών χωρών να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Δανία ανακοίνωσε αγορές δισεκατομμυρίων δολαρίων για συστήματα αεράμυνας μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς από την Ευρώπη, καθώς και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ικανούς να πλήξουν το εσωτερικό της Ρωσίας.

Οι ευρωπαϊκές ανησυχίες για ένα κύμα «υβριδικού πολέμου» που υποκινήθηκε από τη Μόσχα, έχουν αυξηθεί απότομα μετά την εισβολή ρωσικών drones σε αρκετές από τις χώρες της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ και την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τα αεροσκάφη της Μόσχας.

Στη Δανία εμφανίστηκαν μυστηριώδη drones πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικά αεροδρόμια, τα οποία οι αρχές έχουν αποδώσει σε επαγγελματίες χειριστές, χωρίς να τους κατονομάσουν.

Η αγορά 16 επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τη Δανία δείχνει ότι η Κοπεγχάγη θέλει να αγοράσει όπλα από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ και άλλοι ανώτεροι αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επικρίνει τη Δανία ότι δεν κάνει αρκετά για να ενισχύσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας.

Προς το παρόν, η μόνη στρατιωτική βάση στο αχανές νησί της Αρκτικής είναι αμερικανική, αλλά οι ΗΠΑ έχουν μειώσει δραματικά την παρουσία τους στη Γροιλανδία από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Η Φρεντέρικσεν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενότερα με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια της Αρκτικής, αλλά έχει επαναλάβει ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.

Η Αλέκα ​​Χάμοντ, πρώην πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, επέκρινε την Παρασκευή την Κοπεγχάγη επειδή δεν ρώτησε το νησί των 57.000 κατοίκων, «αν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική».

«Φαίνεται ότι η Δανία και οι εταίροι της στο ΝΑΤΟ μάς βλέπουν ως ένα μέρος όπου μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αρκεί να τους βολεύει. Αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε η ίδια.

