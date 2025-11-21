Προϋπολογισμός: Οι αυξήσεις του 2026 σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα

Αυξήσεις τουλάχιστον 5% (45 έως 50 ευρώ τον μήνα) στον κατώτατο μισθό για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να ανέβει στα 920 ευρώ τον Απρίλιο (από 880 ευρώ μεικτά σήμερα), ισόποση αύξηση στους εισαγωγικούς μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, αυξήσεις στα ειδικά μισθολόγια των πανεπιστημιακών και των ενστόλων και «φιλοδώρημα» 50 έως 100 ευρώ τον μήνα στους στρατεύσιμους προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2026, που κατατέθηκε την Πέμπτη (20.11) στη Βουλή.

Για τους συνταξιούχους οι αυξήσεις περιορίζονται στο μισό, ποσοστό 2,4%, που θα καταβληθεί με τις συντάξεις του Ιανουαρίου αλλά παγώνει η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τις συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ τον μήνα.

Οι εισοδηματικές αυτές ενισχύσεις, σε συνδυασμό με την οριζόντια μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 2%- 4%, είναι τα βασικά μέτρα που θα επηρεάσουν την «τσέπη μας» το 2026.

Οπως εξήγησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής του, αρμόδιος για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Θάνος Πετραλιάς «οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις του 2026 από το 2026 περιλαμβάνουν μία σειρά από φορολογικές και μισθολογικές μεταρρυθμίσεις με κύριο στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών, ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους».

Για ποιους μειώνεται και πόσο ο φόρος εισοδήματος

Η μεγαλύτερη από αυτές τις παρεμβάσεις είναι η αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, η οποία δεν είχε τιμαριθμοποιηθεί από το 2019, με αποτέλεσμα όσο αυξάνονταν μισθοί και συντάξεις, να αυξάνεται και ο φόρος στα εισοδήματα.

Από το 2026 όμως θα υπάρξουν αλλαγές που οδηγούν στην ελάφρυνση του φόρου κατά 200 ευρώ για κάθε 10.000 ευρώ εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο όριο, που παραμένει ίδιο.

Ειδικότερα, η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας συνίσταται στα ακόλουθα:

• μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται:

– από 22% σε 20% για εισόδημα μεταξύ 10.000 – 20.000 ευρώ,

– από 28% σε 26% για εισόδημα μεταξύ 20.000 – 30.000 ευρώ και

– από 36% σε 34% για εισόδημα μεταξύ 30.000 – 40.000 ευρώ,

• εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας με συντελεστή 39% για εισοδήματα μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ,

• ο συντελεστής για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 20%για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

– 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο,

– 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα και

– 9% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

• όσον αφορά στους πολύτεκνους, προβλέπεται μεγαλύτερη μείωση των συντελεστών και ειδικότερα, για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται,

• ο συντελεστής για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 26%για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων:

– 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο,

– 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα,

– 20% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

– 18% για φορολογούμενους με 4 εξαρτώμενα τέκνα και

– 16% για φορολογούμενους με 5 εξαρτώμενα τέκνα κ.λπ.,

• μηδενισμός του φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ των νέων ηλικίας έως 25 ετών και διαμόρφωση σε 9% του συντελεστή για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ των νέων ηλικίας από 26 έως 30 ετών.

Το δημοσιονομικό κόστος της μεταρρύθμισης, η οποία αναμένεται να ωφελήσει περίπου τέσσερα εκατομμύρια φορολογούμενους, εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ για το 2026 και σε 1,6 δισ. ευρώ για το 2027.

Τον Απρίλιο οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Πέραν των φορολογικών παρεμβάσεων, τον Απρίλιο 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός, με τελικό στόχο να ανέλθει στο ποσό των 950 ευρώ τον Απρίλιο 2027, από το ποσό των 880 ευρώ που είναι σήμερα. Οι πληροφορίες θέλουν η αύξηση θα είναι γύρω στο 5%, έτσι ώστε να ανέβει ο κατώτατος μισθός τουλάχιστον στα 920 ευρώ για το 2027, που είναι και χρονιά εκλογών) είναι προφανές ότι οι αυξήσεις θα είναι υψηλότερες και η κυβέρνηση θα επιδιώξει να υπερβεί τον στόχο να φτάσουν οι κατώτατες αμοιβές στα 950 ευρώ, ύψος που θεωρείται ήδη ξεπερασμένο από την αγορά.

Η αύξηση αυτή επηρεάζει το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα τριετιών, την αμοιβή υπερωριών και τους βασικούς μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων.

Αυξήσεις αποδοχών συνταξιούχων

Τα νέα μέτρα για τους συνταξιούχους, πέραν των ωφελειών της φορολογικής μεταρρύθμισης και της ενίσχυσης των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους του Νοεμβρίου, τα οποία θα εφαρμοστούν από το 2026, είναι τα εξής:

• περαιτέρω αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ,

• μη συνυπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων λόγω της

εργασίας τους κατά τον υπολογισμό της ΕΑΣ και

• μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης της σύνταξης με την προσωπική διαφορά από τον

Ιανουάριο 2026, πλήρης δε κατάργηση του συμψηφισμού από τον Ιανουάριο 2027. Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα ωφελήσει άμεσα περίπου 671.000 συνταξιούχους.

Το συνολικό κόστος της αύξησης των συντάξεων βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ και λαμβανομένου υπόψη του μη συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά, εκτιμάται για το 2026 σε 629 εκατ. ευρώ.

Αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους

Για το 2026, πέραν των ωφελειών που θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τη φορολογική μεταρρύθμιση, εφαρμόζονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις ύψους 620 εκατ. ευρώ:

• οριζόντια αύξηση των μισθών από τον Απρίλιο 2026, ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με εκτιμώμενο κόστος 358 εκατ. ευρώ περίπου,

• αναμόρφωση του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων με αυξήσεις εφαρμοζόμενες από τον Οκτώβριο 2025, ετήσιου κόστους 162 εκατ. ευρώ (καθαρού κόστους 85 εκατ. ευρώ μετά την αναδιάρθρωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή), ετήσιου κόστους 127 εκατ. ευρώ,

• αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών από 8,8 ευρώ σε 50 έως 100 ευρώ μηνιαίως, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 25 εκατ. ευρώ περίπου.

• αυξήσεις στην αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής, στο επίδομα ειδικών καθηκόντων και στις αποζημιώσεις για τα δίδακτρα φοίτησης των τέκνων του προσωπικού του υπουργείου Εξωτερικών, με ετήσιο κόστος 30 εκατ. ευρώ,

• θέσπιση επιδόματος ιδιαίτερων καθηκόντων στο προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο 2025, ετήσιου κόστους 6 εκατ. ευρώ,

• μισθολογική αναγνώριση (δύο μισθολογικά κλιμάκια) των αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών με πενταετή κύκλο σπουδών, κόστους 7 εκατ. ευρώ και

• θέσπιση αφορολόγητου για το επίδομα βιβλιοθήκης των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών, με ετήσιο κόστος 6 εκατ. ευρώ περίπου και αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών σε ΑΕΙ και σε

τεχνολογικούς φορείς, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας.

Παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα

Για το 2026 οι νέες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

– επέκταση και για το έτος 2026 της φοροαπαλλαγής διάρκειας τριών ετών για κενά ακίνητα που θα διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση, με κόστος 10 εκατ. ευρώ για το 2026 και 19 εκατ. ευρώ για το 2027. Σε αυτό το πλαίσιο διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, ως ακολούθως:

– σε περίπτωση που η μίσθωση αφορά σε τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, η απαλλαγή θα χορηγείται και για σπίτια με μεγαλύτερο εμβαδόν από 120 τ.μ., προσαυξανόμενο κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των δύο,

– Σε περίπτωση αποχώρησης του μισθωτή εντός της τριετίας, η απαλλαγή συνεχίζει να ισχύει για το υπολειπόμενο διάστημα και εφόσον το ακίνητο κενωθεί άπαξ και εκμισθωθεί εκ νέου και

o ειδικά για τις περιπτώσεις μίσθωσης σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό, σε εκπαιδευτικούς καθώς και σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η απαλλαγή ισχύει και υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο μισθώνεται για τουλάχιστον έξι μήνες,

• θέσπιση από το 2026 ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) για εισόδημα από μισθώματα, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 161.000 ιδιοκτήτες και παράλληλα, αναμένεται να συμβάλει στη φορολογική συμμόρφωση και στη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 90 εκατ. ευρώ

• παράταση της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και για το 2026, με εκτιμώμενο κόστος 5 εκατ. ευρώ,

• επέκταση για το έτος 2026 του περιορισμού νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους

Από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50%, ενώ από το 2027 ο φόρος καταργείται πλήρως για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων των οικισμών της Αττικής (πλην των νησιών). Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Εβρου, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και για τους Δήμους Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους. Το μέτρο αφορά περίπου σε 1 εκατομμύριο ακίνητα εντός 12.724 οικισμών (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας, με ετήσιο κόστος 75 εκατ. ευρώ

Από την Πρωτοχρονιά του 2026 ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30% στα νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους. Το ετήσιο κόστος του μέτρου υπολογίζεται σε 25 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικιστικής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις εν λόγω περιοχές.

Ελάφρυνση των τεκμηρίων διαβίωσης

Τέλος θεσπίζονται μεταρρυθμίσεις σχετικά με τα τεκμήρια διαβίωσης με στόχο τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για περίπου 477.000 φορολογούμενους, ετήσιου κόστους 40 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι αλλαγές είναι οι εξής:

• μείωση των συντελεστών που προσδιορίζουν τις αντικειμενικές δαπάνες για κατοικίες, από 30% έως 35%,

• υπολογισμός της τεκμαρτής δαπάνης για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 01η.11.2010με βάση εφεξής τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας) και όχι με βάση τα κυβικά εκατοστά. Η εν λόγω παρέμβαση ευνοεί την αγορά νεότερων οχημάτων.

• μείωση της τεκμαρτής δαπάνης για τα νεότερα σκάφη στα χαμηλότερα επίπεδα, όπως ισχύει για τα παλαιότερα σκάφη και

• επέκταση της μείωσης κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και τα σχολικά κυλικεία.

