Ρωσία: 45 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο κοντά στη Μόσχα

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι τραυματίστηκαν από μια έκρηξη που σημειώθηκε την Τετάρτη σε εργοστάσιο παραγωγής οπτικοηλεκτρονικών ειδών στην πόλη Σεργκίεφ Ποσάντ, 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης ανέφεραν ότι η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε σε αποθήκη που είχε μέσα πυροτεχνικό εξοπλισμό, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Είκοσι τρεις από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων έξι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, τόνισε το γραφείο του δημάρχου της πόλης.

A Massive Explosion is reported to have Rocked a Pyrotechnics Warehouse at the Zagorsk Optical-Mechanical Plant in the City of Sergiyev Posad within the Moscow Region of Western Russia causing Serious Damage to the Plant and surrounding Residential/Commercial Buildings; Search… pic.twitter.com/EluCIYptOC

