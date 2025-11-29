Χατζιδάκις, τζατζίκι, σουβλάκι και ηθικό πλεονέκτημα

Αν διαθέτει κανείς το «ηθικό πλεονέκτημα» εντός Ελλάδος, αρκεί αυτό για να κόψει εισιτήρια και σε χώρες του εξωτερικού; Εκεί όπου απουσιάζουν δηλαδή τα συμφραζόμενα της μικρής μας χώρας; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, αλλά κυρίως για να γίνει κατανοητό το θέμα για το οποίο μιλάμε, ας τα πάρουμε με τη σειρά.

Συνοπτικά: Ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και μοναδικός κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι, εξέφρασε την αντίθεσή του στην προγραμματισμένη παγκόσμια περιοδεία με τίτλο «WORLD TOUR 2026. THE MUSIC OF GREECE: MIKIS THEODORAKIS & MANOS HATJIDAKIS», με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, η οποία θα περιλαμβάνει και έργα του πατέρα του (εδώ η δήλωσή του).

Μία από τις αφίσες της περιοδείας είναι αυτή:

Ο Γ. Χατζιδάκις δέχθηκε στη συνέχεια έντονη κριτική από λογαριασμούς στα social media, η οποία θύμισε σε πολλούς τον τρόπο που ενεργοποιείται ένα από τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα του πολιτικού φάσματος (συμβατικά: η Αριστερά και η Δεξιά) όταν θέλει να «επιχειρηματολογήσει» για κάποιο ζήτημα. Εννοώ δηλαδή αυτούς που τσακώνονται καθημερινά εδώ και 15 χρόνια μέσα από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς (τα –πρώην– τρολ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ).

Αρα από την αρχή, όταν το θέμα κατεβαίνει σε αυτό το επίπεδο (πιστέψτε με: στο χαμηλό αυτό επίπεδο και των δύο στρατοπέδων) είναι λογικό να υποψιάζεται κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο που παρουσιάζονται τα πράγματα. Ακουσε λοιπόν τα εξ αμάξης ο Γ. Χατζιδάκις, ακόμη και με προσωπικές αιχμές, αλλά πόση σημασία έχει;

Πάντως πέρα από το αταβιστικό και κομματικό, το θέμα δίχασε και τους μουσικόφιλους, που εξέφρασαν με πάθος ενδιαφέρουσες απόψεις στα σόσιαλ.

Ας πάμε όμως σε δύο ανθρώπους που πραγματικά συνδέονται με την ουσία του πράγματος.

Ο στιχουργός και δημοσιογράφος Αρης Δαβαράκης, επί χρόνια συνεργάτης του Μάνου Χατζιδάκι, σημείωσε μεταξύ άλλων:

♦ «Η Μποφίλιου και ο Χαρούλης είναι δυο αναγνωρισμένοι και δημοφιλείς τραγουδιστές που με τη γενικότερη στάση τους και τις επιλογές τους διεκδικούν ένα “ηθικό πλεονέκτημα” που χτίστηκε μέσα στα χρόνια. Ειλικρινά μπράβο τους».

♦ Συνεχίζοντας, ο κ. Δαβαράκης σημειώνει πως η όλη συζήτηση «αφορά την ουσία του πνευματικού δικαιώματος». Εφόσον ο κληρονόμος του Χατζιδάκι έχει αρνηθεί ρητά να δώσει την άδεια, «καταπατούν το πνευματικό δικαίωμα του μισού ρεπερτορίου της περιοδείας τους».

♦ Για την αφίσα, αναφέρει ότι είναι «πολύ πρόχειρης, μέχρι κακής αισθητικής», για να καταλήξει στο εξής: «Ξεκινάς δηλαδή να απολαύσεις μια μεγάλη διεθνή περιοδεία και να βγάλεις πολλά λεφτά με τραγούδια ενός δημιουργού που, μέσω του κληρονόμου που ο ίδιος επέλεξε, δεν θέλει να είναι μέρος αυτής της (τουριστικής αισθητικής) επιχείρησης».

Η στιχουργός και μεταφράστρια Αγαθή Δημητρούκα, πνευματική κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, σχολίασε λακωνικά την αφίσα της «WORLD TOUR 2026» με τον στίχο «Ντρίγκι ντρίγκι μάνα μου», από το τραγούδι «Velvet Mornings», που πρωτοείπε ο Ντέμης Ρούσσος το 1973. Ενα τραγούδι που συνδέθηκε όσο λίγα, ως μουσική υπόκρουση, με την τουριστική αισθητική του «σουβλάκι-τζατζίκι».

Ενώ για τις βολές που δέχτηκε ο Γ. Χατζιδάκις γιατί δεν επέτρεψε στους Μποφίλιου και Χαρούλη να χρησιμοποιήσουν τα τραγούδια στην περιοδεία τους, ενώ «έδωσε την άδειά του όμως να παιχτεί το “Χάρτινο το Φεγγαράκι” σε διαφήμιση», ο Αρης Δημοκίδης επισήμανε την πληροφορία που έφερε στο φως η δημοσιογράφος Γεωργία Μεσιήτη: «Oχι μόνο δεν πήρε λεφτά ο υιός Χατζιδάκις από τη διαφήμιση της Cosmote, αλλά συμφώνησε με την εταιρεία να κάνει δωρεά σε 600 σχολεία. Και δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να το δημοσιοποιήσει, τη στιγμή που ο οποιοσδήποτε άλλος θα είχε βγάλει ανακοινώσεις και δελτία τύπου».

Το «ηθικό πλεονέκτημα», το οποίο, όπως επισήμανε ο κ. Δαβαράκης, πέτυχαν να διεκδικούν οι δυο άξιοι και δημοφιλείς καλλιτέχνες, μοιάζει εδώ –κρίνοντας δηλαδή από την αισθητική και το μάρκετινγκ που επέλεξε ο παραγωγός της περιοδείας τους– να μη θεωρήθηκε αρκετά ισχυρό εκτός της χώρας μας και των συμφραζομένων της. Ισως έτσι να εξηγείται το πνεύμα των αφισών και του project που παραπέμπει στον ΕΟΤ, στοχεύοντας στο διεθνές κοινό της «WORLD TOUR 2026». Γιατί είχε όμως υποχρέωση να συναινέσει ο Γ. Χατζιδάκις σε αυτό;

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό το πνεύμα που νομιμοποιεί τέτοιες αρνήσεις, ένα απόσπασμα από όσα είπε (εδώ στο 09:50) στην έναρξη της συναυλίας του «Μάνος Χατζιδάκις Τώρα» ο Διονύσης Σαββόπουλος το καλοκαίρι του 2012:

♦ «Υπάρχει νομίζω κάτι σαν αναπάντεχη πράξη αντίστασης σε αυτά τα αγαπημένα τραγούδια (σ.σ.: του Μάνου Χατζιδάκι). Γιατί αντίσταση δεν είναι μόνο η μούτζα, αντίσταση μπορεί να είναι και το ίδιο το επίπεδο ενός ανθρώπου. Αν έχει επίπεδο»…

