Υμνοι, ευχές και προσευχές υπέρ… αθανασίας του Πούτιν!

Στις 7 Οκτωβρίου ο Βλαντίμιρ Πούτιν έγινε 73 ετών. Η Corriere della Sera περιέγραψε τις εκδηλώσεις λατρείας ως εξής: «Ευχές για μακροζωία και ευημερία έστειλαν όλα τα ρωσικά τηλεοπτικά προγράμματα, α λα Κιμ. Τα τελευταία χρόνια η λατρεία της προσωπικότητάς του Πούτιν έχει λάβει βορειοκορεατικές διαστάσεις».

Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι «είναι αλήθεια πως ο Πούτιν γιόρταζε πάντα τα γενέθλιά του με σεμνότητα». Ομως ούτε αυτό το είπε για καλό: «Με σεμνότητα λόγω του μυστικού που περιβάλλει την οικογένειά του». Ποιο μυστικό ακριβώς; Δεν είπε. Συνέχισε, πάντως, στο χαρούμενο μοτίβο των γενεθλίων.

«Ισως λόγω του πολέμου που μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια, μπορεί και επειδή το μέλλον είναι άδηλο και συννεφιασμένο, ποτέ πριν η αγαλλίαση για τα προεδρικά γενέθλια δεν είχε φτάσει σε τέτοια ύψη. Η ίδια η Ορθόδοξη Εκκλησία έσπευσε πρώτη να ευχηθεί στον Πούτιν» κατέθεσε η Corriere.

«Στις εννέα το πρωί, ο πατριάρχης Κύριλλος δημοσίευσε ένα μήνυμα προς ‘‘την Αυτού Εξοχότητα, τον βαθύτατα σεβαστό Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς’’. Ο πατριάρχης τού ευχήθηκε, μεταξύ άλλων, ‘‘αστείρευτη δύναμη, γενναιόδωρη θεία βοήθεια και ευλογημένη επιτυχία’’, προτού εμβαθύνει σε κυνική ανάλυση των ενεργειών του Πούτιν». Κατόπιν η ιταλική εφημερίδα παρέθεσε μικρό δείγμα της πατριαρχικής ευλογίας.

«Είναι ικανοποιητικό να βλέπουμε πώς, όλα αυτά τα χρόνια και υπό την ηγεσία του, η Ρωσία έχει ξεκινήσει την πορεία τής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, ξεπερνώντας τις προκλήσεις των καιρών, ενισχύοντας την κυριαρχία της, το επιστημονικό, τεχνικό και στρατιωτικό δυναμικό της, διασφαλίζοντας έτσι την εθνική ασφάλειά της και οικοδομώντας δίκαιες διεθνείς σχέσεις».

Αμέτρητες ρωσικές ενορίες ακολούθησαν το παράδειγμα του πατριάρχη Κυρίλλου, συνέχισε η Corriere, τελώντας ειδικές λειτουργίες, ενώ ένας άλλος ορθόδοξος ιεράρχης, ο πατήρ Ηλίας, εμπνεύσθηκε και ειδική προσευχή: «Πάτερ ημών, πέμψον τον Αρχάγγελον Μιχαήλ ίνα βοηθήση τον δούλο Σου Βλαντίμιρ. Προστάτευσον και σώσον αυτόν από τον φθόνον των ορατών και αοράτων εχθρών αυτού». Ειρήνη, λοιπόν, τω αναγιγνώσκοντι και παντί τω λαώ εις τους αιώνας των αιώνων.

Το ρεπορτάζ συνέχισε ως εξής: «Στις περιοχές Μπέλγκοροντ, Βόρονεζ, Σαμάρα και Αικατερινούπολη, στη Σιβηρία και στα ουκρανικά εδάφη που προσαρτήθηκαν από τη Ρωσία, παιδάκια του νηπιαγωγείου συναθροίστηκαν για να ακούσουν ιστορίες από τη ζωή του προέδρου και για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία ‘‘Η Ρωσία μου, ο πρόεδρός μου’’. Σχεδίασαν ευχετήριες κάρτες και ύψωσαν πινακίδες με χαιρετισμούς προς τον Πούτιν».

Η Corriere έδωσε και δύο πληροφορίες. Η πρώτη αφορά την πρόσφατη επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα. Στο Πεκίνο ο ρώσος πρόεδρος φέρεται να είπε στον κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, ότι «όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι». Δηλαδή, πιστεύει ότι το μέλλον τού ανήκει. Η δεύτερη αφορά τον «ολιγάρχη Κονσταντίν Μαλοφέγεφ», ο οποίος «έχει προσφερθεί να χρηματοδοτήσει μελέτες σχετικά με την αθανασία του προέδρου».

Να πώς δικαιολογεί ο Μαλοφέγεφ το project που ονειρεύεται: «Τα χρόνια του Πούτιν στην εξουσία μάς εξασφάλισαν πολιτική και οικονομική αναγέννηση. Μαζί του κερδίσαμε τον πόλεμο στον Καύκασο και τώρα ανακτούμε τα εδάφη που χάσαμε υπό τον Γέλτσιν στον ιερό πόλεμο στην Ουκρανία. Με τον Πούτιν θα κερδίζουμε πάντα. Το ουσιώδες είναι να είναι υγιής και να μας κυβερνά όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα θυμόμαστε την εποχή του ως τη Χρυσή Εποχή. Είθε να μην τελειώσει ποτέ!»

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News