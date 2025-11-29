Πρωθυπουργικός γάμος στην Αυστραλία: Ο Αλμπανέζι παντρεύτηκε την αγαπημένη του

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Aντονι Αλμπανέζι, παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Τζόντι Χέιντον, στην Καμπέρα, και γίνεται ο πρώτος αυστραλός ηγέτης που τελεί γάμο, ενώ βρίσκεται εν ενεργεία.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην επίσημη πρωθυπουργική κατοικία, το Lodge, παρουσία μικρού κύκλου στενών συνεργατών, συγγενών και φίλων. Ανάμεσά τους ήταν ο γιος του Αλμπανέζι, Νάθαν, καθώς και οι γονείς της Χέιντον, Μπιλ και Πολίν.

«Είμαστε απόλυτα ευτυχείς που μοιραζόμαστε την αγάπη και τη δέσμευσή μας να πορευτούμε μαζί στη ζωή, μπροστά στις οικογένειες και στους πιο αγαπημένους μας ανθρώπους», ανέφερε το ζευγάρι σε κοινή δήλωση.

Η Χέιντον επέλεξε νυφικό από τον αυστραλιανό οίκο Romance Was Born, ενώ ο πρωθυπουργός φόρεσε κοστούμι MJ Bale. Οι βέρες προέρχονταν από τον κοσμηματοπωλείο Cerrone στο Λέικχαρτ του Σίδνεϊ. Παρανυφάκι ήταν η πεντάχρονη ανιψιά της Χέιντον, Ελλα, και τα δαχτυλίδια μετέφερε… ο σκύλος του πρωθυπουργού, ο Τότο.

Μετά την τελετή, το ζευγάρι αποχώρησε υπό τους ήχους του «Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)» του Στίβι Γουόντερ, ενώ ο πρώτος τους χορός ήταν στο «The Way You Look Tonight» του Φρανκ Σινάτρα, όπως έγραψε ο Guardian.

Το ταξίδι του μέλιτος θα πραγματοποιηθεί εντός Αυστραλίας την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι λεπτομέρειες του γάμου κρατήθηκαν αυστηρά απόρρητες από το γραφείο του πρωθυπουργού, ενώ τα έξοδα καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από το ζευγάρι. Ο γάμος έγινε μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του αυστραλιανού κοινοβουλίου για το 2025 και έξι μήνες μετά τη θριαμβευτική επανεκλογή του Αλμπανέζι στην πρωθυπουργία.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από πέντε χρόνια, σε δημόσια εκδήλωση στη Μελβούρνη και η πρόταση γάμου από τον Αλμπανέζι ήρθε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2024, στο μπαλκόνι του Lodge, μετά από δείπνο σε γνωστό εστιατόριο στην Καμπέρα. Για την περίσταση σχεδίασε ο ίδιος ένα ειδικά κατασκευασμένο δαχτυλίδι αρραβώνων.

Αν και πιο διακριτική σε σχέση με άλλες συζύγους πολιτικών, η Χέιντον έχει αναλάβει ορισμένους παραδοσιακούς ρόλους της συζύγου πρωθυπουργού, μεταξύ των οποίων και εκείνον της επικεφαλής προστάτιδας της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων στην Καμπέρα.

Ο Αλμπανέζι είχε χωρίσει από την πρώην σύζυγό του, την Καρμέλ Τέμπατ, πρώην αντιπρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας, το 2019, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου.

Η Χέιντον έχει επαινέσει τον πρωθυπουργό -και σύζυγό της πλέον- για τη «στοργή και τη συμπόνια» του. «Σέβεται την ανεξαρτησία μου αλλά είναι και ευγενικός και προσεκτικός», έχει δηλώσει.

Από την πλευρά του, ο Αλμπανέζι παραδέχθηκε πρόσφατα ότι το ζευγάρι δεν είχε προλάβει να εξασκηθεί για τον πρώτο χορό, όμως αυτό «θα είναι μια όμορφη στιγμή για να εκφράσουμε την αγάπη μας μπροστά στην οικογένεια και τους φίλους μας».

Τα μέτρα ασφαλείας για τον γάμο ήταν αυξημένα, όπως και σε πρόσφατες εκδηλώσεις του πρωθυπουργού στην Καμπέρα, λόγω απειλών κατά της ασφάλειάς του.

