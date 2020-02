Πώς το Boeing πέταξε με τα «φτερά» της καταιγίδας…

Μια πτήση της British Airways έσπασε το ρεκόρ ταχύτητας στη γραμμή Νέα Υόρκη – Λονδίνο, πιάνοντας ως μέγιστη ωριαία ταχύτητα τα 1.327 χλμ.

Το αεροσκάφος ήταν ένα Boeing 747 και απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Τζέι Εφ Κέι (JFK) της αμερικανικής μεγαλούπολης τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου με κατεύθυνση το λονδρέζικο αεροδρόμιο Χίθροου (Heathrow). Προσγειώθηκε εκεί έπειτα από πτήση 4 ωρών και 56 λεπτών, πετώντας… μαζί με την καταιγίδα «Κιάρα».

Πρόκειται για ρεκόρ ταχύτερης πτήσης στη συγκεκριμένη γραμμή.

Πάντως η φοβερή ταχύτητα της πτήσης της British Airways εξηγήθηκε από τους μετεωρολόγους βάσει του γεγονότος ότι στην ίδια κατεύθυνση με το αεροπλάνο έπνεαν οι άνεμοι της καταιγίδας με ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 μιλίων ανά ώρα – κατ’ αυτόν τον τρόπο το αεροπλάνο «προωθήθηκε» και προσγειώθηκε στο βρετανικό έδαφος τα ξημερώματα (στις 4:43 τοπική ώρα), σχεδόν δύο ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αφίξεως!

Η ακριβής διαφορά ήταν 102 λεπτά, μας πληροφορεί η Corriere della Sera.

Η μέγιστη ταχύτητά του κατά τη διάρκεια της πτήσης ήταν 825 μίλια την ώρα ή 1.327 χλμ. την ώρα, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ηλεκτρονικής παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt

If we’re not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh

— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020