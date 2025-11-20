Κατατέθηκε (και σε QR code) o Προϋπολογισμός με μέτρα στήριξης €1,76 δισ. και στόχο ανάπτυξης 2,4%

Με παροχές €1,76 δισ. υπό τη μορφή φοροελαφρύνσεων και αυξήσεων αποδοχών, συντάξεων και επιδομάτων και προβλέψεις για ισχυρή ανάπτυξη, υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, δραστική μείωση του χρέους και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και της ανεργίας, κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2026.

Στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (και εσχάτως φαβορί για τη θέση του προέδρου του Eurogroup), Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε για έναν «ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό» Προϋπολογισμό.

Μεταξύ άλλων στο κείμενο προβλέπεται επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,4% το 2026, από 2,2% φέτος, με τις εκτιμήσεις να είναι ελαφρώς υψηλότερες από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προσδιορίζουν την αύξηση του ΑΕΠ στο 2,1% για το 2025 και στο 2,2% για το 2026.

Βασικοί κινητήρες της ανάπτυξης , οι επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση.

Στην καθιερωμένη διαδικασία, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρέδωσε το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη σε USB‐stick.

Για πρώτη φορά, ωστόσο, ο Προϋπολογισμός υποβλήθηκε και σε άυλη μορφή Είναι διαθέσιμος μέσω υπερσυνδέσμου ενσωματωμένου σε QR-Code που παραπέμπει στο site του υπουργείου το οποίο φιλοξενείται στο G-Cloud, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να ανακοινώνει ότι από το επόμενο έτος το στικάκι καταργείται οριστικά.

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε το Σώμα ότι η έναρξη της συζήτησης του Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου και η ψήφισή του θα γίνει το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου (με την ψηφοφορία παραδοσιακά να λαμβάνει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση).

Στη σχετική επιστολή προς τους βουλευτές, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, αναφέρουν:

Η έναρξη του έτους 2026 θα βρει την ελληνική οικονομία σε συνθήκες συνεχιζόμενης δυναμικής ανάπτυξης, σε ένα διεθνές περιβάλλον που εξακολουθεί να διέπεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, από μεταβαλλόμενες συνθήκες στο παγκόσμιο εμπόριο και στις αγορές ενέργειας καθώς και από κινδύνους για τη δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Παρά την αβεβαιότητα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, έναντι 1,3% και 1,2% για την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 248,7 δισ. ευρώ το 2025 σε 260 δισ. ευρώ το 2026. Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026.

Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης διαδραματίζουν τόσο η φορολογική μεταρρύθμιση όσο και οι λοιπές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μέσω της διαρθρωτικής αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος με έμφαση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά και στη μεσαία τάξη, ενισχύεται άμεσα το εισόδημα των πολιτών.

Παράλληλα, η μείωση των φορολογικών συντελεστών συνεπάγεται μεγαλύτερη ωφέλεια για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες με κάθε μελλοντική αύξηση των αποδοχών τους.

Στο πλαίσιο της δημογραφικής φορολογικής μεταρρύθμισης εισάγονται επιπλέον μέτρα με τοπικά χαρακτηριστικά και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το στεγαστικό πρόβλημα, όπως η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, η μείωση της φορολογίας ενοικίων σε συνδυασμό με την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως καθώς και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία με απαλλαγή των εξαρτώμενων τέκνων από την ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης.

Επιπροσθέτως, ενισχύεται το εισόδημα των συνταξιούχων μέσω της σταδιακής κατάργησης του συμψηφισμού των αυξήσεων των συντάξεων με την προσωπική διαφορά, με την περαιτέρω αύξηση των συντάξεων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού καθώς και με την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, των ανασφάλιστων υπερηλίκων και των ατόμων με αναπηρία κάθε Νοέμβριο.

Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων αναμένεται να αυξηθεί από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026, καθ’ όσον σε συνδυασμό με τη δυναμική που επιδεικνύουν οι ιδιωτικές επενδύσεις, αναμένεται να υλοποιηθεί ένα σημαντικά διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το 2026, με πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025. Η ανωτέρω αύξηση των επενδύσεων είναι πολλαπλάσια αυτής του μέσου όρου της Ευρωζώνης που εκτιμάται σε 2,2% για το 2025 και 2,5% για το 2026, μειώνοντας περαιτέρω το παραγωγικό κενό. Σε αυτά τα πλαίσια ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από το 16,4% το 2025 σε 17,7% το 2026.

Το ποσοστό ανεργίας, έχοντας υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό ήδη από το 2025, προβλέπεται να βελτιωθεί περαιτέρω το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα του εργατικού δυναμικού, διαμορφούμενο σε 8,6% βάσει της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,7% του ΑΕΠ για το 2025 και σε 2,8% το 2026, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε 0,6% το 2025 και σε -0,2% το 2026. Σε αυτό το πλαίσιο, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να παρουσιάσει για έκτο συνεχόμενο έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 140%, με την πρόβλεψη να διαμορφώνεται σε 138,2%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Παρά το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, η Ελλάδα αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής της πολιτικής. Η αναγνώριση αυτή από τους διεθνείς θεσμούς και τους οίκους αξιολόγησης που αναβαθμίζουν περαιτέρω το αξιόχρεο της χώρας δεν είναι αυτονόητη, αλλά συνιστά αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, υπευθυνότητας και σταθερού μεταρρυθμιστικού προσανατολισμού. Η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των επενδύσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών, αποτελεί το έναυσμα για βιώσιμη ανάπτυξη και ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών.

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία του Προϋπολογισμού 2026:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Κατά τη διάρκεια του 2025 η παγκόσμια οικονομία κινείται σε ένα περιβάλλον αστάθειας, το οποίο διαμορφώνεται κυρίως από τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις εμπορικές αντιπαραθέσεις και την κλιματική αλλαγή. Οι κυβερνήσεις καλούνται να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας κατάλληλο μίγμα οικονομικών πολιτικών, το οποίο θα αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις και θα συμβάλλει στον περιορισμό της αβεβαιότητας και στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις τον Νοέμβριο 2025 εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα διαμορφωθεί από 1,1% το 2024 σε 1,4% τα έτη 2025 και 2026, υποστηριζόμενος από την ανθεκτική αγορά εργασίας, τη μείωση του πληθωρισμού και τις ευνοϊκές χρηματοδοτικές συνθήκες. Στην Ευρωζώνη ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί από 0,9% το 2024 σε 1,3% το 2025 και σε 1,2% το 2026. Για τη Γαλλία ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιβραδυνθεί από 1,2% το 2024 σε 0,7% το 2025 και να αυξηθεί σε 0,9% το 2026. Για τη Γερμανία, ύστερα από δύο έτη ύφεσης, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 0,2% το 2025 και να επιταχυνθεί σε 1,2% το 2026.

Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμένεται να υποχωρήσει στην ΕΕ από 2,6% το 2024 σε 2,5% το 2025 και σε 2,1% το 2026 και στην Ευρωζώνη από 2,4% το 2024 σε 2,1% το 2025 και σε 1,9% το 2026. Επιπλέον, ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης αναμένεται να διατηρηθεί πλησίον του στόχου του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα της πρόβλεψης, με διαφοροποιημένες ωστόσο τάσεις μεταξύ των επιμέρους συνιστωσών του.

Βασικά μεγέθη της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές) 2024 2025* 2026* Παγκόσμιο ΑΕΠ 3,3 3,2 3,1 ΑΕΠ ΕΕ** 1,1 1,4 1,4 ΑΕΠ Ευρωζώνης** 0,9 1,3 1,2 ΑΕΠ ΗΠΑ 2,8 2,0 2,1 Όγκος παγκόσμιου εμπορίου (αγαθά και υπηρεσίες) 3,5 3,6 2,3 Πληθωρισμός 5,8 4,2 3,7 α. Προηγμένες οικονομίες 2,6 2,5 2,2 β. Αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες 7,9 5,3 4,7 γ. Ευρωζώνη** 2,4 2,1 1,9 Τιμή πετρελαίου (Brent, USD/barrel)** 80,5 68,9 62,4 * Εκτιμήσεις/προβλέψεις ** Φθινοπωρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νοέμβριος 2025 Πηγές: IMF, World Economic Outlook, Οκτώβριος 2025

Οι προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα λόγω της αυξανόμενης προσφοράς και των συνεχιζόμενων ανησυχιών σχετικά με τη διεθνή ζήτηση. Από τις αρχές του 2025 η παγκόσμια οικονομία έχει εισέλθει σε μία παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας, η οποία συσχετίζεται κυρίως με τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ.

Το 2025 η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα καταγράψει ρυθμό ανάπτυξης 2,2%, σημαντικά υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο (1,3%) των φθινοπωρινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωζώνη. Η αύξηση των επενδύσεων, ιδίως σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και υποδομών, εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύεται από την άνοδο των πραγματικών μισθών, τη μείωση της ανεργίας και τη σταδιακή αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Οι επιμέρους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας επιβεβαιώνουν τη διατήρηση θετικών προοπτικών, με την ελληνική οικονομία να επιδεικνύει ανθεκτικότητα απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα διατηρώντας την αναπτυξιακή δυναμική της.

Η ανεργία συνέχισε την πτωτική της πορεία το 2025 υποχωρώντας σε 8,2% τον Σεπτέμβριο 2025 από 9,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2024, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της απασχόλησης και την αυξημένη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. Οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν με ρυθμό 6,5% σε ετήσια βάση στο πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ο πληθωρισμός παρουσιάζει σταθεροποίηση διαμορφούμενος σε 2,0% τον Οκτώβριο 2025. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το 2025 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 2,6% και του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Εν.ΔΤΚ) σε 3,0%.

Υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής πολιτικής και εν μέσω της εξομάλυνσης των πληθωριστικών πιέσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης εφαρμόζεται από το 2025 εισάγοντας έναν ενισχυμένο μηχανισμό μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγραμματισμού και παρακολούθησης. Η Ελλάδα υπέβαλε τον Οκτώβριο 2024 το πρώτο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό – Διαρθρωτικό Σχέδιο (ΜΔΣ) 2025 – 2028, ενώ τον Απρίλιο 2025 κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρώτη ετήσια έκθεση προόδου για την πορεία εφαρμογής του. Ακολούθως, τον Ιούλιο 2025 ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1265 του Συμβουλίου, τροποποιώντας τον ν.4270/2014 (Α’ 143).

Σε εναρμόνιση με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο και τους στόχους αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών, οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις για το 2026 επικεντρώνονται στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στη στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της οικονομίας. Κεντρικό άξονα αποτελεί η δημογραφική φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία αποβλέπει στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τους νέους και τη μεσαία τάξη, στην ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά, στη δημιουργία ισχυρών κινήτρων για εργασία καθώς και στην αύξηση των μισθών και της παραγωγικότητας. Η μεταρρύθμιση αυτή συνιστά δομική αλλαγή στο φορολογικό πλαίσιο, καθώς επιβραβεύει την παραγωγική δραστηριότητα και ενισχύει τη δημογραφική και κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν στοχευμένες ρυθμίσεις για την περαιτέρω βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, την αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης, την ενίσχυση ειδικών μισθολογίων και την αύξηση των συντάξεων. Προβλέπονται, επίσης, μέτρα για τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ αστικών και νησιωτικών περιοχών μέσω φορολογικών κινήτρων και παρεμβάσεων υπέρ των ακριτικών περιοχών. Επιπλέον, εισάγονται νέες φορολογικές και επενδυτικές διευκολύνσεις για στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, οι οποίες ενισχύουν την καινοτομία, την αμυντική βιομηχανία και την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ η σταδιακή αύξηση των μισθών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα προάγει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Για το σύνολο του έτους 2025 εκτιμάται αύξηση κατά 3,7% της αμοιβής ανά εργαζόμενο (μέσος μισθός), διαμορφούμενης συνεπώς της αύξησης των συνολικών αμοιβών εξαρτημένης εργασίας σε 6,3% έναντι αντίστοιχων αυξήσεων 5,8% και 7,3% που σημειώθηκαν το 2024. Η αύξηση του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος για το 2025 εκτιμάται σε 3,7% έναντι αύξησης 3,1% το 2024, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Οκτώβριος 2025).

Η ελληνική οικονομία, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια και την αβεβαιότητα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, οι οποίες εξακολουθούν και το 2025, εκτιμάται ότι θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία για το σύνολο του έτους, με τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε 2,2%, όπως προβλέπεται και στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2026 καθώς και στο Draft Budgetary Plan – DBP 2026, που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο 2025. Η εκτίμηση για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού (ΓΔΤΚ) για το έτος 2025 είναι 2,6%.

Στο πεδίο της δημοσιονομικής διαχείρισης και κατόπιν της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος 4,7% του ΑΕΠ το 2024, το 2025 εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 3,7%. Η πορεία της αποκλιμάκωσης του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται από 154,2% του ΑΕΠ το 2024 (σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ) σε 145,9% το 2025. Η αξιοπιστία του αξιόχρεου της χώρας ενισχύεται περαιτέρω από την επίτευξη των ανωτέρω δημοσιονομικών στόχων, όπως αποτυπώνεται και στην εξέλιξη των πιστοληπτικών αξιολογήσεων. Μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023 από τους οίκους DBRS Morningstar, Standard & Poor’s, Fitch Ratings, R&I και Scope Ratings, ακολούθησαν νέες αναβαθμίσεις στη βαθμίδα BBB από τους οίκους Scope Ratings (Δεκέμβριος 2024), DBRS Morningstar και Standard & Poor’s (Μάρτιος και Απρίλιος 2025) καθώς και από τον οίκο R&I (Οκτώβριος 2025). Παράλληλα, ο οίκος Moody’s αναβάθμισε τον Μάρτιο 2025 το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα Baa3 με σταθερή προοπτική, ενώ τον Μάιο 2025 ο οίκος Fitch Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Περαιτέρω, στις αρχές Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, ενώ ο οίκος Fitch Ratings προχώρησε σε αναβάθμιση στη βαθμίδα BBB με σταθερή προοπτική. Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν την πρόοδο στον τομέα των μεταρρυθμίσεων και τη σταθερή εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών απέναντι στη δημοσιονομική και αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας.

Η έναρξη του έτους 2026 για την ελληνική οικονομία σηματοδοτείται από την εδραίωση συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης σε ένα διεθνές περιβάλλον που εξακολουθεί να διέπεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, από μεταβαλλόμενες συνθήκες στο παγκόσμιο εμπόριο και στις αγορές ενέργειας καθώς και από κινδύνους για τη δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ως αντιστάθμισμα στους ανωτέρω εξωγενείς παράγοντες αστάθειας και προκλήσεων, η θετική δυναμική της ελληνικής οικονομίας το 2026 προβλέπεται να στηριχθεί στην ενίσχυση των επενδύσεων, όλων των συνιστωσών της εγχώριας ζήτησης, στην ώθηση της εξωτερικής ζήτησης για υπηρεσίες, στη συνεχιζόμενη διεύρυνση της απασχόλησης καθώς και των εισοδημάτων και στη σταθερή δημοσιονομική πορεία.

Οι ανθεκτικοί ρυθμοί μεγέθυνσης των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με την πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ενισχυμένη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων, αναμένεται να μεταφέρουν τη θετική επίδρασή τους στο έτος 2026, διαμορφώνοντας ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2026 προβλέπεται σε 2,4% σε ετήσια βάση, εμφανίζοντας επιτάχυνση έναντι των τριών προηγούμενων ετών (2,1% το 2023 και το 2024 και 2,2% το 2025). Η εν λόγω αύξηση καθιστά το 2026 το έκτο διαδοχικό έτος με ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2%.

Η επιτάχυνση της πραγματικής ανάπτυξης το 2026 εδράζεται στους ακόλουθους βασικούς άξονες ανθεκτικότητας:

στις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις μείωσης των φορολογικών βαρών και ενίσχυσης των εισοδημάτων και των επενδύσεων,

στη συνεχιζόμενη επέκταση της αγοράς εργασίας, που ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα και την καταναλωτική εμπιστοσύνη,

στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων του ΤΑΑ/Next Generation EU (NGEU), που συνδέεται με την επέκταση της αγοράς εργασίας και την ώθηση της επενδυτικής δραστηριότητας και

στην προοδευτική αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τις προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών.

Εν μέσω της σταδιακής ολοκλήρωσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» οι αυξημένοι πόροι και η περαιτέρω ωρίμανση των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ, αναμένεται να επιφέρουν ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, η οποία σε συνδυασμό με τη συνυπάρχουσα δυναμική των ιδιωτικών επενδύσεων οδηγεί σε πρόβλεψη για σημαντική αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου το 2026 κατά 10,2% σε ετήσια βάση και σταθερές τιμές έναντι 5,7% το 2025.

Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις προβλέπεται να αποτελέσουν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης για το 2026, συμβάλλοντας στην ετήσια πραγματική ανάπτυξη κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες. Το αρνητικό επενδυτικό κενό της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωζώνη, το οποίο βαίνει συνεχώς μειούμενο από το 2020, αναμένεται στο τέλος του 2026 να έχει συρρικνωθεί στο μικρότερο μέγεθος για όλη την περίοδο από την έναρξη της οικονομικής προσαρμογής.

Παράλληλα, η εφαρμογή των νέων μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2025, συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ για το 2026, προβλέπεται να ενισχύσει το εισόδημα και να μειώσει τα φορολογικά βάρη για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται η σημαντική αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ ειδικές ρυθμίσεις για την επιπλέον φορολογική ελάφρυνση προβλέπονται για τις οικογένειες με παιδιά και για νέους ηλικίας έως 30 ετών. Η εν λόγω διαρθρωτική αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος αναμένεται να επιφέρει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ελάφρυνση ύψους 1,2 δισ. ευρώ το 2026 και επιπλέον 400 εκατ. ευρώ το 2027, αποσκοπώντας στην ουσιαστική ενίσχυση των μεσαίων εισοδημάτων, των οικογενειών με παιδιά και των νέων.

Περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων αναμένεται το 2026 από τις υπόλοιπες νέες παρεμβάσεις, όπως η σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων, η μείωση του φόρου εισοδήματος για ιδιοκτήτες ακινήτων, η μείωση κατά 30% μεσοσταθμικά των τεκμηρίων διαβίωσης, οι παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η μείωση κατά 30% του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, η τριετής εξαίρεση από το ελάχιστο εισόδημα για τις νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα καθώς και οι ελαφρύνσεις σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, όπως η σταδιακή κατάργηση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για κύριες κατοικίες και η μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η υλοποίηση αυτών των μόνιμων πολιτικών ενίσχυσης εισοδημάτων, η οποία συντελείται εντός των δημοσιονομικών στόχων, αφορά στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και οδηγεί στη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και στη στήριξη της εγχώριας ζήτησης με μόνιμο αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα. Επιπλέον, η μείωση των φορολογικών συντελεστών συνεπάγεται ότι οι αυξήσεις των αποδοχών κατά τα μελλοντικά έτη θα ενισχύουν ακόμα περισσότερο το καθαρό εισόδημα των εργαζόμενων. Για το 2026 η θετική επίδραση από το σύνολο των νέων κυβερνητικών παρεμβάσεων στην ετήσια πραγματική ανάπτυξη προβλέπεται σε 0,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Ως αποτέλεσμα, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (συνολικά 2,4% και ανά κάτοικο 2,6%), σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της ΕΕ, όπως αποτυπώνεται στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1,2% για την Ευρωζώνη και 1,4% για την ΕΕ και ανά κάτοικο 1,0% και 1,2%, αντίστοιχα). Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η μεσοπρόθεσμη προοπτική σύγκλισης με την Ευρωζώνη και συνακόλουθα βελτιώνεται σταδιακά η θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Βασιζόμενη στα ενισχυμένα εισοδήματα, η πραγματική καταναλωτική δαπάνη προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,5% το 2026 σε ετήσια βάση, δεδομένου ότι η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,7% και η δημόσια κατανάλωση κατά 0,7%, με εφαλτήριο τις παρεμβάσεις εισοδηματικής πολιτικής για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, τις θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας, την επιβράδυνση του ρυθμού πληθωρισμού καθώς και την ενίσχυση του καταναλωτικού κλίματος.

Η απασχόληση εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά το 2026 κατά 0,4% σε ετήσια εθνικολογιστική βάση, αντικατοπτρίζοντας συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των μισθωτών κατά 0,6%. Σε εθνικολογιστικά μεγέθη ο αριθμός των μισθωτών το 2026 αναμένεται να ανέλθει σε 3,94 εκατομμύρια περίπου, αυξημένος κατά 723 χιλιάδες άτομα σε σύγκριση με το 2008, πριν την οικονομική κρίση χρέους στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, ο αριθμός των συνολικά απασχολούμενων αναμένεται να ανέλθει σε 5,24 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 376 χιλιάδες άτομα έναντι του 2008, η οποία αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην προοδευτική βελτίωση από το 2022 και εφεξής.

Το ποσοστό ανεργίας, έχοντας υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό ήδη από το 2025, προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα του εργατικού δυναμικού, διαμορφούμενο σε 8,6% βάσει της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008.

Λαμβανομένης υπόψη της νέας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού από την 01η.4.2026 και εν μέσω αυξημένης απασχόλησης, ο ονομαστικός μέσος μισθός αναμένεται να αυξηθεί το 2026 κατά 3,7%, όσο και το 2025. Η εν λόγω εξέλιξη διαμορφώνει το επίπεδο των κατά κεφαλήν αμοιβών εξαρτημένης εργασίας για το έτος 2026 υψηλότερα κατά 21,3% σε σύγκριση με το 2019. Σημειώνεται ότι οι κατά κεφαλήν αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αποτελούν μικτές αμοιβές. Εάν ληφθούν υπόψη οι διαδοχικές μειώσεις της φορολογίας εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών, εκτιμάται ότι οι καθαρές κατά κεφαλήν αμοιβές το 2026 θα έχουν υπερβεί κατά περισσότερο από 30% τα επίπεδα του 2019.

Ο πραγματικός μέσος μισθός προβλέπεται να κινηθεί ανοδικά για τρίτη διαδοχική χρονιά το 2026, με τον ρυθμό αύξησής του να επιταχύνεται σε 1,5% από 0,5% το 2025. Η παραγωγικότητα της εργασίας προβλέπεται, επίσης, να εισέλθει σε τροχιά επιτάχυνσης, με τον ρυθμό ετήσιας αύξησής της να διαμορφώνεται σε 1,9% από 1,5% το 2025, συμβάλλοντας στη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Τα οφέλη για τον πραγματικό μέσο μισθό αποδίδονται στην εκτιμώμενη άμβλυνση των πληθωριστικών πιέσεων εντός του 2026. Ο ρυθμός αύξησης του Εν.ΔΤΚ το 2026 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 2,2%, προσεγγίζοντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει την εξομάλυνση των υποκείμενων πιέσεων τόσο στον τομέα των τροφίμων όσο και στον δομικό πυρήνα του πληθωρισμού καθώς και την αρνητική επίδραση της συνιστώσας της ενέργειας, της τάξεως των 0,2 ποσοστιαίων μονάδων, στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη.

Βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές) 2024 2025** 2026** ΑΕΠ 2,1 2,2 2,4 Ιδιωτική κατανάλωση 2,4 1,9 1,7 Δημόσια κατανάλωση -2,6 1,4 0,7 Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου 4,5 5,7 10,2 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 1,0 2,2 4,5 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 4,8 0,9 4,6 Αποπληθωριστής ΑΕΠ 3,2 2,8 2,1 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 3,0 3,0 2,2 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 2,7 2,6 2,2 Απασχόληση* 0,9 0,7 0,4 Ποσοστό ανεργίας* 8,5 7,6 7,2 Ποσοστό ανεργίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) 10,1 9,1 8,6 * Σε εθνικολογιστική βάση ** Εκτιμήσεις/προβλέψεις Πηγή: Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί (ΕΛΣΤΑΤ), εκτιμήσεις/προβλέψεις Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Οι κυριότεροι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη διαμόρφωση του ρυθμού ανάπτυξης το 2025 και το 2026 συνοψίζονται σε πιθανή όξυνση των γεωπολιτικών αναταραχών, σε ενδεχόμενη παρέκκλιση από τη δασμολογική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ ή σε άλλη αποσταθεροποίηση των όρων του διεθνούς εμπορίου, σε μεγαλύτερη του αναμενόμενου επίπτωση των δασμών στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία, σε εντονότερη εκδήλωση των φαινομένων κλιματικής αλλαγής και στην περίπτωση καθυστέρησης της πραγματοποίησης προγραμματιζόμενων επενδύσεων. Παράλληλα, η ανατίμηση του ευρώ ενέχει κινδύνους για το εξωτερικό ισοζύγιο και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωζώνη, ενώ η εφαρμογή συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής σε μεγάλες οικονομίες της ΕΕ ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην εξωτερική ζήτηση.

Θετική επίδραση στον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα μπορούσε να προέλθει από την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής του εξωτερικού τουρισμού και της ναυτιλίας, από τις εγχώριες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και των προγραμματιζόμενων επενδύσεων, από την ταχύτερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, συνδεόμενη και με τις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές ενέργειας, καθώς και από τη μεγαλύτερη του αναμενόμενου επενδυτική και αναπτυξιακή ώθηση, ως επακόλουθο των συνεργειών που απορρέουν από τις υλοποιούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ποιότητα της δημοσιονομικής πληροφορίας και προάγουν την αξιολόγηση της κατανομής των δημόσιων πόρων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού, πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου. Ο προϋπολογισμός επιδόσεων και οι λοιπές μεταρρυθμίσεις που εξελίσσονται στο ίδιο περιβάλλον αποτελούν καθοριστικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ελλάδα έχει σημειώσει τα τελευταία έτη σημαντική πρόοδο στον τομέα της αποτύπωσης της κατεύθυνσης των προϋπολογιζόμενων πόρων και συγκαταλέγεται στις πλέον προχωρημένες χώρες σε επίπεδο ΕΕ και Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η μεταρρυθμιστική αυτή πορεία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και διαρθρώνεται σε τέσσερις κύριους πυλώνες: Προϋπολογισμό Επιδόσεων, Επισκοπήσεις Δαπανών και Εσόδων, Λειτουργική Ταξινόμηση του προϋπολογισμού με βάση το διεθνές πρότυπο Classification of the Functions of Government/CoFoG και Αποτύπωση του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δράσεων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσα στο έτος αναφοράς.

Παρακάτω παρουσιάζεται η λειτουργική ταξινόμηση του προϋπολογισμού έτους 2026 σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο ανάλυσης. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα που ακολουθεί οι προβλέψεις δεν περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές συναλλαγές και τεκμαρτές δαπάνες.

Λειτουργική ταξινόμηση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (σε χιλιάδες ευρώ) Λειτουργία βάσει CoFoG Προϋπολογισμός ΓΚ 2026 Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 26.251.667 € 01.01 Εκτελεστικά και νομοθετικά όργανα, οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα, εξωτερικά θέματα 8.190.865 € 01.03 Γενικές υπηρεσίες 10.292.608 € 01.06 Λοιπές γενικές δημόσιες υπηρεσίες 284.875 € 01.07 Συναλλαγές δημόσιου χρέους 7.483.319 € Άμυνα 5.812.289 € 02.01 Στρατιωτική άμυνα 5.731.757 € 02.03 Ξένη στρατιωτική ενίσχυση 68.232 € 02.05 Άμυνα (λοιπά) 12.300 € Δημόσια τάξη και ασφάλεια 5.203.345 € 03.01 Αστυνομικές υπηρεσίες 2.734.183 € 03.02 Υπηρεσίες πυροπροστασίας 1.104.442 € 03.03 Δικαστήρια 732.170 € 03.04 Φυλακές 189.151 € 03.05 Ε&Α στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας 6.814 € 03.06 Δημόσια τάξη και ασφάλεια (λοιπά) 436.586 € Οικονομικά θέματα 15.015.312 € 04.01 Γενικά οικονομικά, εμπορικά και εργασιακά θέματα 3.531.934 € 04.02 Γεωργία, δασονομία, αλιεία και κυνήγι 1.459.404 € 04.03 Καύσιμα και ενέργεια 4.093.057 € 04.04 Μεταλλεία, βιομηχανία και κατασκευές 194.976 € 04.05 Μεταφορές 3.681.480 € 04.06 Επικοινωνίες 855.412 € 04.07 Λοιποί οικονομικοί κλάδοι 284.320 € 04.08 Ε&Α στον τομέα των οικονομικών θεμάτων 679.467 € 04.09 Οικονομικά θέματα (λοιπά) 235.262 € Περιβαλλοντική προστασία 1.717.711 € 05.01 Διαχείριση των αποβλήτων 306.619 € 05.02 Διαχείριση υγρών αποβλήτων 5.008 € 05.03 Αντιμετώπιση της ρύπανσης 863.619 € 05.04 Προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου 526.585 € 05.06 Περιβαλλοντική προστασία (λοιπά) 15.881 € Οικιστική και κοινωνική μέριμνα 1.086.560 € 06.03 Ύδρευση 122.094 € 06.06 Στεγαστική και κοινοτική μέριμνα (λοιπά) 964.467 € Υγεία 14.387.105 € 07.01 Ιατρικά προϊόντα, συσκευές και εξοπλισμός 2.612 € 07.02 Εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες 2.582.163 € 07.03 Υπηρεσίες νοσοκομείων 11.099.507 € 07.04 Υπηρεσίες δημόσιας υγείας 504.690 € 07.06 Υγεία (λοιπά) 198.132 € Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία 1.795.097 € 08.01 Υπηρεσίες αναψυχής και αθλητικές υπηρεσίες 225.896 € 08.02 Πολιτιστικές υπηρεσίες 784.324 € 08.03 Ραδιοτηλεόραση και τύπος 346.082 € 08.04 Θρησκευτικές και λοιπές κοινοτικές υπηρεσίες 279.420 € 08.06 Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία (λοιπά) 159.374 € Εκπαίδευση 7.680.658 € 09.01 Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 2.083.550 € 09.02 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2.046.568 € 09.03 Μεταδευτεροβάθμια, μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 408.753 € 09.04 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 2.456.780 € 09.05 Εκπαίδευση μη προσδιοριζόμενη από το επίπεδο 239.372 € 09.08 Εκπαίδευση (λοιπά) 445.634 € Κοινωνική προστασία 45.909.075 € 10.01 Ασθένεια και αναπηρία 3.583.688 € 10.02 Γηρατειά 28.475.284 € 10.03 Κληρονόμοι 5.903.959 € 10.04 Οικογένεια και παιδιά 1.191.405 € 10.05 Ανεργία 2.705.560 € 10.06 Στέγαση 373.455 € 10.07 Κοινωνικός αποκλεισμός (λοιπά) 1.809.632 € 10.09 Κοινωνική προστασία (λοιπά) 1.866.092 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 124.858.819 € Σημειώσεις: 1. Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές και τεκμαρτές δαπάνες. 2. Οι αμυντικές δαπάνες υπολογίζονται στη βάση των φυσικών παραλαβών. 3. Περιλαμβάνονται και προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΤΑΑ χρηματοδοτούμενες από εισροές προηγούμενων ετών.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχιστεί για το 2026 η αποτύπωση των κύριων δράσεων επισκόπησης δαπανών και εσόδων των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται δράσεις οριζόντιες, κυρίως αναφορικά με τη διαχείριση των ενεργειακών αναγκών των φορέων, καθώς και τομεακές. Οι δράσεις αυτές για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης παρουσιάζονται στον ειδικό τόμο προϋπολογισμού επιδόσεων 2026. Μέσα στο 2026 βασική στόχευση είναι η ολοκλήρωση της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και την παρουσίαση της περιβαλλοντικής επίδρασης των διαφόρων κατηγοριών εσόδων και φορολογικών δαπανών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2024, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (European System of Accounts – ESA), διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 11.143 εκατ. ευρώ ή 4,7% του ΑΕΠ, σημαντικά υψηλότερο της περιόδου 2020 – 2023, η οποία επηρεάστηκε έντονα από την πανδημία Covid-19, την κλιματική κρίση καθώς και από την ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 9.150 εκατ. ευρώ ή 3,7% του ΑΕΠ.

Σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού 2025 παρατηρείται αύξηση τόσο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού (κατά 2,5 δισ. ευρώ) όσο και των δαπανών (κατά 1,0 δισ. ευρώ), δεδομένου ότι περιλαμβάνονται επιπλέον δαπάνες για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και των επενδύσεων. Το συνολικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ, βελτιωμένο έναντι της πρόβλεψης για έλλειμμα 0,6%, η οποία είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2025.

Επισημαίνεται ότι το έτος 2025 συνεχίστηκε η επιβεβαίωση της διεθνούς εμπιστοσύνης στην οικονομία της χώρας, με την αναβάθμιση των προοπτικών της από τους τέσσερις μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings και DBRS Morningstar).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις για το έτος 2026, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, σε δημοσιονομική βάση, προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 7.211 εκατ. ευρώ ή 2,8% του ΑΕΠ.

Αποτελέσματα Γενικής Κυβέρνησης περιόδου 2024 – 2026

(σε εκατ. ευρώ) Γενική Κυβέρνηση κατά ESA ανά υποτομέα 2024 2025 2026 ΔΥΕ Οκτωβρίου 2025 Εκτίμηση Πρόβλεψη 1. Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού

(Προεδρία της Δημοκρατίας, Προεδρία της Κυβέρνησης, Βουλή, Υπουργεία, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) -2.741 -4.459 -6.810 2. Ισοζύγιο Κεντρικής Κυβέρνησης

(Κράτος, ΝΠ εντός της Γενικής Κυβέρνησης και νοσοκομεία) 1.830 -590 -2.397 3. Ισοζύγιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 31 67 106 4. Ισοζύγιο Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) 1.049 1.996 1.790 5. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA (2+3+4) 2.910 1.473 -501 % του ΑΕΠ 1,2% 0,6% -0,2% 6. Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 8.234 7.677 7.713 % του ΑΕΠ 3,5% 3,1% 3,0% 7. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA (5+6) 11.143 9.150 7.211 % του ΑΕΠ 4,7% 3,7% 2,8% 8. Ενοποιημένο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 364.965 362.800 359.300 % του ΑΕΠ 154,2% 145,9% 138,2% ΑΕΠ 236.736 248.697 260.035

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία European System of Accounts (ESA) (σε εκατ. ευρώ) 2024 2025 2026 ΔΥΕ Οκτωβρίου 20254 Προϋπ/σμός Εκτίμηση Πρόβλεψη I. Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (α+β+γ+δ+ε+στ-ζ) 72.180 74.573 77.034 79.983 α. Φόροι (1+2+3+4+5+6+7) 68.309 69.203 71.146 73.645 1. Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 36.919 38.019 39.214 40.872 εκ των οποίων: Φόροι προστιθέμενης αξίας 25.683 26.673 27.625 29.229 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 7.258 7.276 7.407 7.460 2. Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 366 362 405 432 3. Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 2.430 2.394 2.411 2.328 4. Λοιποί φόροι επί παραγωγής 643 460 506 661 5. Φόρος εισοδήματος 24.723 25.212 26.067 26.757 εκ των οποίων: Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) 14.563 15.244 15.889 15.815 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) 7.984 7.972 7.788 8.576 6. Φόροι κεφαλαίου 239 235 250 250 7. Λοιποί τρέχοντες φόροι 2.989 2.523 2.292 2.345 β. Κοινωνικές εισφορές 61 60 61 61 γ. Μεταβιβάσεις 7.282 8.794 9.307 10.930 δ. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 894 965 1.211 1.061 ε. Λοιπά τρέχοντα έσοδα 3.793 3.043 2.962 2.274 εκ των οποίων: ε1. Επιστροφές δαπανών για τόκους 44 0 94 0 στ. Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 29 37 36 51 ζ. Επιστροφές εσόδων 8.188 7.529 7.689 8.038 Πληροφοριακά στοιχεία: Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων1 3.547 4.300 4.300 4.350 ΤΑΑ2 3.145 4.237 4.293 5.950 II. Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (α+β+γ+δ+ε+στ+ζ+η+θ+ι)3 74.921 80.502 81.493 86.793 α. Παροχές σε εργαζόμενους 14.870 14.790 15.395 15.589 β. Κοινωνικές παροχές 340 425 568 628 γ. Μεταβιβάσεις 32.299 34.436 34.863 35.567 δ. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 2.201 1.910 2.351 2.258 ε. Επιδοτήσεις 73 81 138 80 στ. Τόκοι 10.203 9.400 9.828 9.815 ζ. Λοιπές δαπάνες 117 102 118 101 η. Πιστώσεις υπό κατανομή 13.438 17.602 16.365 20.299 θ. Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.380 1.757 1.868 2.456 ι. Τιμαλφή 0 0 0 0 Πληροφοριακά στοιχεία: Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων εκτός ΤΑΑ1 9.914 9.200 9.700 9.500 ΤΑΑ2 3.401 4.900 4.900 7.192 III. Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (Ι-ΙI) -2.741 -5.930 -4.459 -6.810 % ΑΕΠ -1,2% -2,4% -1,8% -2,6% IV. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (III+II.στ-I.ε1) 7.418 3.470 5.275 3.005 % ΑΕΠ 3,1% 1,4% 2,1% 1,2% V. Ισοζύγιο νομικών προσώπων κατά ESA 4.599 3.535 3.611 3.932 Έσοδα 15.791 15.233 16.025 16.937 Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 5.887 6.343 6.349 7.069 Τόκοι πιστωτικοί 1.721 1.431 1.625 1.625 Φόροι 3.616 3.147 3.338 3.457 Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) 0 0 0 0 Λοιπά έσοδα 4.568 4.312 4.713 4.786 Έξοδα 11.193 11.698 12.414 13.005 Παροχές σε εργαζομένους 1.533 1.518 1.608 1.642 Τόκοι χρεωστικοί 388 396 388 397 Λοιπά έξοδα 3.351 3.815 4.152 4.825 Επενδυτικές δαπάνες 1.564 2.571 2.083 2.513 Λοιπές μεταβιβάσεις 1.379 685 1.240 819 Επιδοτήσεις 2.978 2.713 2.944 2.809 VΙ. Ισοζύγιο νοσοκομείων – ΠΦΥ κατά ESA -27 273 257 481 Έσοδα 3.900 4.254 4.588 4.799 Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 2.854 3.191 2.576 2.783 Μεταβιβάσεις από ΕΟΠΥΥ 891 911 1.823 1.824 Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -27 0 0 0 Λοιπά έσοδα 181 152 188 193 Έξοδα 3.927 3.981 4.330 4.318 Παροχές σε εργαζόμενους 834 898 825 801 Τόκοι χρεωστικοί 0 0 0 0 Λοιπά έξοδα 2.935 2.784 3.218 3.154 Επενδυτικές δαπάνες 158 299 288 363 VΙΙ. Ισοζύγιο Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA (ΙII+V+VΙ) 1.830 -2.121 -590 -2.397 VIII. Ισοζύγιο OΤΑ κατά ESA 31 -300 67 106 Έσοδα 9.183 9.217 9.586 9.888 Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 5.990 6.015 6.183 6.353 Τόκοι πιστωτικοί 82 76 81 81 Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) 0 -18 0 0 Φόροι 2.019 2.130 2.156 2.261 Λοιπά έσοδα 1.092 1.015 1.166 1.192 Έξοδα 9.153 9.517 9.519 9.782 Παροχές σε εργαζόμενους 3.001 3.128 3.124 3.216 Τόκοι χρεωστικοί 60 45 55 50 Κοινωνικές παροχές 221 230 230 260 Λοιπά έξοδα 2.751 2.925 2.996 3.063 Επενδυτικές δαπάνες 3.120 3.189 3.115 3.193 IΧ. Ισοζύγιο OKA κατά ESA5 1.049 999 1.996 1.790 Έσοδα 49.800 52.166 54.148 55.500 Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 19.712 22.894 23.351 23.611 Αποδόσεις περιουσίας 1.275 860 1.236 1.293 Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές) 27.728 27.382 28.379 29.547 Κοινωνικοί πόροι 765 717 764 783 Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) 29 0 0 0 Λοιπά έσοδα 291 312 418 266 Έξοδα 48.751 51.167 52.152 53.710 Παροχές σε εργαζόμενους 384 395 382 407 Κοινωνικές παροχές 40.410 42.129 42.042 43.500 εκ των οποίων: συντάξεις 33.343 34.567 34.316 35.660 Κοινωνικές παροχές σε είδος 5.145 5.468 5.508 5.758 Λοιπά έξοδα 635 658 733 795 Επενδυτικές δαπάνες 39 69 46 23 Μεταβιβάσεις 1.522 1.733 2.645 2.625 Επιδοτήσεις 615 715 796 601 Χ. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA (VΙΙ+VIII+IX) 2.910 -1.423 1.473 -501 % ΑΕΠ 1,2% -0,6% 0,6% -0,2% ΧΙ. Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 8.234 7.390 7.677 7.713 % ΑΕΠ 3,5% 3,0% 3,1% 3,0% ΧΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA (Χ+ΧΙ) 11.143 5.967 9.150 7.211 % ΑΕΠ 4,7% 2,4% 3,7% 2,8% ΑΕΠ 236.736 247.514 248.697 260.035 1 Τα έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων περιέχονται στις μεταβιβάσεις και στα λοιπά τρέχοντα έσοδα και για λόγους συγκρισιμότητας οι δαπάνες περιέχονται στις πιστώσεις υπό κατανομή. 2 Τα έσοδα του ΤΑΑ περιέχονται στις μεταβιβάσεις και για λόγους συγκρισιμότητας οι δαπάνες περιέχονται στις πιστώσεις υπό κατανομή. 3 Οι δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης αναλύονται σύμφωνα με τις μείζονες κατηγορίες του π.δ. 54/2018 (Α’ 103). 4 Ενδεχόμενες διαφορές των στοιχείων του πίνακα με τη ΔΥΕ Οκτωβρίου οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 5 Στα έσοδα από τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις στη στήλη του προϋπολογισμού 2025 περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 579 εκατ. ευρώ, που αφορά στην αντιπαροχή του άρθρου 34 του ν.2773/1999 (Α’ 286).

Ο προϋπολογισμός των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης (Προεδρία της Δημοκρατίας, Βουλή των Ελλήνων, Προεδρία της Κυβέρνησης, Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) καταρτίζεται και εκτελείται σε ταμειακή βάση. Στον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων) προβλέπονται ανώτατα όρια δαπανών για κάθε φορέα. Στον εν λόγω πίνακα περιλαμβάνονται οι μη χρηματοοικονομικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού.

Ανώτατα όρια δαπανών φορέων Κεντρικής Διοίκησης κρατικού προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA για τα έτη 2025 και 2026 (σε εκατ. ευρώ) α/α Φορέας Κεντρικής Διοίκησης 2025 2026 Προϋπολογισμός 2025 Εκτιμήσεις1 Προβλέψεις 1 Προεδρία της Δημοκρατίας Ταμειακό Σύνολο 5 5 5 Τακτικός προϋπολογισμός 5 5 5 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 0 0 0 ΤΑΑ 0 0 0 2 Βουλή των Ελλήνων Ταμειακό Σύνολο 172 172 187 Τακτικός προϋπολογισμός 170 170 185 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 2 2 2 ΤΑΑ 0 0 0 3 Προεδρία της Κυβέρνησης Ταμειακό Σύνολο 42 47 46 Τακτικός προϋπολογισμός 38 44 40 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 4 3 6 ΤΑΑ 0 0 0 4 Υπουργείο Εσωτερικών Ταμειακό Σύνολο 3.830 3.990 4.164 Τακτικός προϋπολογισμός 3.449 3.600 3.732 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 230 228 295 ΤΑΑ 151 162 137 5 Υπουργείο Εξωτερικών Ταμειακό Σύνολο 420 455 483 Τακτικός προϋπολογισμός 390 434 439 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 28 21 44 ΤΑΑ 2 0 0 6 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ταμειακό Σύνολο 6.130 6.523 7.063 Τακτικός προϋπολογισμός 6.061 6.457 6.955 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 69 66 108 ΤΑΑ 0 0 0 7 Υπουργείο Υγείας6 Ταμειακό Σύνολο 7.177 7.664 7.842 Τακτικός προϋπολογισμός 6.608 7.186 6.946 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 66 39 96 ΤΑΑ 503 439 800 8 Υπουργείο Δικαιοσύνης Ταμειακό Σύνολο 651 664 680 Τακτικός προϋπολογισμός 578 604 617 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 20 7 13 ΤΑΑ 53 53 50 9 Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού4 Ταμειακό Σύνολο 6.606 6.841 6.764 Τακτικός προϋπολογισμός 5.594 5.786 5.900 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 810 725 645 ΤΑΑ 202 330 219 10 Υπουργείο Πολιτισμού Ταμειακό Σύνολο 575 652 653 Τακτικός προϋπολογισμός 257 349 278 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 147 128 129 ΤΑΑ 171 175 246 11 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών Ταμειακό Σύνολο 3.934 3.819 3.899 Τακτικός προϋπολογισμός 797 829 829 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 2.933 2.830 2.770 ΤΑΑ 204 160 300 12 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Γενικές Κρατικές Δαπάνες3 Ταμειακό Σύνολο 14.548 13.321 15.478 Τακτικός προϋπολογισμός 14.548 13.321 15.478 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 0 0 0 ΤΑΑ 0 0 0 13 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ταμειακό Σύνολο 1.281 1.745 1.504 Τακτικός προϋπολογισμός 222 340 297 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 854 1.222 905 ΤΑΑ 205 183 302 14 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας Ταμειακό Σύνολο 2.341 2.226 3.133 Τακτικός προϋπολογισμός 319 334 318 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 660 592 600 ΤΑΑ 1.362 1.300 2.215 15 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ταμειακό Σύνολο 18.678 18.668 19.101 Τακτικός προϋπολογισμός 18.215 17.706 18.429 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 190 410 270 ΤΑΑ 273 552 402 16 Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Ταμειακό Σύνολο 3.990 3.589 3.803 Τακτικός προϋπολογισμός 3.787 3.499 3.570 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 103 20 133 ΤΑΑ 100 70 100 17 Υπουργείο Ανάπτυξης Ταμειακό Σύνολο 818 645 798 Τακτικός προϋπολογισμός 123 130 128 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 534 400 420 ΤΑΑ 161 115 250 18 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Ταμειακό Σύνολο 2.695 3.237 3.392 Τακτικός προϋπολογισμός 882 1.054 1.032 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 1.420 1.850 1.710 ΤΑΑ 393 333 650 19 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ταμειακό Σύνολο 652 732 757 Τακτικός προϋπολογισμός 337 350 368 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 285 347 345 ΤΑΑ 30 35 44 20 Υπουργείο Τουρισμού Ταμειακό Σύνολο 189 185 238 Τακτικός προϋπολογισμός 39 38 41 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 41 38 37 ΤΑΑ 109 109 160 21 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ταμειακό Σύνολο 1.074 1.128 1.391 Τακτικός προϋπολογισμός 152 194 154 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 170 174 237 ΤΑΑ 752 760 1.000 22 Υπουργείο Μετανάστευσης και Άσυλου Ταμειακό Σύνολο 476 491 536 Τακτικός προϋπολογισμός 142 149 156 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 306 309 353 ΤΑΑ 28 33 27 23 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Ταμειακό Σύνολο 2.286 2.409 2.603 Τακτικός προϋπολογισμός 2.218 2.342 2.513 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 68 67 90 ΤΑΑ 0 0 0 24 Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ταμειακό Σύνολο 1.221 1.149 1.438 Τακτικός προϋπολογισμός 760 836 856 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 260 222 292 ΤΑΑ 201 91 290 25 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Ταμειακό Σύνολο 13 15 14 Τακτικός προϋπολογισμός 13 15 14 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 0 0 0 ΤΑΑ 0 0 0 26 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Ταμειακό Σύνολο 11 11 11 Τακτικός προϋπολογισμός 11 11 11 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 0 0 0 ΤΑΑ 0 0 0 27 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Ταμειακό Σύνολο 10 12 11 Τακτικός προϋπολογισμός 10 12 11 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 0 0 0 ΤΑΑ 0 0 0 28 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και Ιόνιου Ταμειακό Σύνολο 15 17 16 Τακτικός προϋπολογισμός 15 17 16 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 0 0 0 ΤΑΑ 0 0 0 29 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Ταμειακό Σύνολο 6 7 7 Τακτικός προϋπολογισμός 6 7 7 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 0 0 0 ΤΑΑ 0 0 0 30 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Ταμειακό Σύνολο 6 7 7 Τακτικός προϋπολογισμός 6 7 7 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 0 0 0 ΤΑΑ 0 0 0 31 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης Ταμειακό Σύνολο 18 19 20 Τακτικός προϋπολογισμός 18 19 20 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 0 0 0 ΤΑΑ 0 0 0 Α Ταμειακό Σύνολο μη χρηματοοικονομικών δαπανών κρατικού προϋπολογισμού 79.871 80.447 86.046 Ι Σύνολο μη χρηματοοικονομικών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού 65.771 65.847 69.354 i Πρωτογενείς δαπάνες 58.070 57.839 61.436 εκ των οποίων: Καταπτώσεις εγγυήσεων 383 333 407 Προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 40 35 40 Αγορές οπλικών συστημάτων από προγράμματα εξοπλισμού5 2.494 2.496 3.200 ii Τόκοι 7.701 8.008 7.917 II Σύνολο δαπανών προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) 9.200 9.700 9.500 ΙΙΙ Σύνολο δαπανών ΤΑΑ 4.900 4.900 7.192 Β Εθνικολογιστικές προσαρμογές κατά ESA2 -631 -1.046 -748 Γ Σύνολο μη χρηματοοικονομικών δαπανών κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (Α-Β) 80.502 81.493 86.793 1 Στις εκτιμήσεις των δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για το 2025 περιλαμβάνονται οι δαπάνες που καλύφθηκαν με μεταφορά πιστώσεων από το τακτικό και το ειδικό αποθεματικό, οι εγγραφές σε ύψος δαπανών και οι δαπάνες για μεταναστευτικές ροές. Κατά συνέπεια, το ύψος των εκτιμώμενων δαπανών έτους 2025 δεν είναι συγκρίσιμο με τις προβλέψεις προϋπολογισμού 2026. 2 Εθνικολογιστικές προσαρμογές κατά ESA: (+) μείωση δαπανών / (-) αύξηση δαπανών 3 Οι πιστώσεις για νέες προσλήψεις για το 2026 προβλέπονται στην κατηγορία «Πιστώσεις υπό κατανομή» των Γενικών Κρατικών Δαπανών και διατίθενται σταδιακά για τις δαπάνες των παροχών σε εργαζόμενους των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού με βάση την υλοποίηση των προσλήψεων σε αυτούς. 4 Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έτους 2026 προβλέπεται να διατεθούν, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, επιπλέον πιστώσεις ύψους 113 εκατ. ευρώ περίπου για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας νέων προσλήψεων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026 του σχολικού έτους 2026 – 2027, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού. Συνεπώς, οι συνολικές πιστώσεις για το 2026 προβλέπονται σε 6.877 εκατ. ευρώ. 5 Τα ποσά αφορούν σε ταμειακές πληρωμές για αγορές οπλικών συστημάτων. Οι φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων που επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα κατά ESA ανέρχονται σε 1.700 εκατ. ευρώ το 2025 και σε 2.300 εκατ. ευρώ το 2026. 6 Δαπάνες ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της αύξησης του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 25 του ν.4549/2018 (Α’ 105), προβλέπονται για το έτος 2026 στην κατηγορία «Πιστώσεις υπό κατανομή» των Γενικών Κρατικών Δαπανών και διατίθενται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού με βάση τα απολογιστικά στοιχεία για το ύψος του clawback, ενισχύοντας τις πιστώσεις του Υπουργείου Υγείας.

Η μετάβαση του δημόσιου συστήματος υγείας στη μετά Covid-19 εποχή και η συνεχιζόμενη προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών υγείας έχουν οδηγήσει τα τελευταία έτη σε σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των νοσοκομείων και της ΠΦΥ το 2026 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 481 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 224 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εκτιμώμενο μέγεθος για το 2025.

Τα συνολικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν σε 4.799 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με το 2025 κατά 212 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας κατά κύριο λόγο:

(α) την αύξηση των μεταβιβάσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό κατά 124 εκατ. ευρώ, που προορίζονται κυρίως για την κάλυψη της αύξησης του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης (παρ.2 και 3 του άρθρου 25 του ν.4549/2018) καθώς και την εξόφληση μέρους των απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών προς τρίτους και

(β) την αύξηση των μεταβιβάσεων από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων κατά 83 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση προγραμμάτων ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και των μονάδων ΠΦΥ καθώς και για την επιτάχυνση της διενέργειας των εκκρεμών επεμβάσεων της λίστας χειρουργείων.

Παρακάτω απεικονίζεται ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων και της ΠΦΥ σε δεδουλευμένη βάση

Προϋπολογισμοί Νοσοκομείων και ΠΦΥ σε δεδουλευμένη βάση (σε εκατ. ευρώ) 2025 2026 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Νοσοκομεία και ΠΦΥ συγκεντρωτικά Έσοδα 4.588 4.799 Ίδια έσοδα 188 193 Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 2.264 2.388 Μεταβιβάσεις από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 1.823 1.824 Μεταβιβάσεις από προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων 312 395 Δαπάνες 4.330 4.318 Αγορά αγαθών και υπηρεσιών 3.218 3.154 Δαπάνες προσωπικού 825 801 Δαπάνες για επενδύσεις 288 363 Ισοζύγιο κατά ESA* 257 481 * Στο ισοζύγιο κατά ESA περιλαμβάνεται και το αντίστοιχο ισοζύγιο της ΕΚΑΠΥ.

Το ισοζύγιο κατά ESA των ΟΚΑ (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΥΠΑ, ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ) για το 2026 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 1.790 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 206 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2025.

Ειδικότερα, τα έσοδα προβλέπεται να είναι αυξημένα κατά 1.299 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της αύξησης κατά 916 εκατ. ευρώ των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ρυθμίσεις οφειλών), γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο:

στην αύξηση των μισθών και της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ως αποτέλεσμα του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας,

στην περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού,

στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και

στις μισθολογικές αυξήσεις στον δημόσιο τομέα.

Επιπρόσθετα, αύξηση κατά 464 εκατ. ευρώ προβλέπεται να παρουσιάσουν οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, κυρίως για την κάλυψη των παροχών κύριας σύνταξης.

Το σύνολο των δαπανών σε σχέση με το 2025 προβλέπεται να είναι αυξημένο κατά 1.459 εκατ. ευρώ.

Η δαπάνη των κύριων συντάξεων προβλέπεται να είναι αυξημένη κατά 1.153 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα:

της αναπροσαρμογής των συντάξεων με βάση τον συντελεστή που προκύπτει από τον μέσο όρο του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ και του ποσοστού μεταβολής του μέσου ετήσιου ΓΔΤΚ του προηγούμενου έτους (άρθρο 14 παρ.4 του ν.4387/2016), η οποία προβλέπεται να ανέλθει σε 629 εκατ. ευρώ περίπου, λαμβανομένου υπόψη του μη συμψηφισμού του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά και

της προβλεπόμενης αύξησης του ρυθμού απονομής νέων συντάξεων.

Η δαπάνη για τις επικουρικές συντάξεις προβλέπεται αυξημένη κατά 186 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025, καθ’ όσον αναμένεται να εντατικοποιηθούν εντός του 2026 οι εκκαθαρίσεις που αφορούν σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και να καταβληθούν τα σχετικά αναδρομικά ποσά στους δικαιούχους.

Επιπρόσθετα, αύξηση κατά 205 εκατ. ευρώ αναμένεται να παρουσιάσει η δαπάνη για τις προνοιακές παροχές και ειδικότερα: (α) η δαπάνη για τις εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές λόγω της εκτιμώμενης αύξησης του αριθμού των συνταξιοδοτήσεων, κυρίως του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και (β) η δαπάνη για τα επιδόματα που είναι συνδεδεμένα με το ύψος των κατώτατου μισθού (επιδόματα ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος, εορτών και αδείας κ.λπ.).

Τέλος, επισημαίνεται ότι στη δαπάνη για προνοιακές παροχές ύψους 1.846 εκατ. ευρώ για το έτος 2026 περιλαμβάνεται ποσό ύψους 303 εκατ. ευρώ για την καταβολή της κοινωνικής ενίσχυσης ύψους 250 ευρώ σε συνταξιούχους και σε δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ (άρθρο 72 του ν.5217/2025).

Προϋπολογισμοί Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (σε εκατ. ευρώ) 2025 2026 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης α) Ασφαλιστικά Ταμεία Έσοδα 38.616 39.915 Ασφαλιστικές εισφορές 19.671 20.488 Ρύθμιση οφειλών 1.404 1.503 Κοινωνικοί πόροι 764 783 Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 15.425 15.889 Απόδοση περιουσίας 974 1.028 Λοιπά έσοδα 377 225 Δαπάνες 37.380 38.839 Συντάξεις 34.091 35.430 Κύριας ασφάλισης 29.903 31.056 Επικουρικής ασφάλισης 4.188 4.374 Λοιπές παροχές ασθένειας 339 232 Προνοιακές παροχές 1.640 1.846 Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 714 704 Λοιπές δαπάνες 390 411 Δαπάνες προσωπικού 205 216 Ταμειακό ισοζύγιο 1.236 1.076 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 30 31 Ισοζύγιο κατά ESA 1.266 1.107 β) ΔΥΠΑ Έσοδα 3.980 3.775 Ασφαλιστικές εισφορές 1.525 1.588 Ρύθμιση οφειλών 106 108 Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 1.326 1.413 Μεταβιβάσεις από προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων 858 496 Απόδοση περιουσίας 152 156 Λοιπά έσοδα 12 13 Δαπάνες 3.943 3.747 Επιδόματα ανεργίας 1.960 2.009 Προγράμματα απασχόλησης 564 464 Επιμόρφωση ανέργων και εργαζομένων 461 287 Λοιπές προνοιακές παροχές 155 141 Μεταβιβάσεις στο ΙΚΑ 453 471 Δαπάνες προσωπικού 120 133 Επενδυτικές δαπάνες 46 23 Λοιπές δαπάνες 184 219 Ταμειακό ισοζύγιο 37 28 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 2 Ισοζύγιο κατά ESA 37 30 γ) ΕΟΠΥΥ Έσοδα 8.297 8.506 Ασφαλιστικές εισφορές 5.299 5.481 Ρύθμιση οφειλών 364 368 Μεταβιβάσεις από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 123 120 Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 2.226 2.229 Μεταβιβάσεις από προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων 180 203 Απόδοση περιουσίας 90 90 Λοιπά έσοδα 15 15 Δαπάνες 7.628 7.879 Φαρμακευτική δαπάνη 3.017 3.223 Λοιπές παροχές ασθένειας 2.491 2.535 Λοιπές δαπάνες 145 154 Δαπάνες προσωπικού 44 46 Μεταβιβάσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης 1.931 1.921 εκ των οποίων: σε νοσοκομεία 1.823 1.824 Ταμειακό ισοζύγιο 669 628 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 Ισοζύγιο κατά ESA1 669 628 δ) ΟΠΕΚΑ, ΝΑΤ (μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες) Έσοδα 3.255 3.304 Ασφαλιστικές εισφορές 10 10 Απόδοση περιουσίας 19 19 Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 3.199 3.248 Μεταβιβάσεις από προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων 15 14 Λοιπά έσοδα 13 13 Δαπάνες 3.231 3.278 Παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες 225 230 Οικογενειακά επιδόματα 700 700 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 500 500 Επιδόματα ΑμεΑ 1.133 1.150 Στεγαστικό επίδομα 300 300 Σχολικά γεύματα 107 116 Επίδομα γέννησης 150 155 Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε δανειολήπτες 40 50 Προσωπικός Βοηθός 15 14 Λοιπά προγράμματα 34 37 Δαπάνες προσωπικού 13 13 Διοικητικές δαπάνες 14 13 Ταμειακό ισοζύγιο 24 25 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 Ισοζύγιο κατά ESA 24 25 Συνολικό ταμειακό ισοζύγιο ΟΚΑ 1.966 1.757 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 30 33 Συνολικό ισοζύγιο ΟΚΑ κατά ESA 1.996 1.790 1 Για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος του ΕΟΠΥΥ κατά ESA έχει ενσωματωθεί η στατιστική αλλαγή της μεθοδολογίας καταγραφής των εσόδων από rebate και clawback, τα οποία πλέον καταγράφονται σε ταμειακή και όχι σε δεδουλευμένη βάση.

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι κύριοι αναπτυξιακοί τομείς που ενισχύονται με το ΑΠΔΕ είναι το περιβάλλον, οι μεταφορές, η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου, η κοινωνική συνοχή, η ενέργεια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση, η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια και η αυτοδιοίκηση μέσω της στήριξης των επενδυτικών της προγραμμάτων. Επιπλέον, ενισχύονται πολιτικές του κράτους για τη συνέχιση και την επέκταση της λειτουργίας δομών κοινωνικής πρόνοιας, τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών καθώς και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών.

Ο κύριος στόχος της υλοποίησης των έργων και των προγραμμάτων του ΑΠΔΕ για το 2025 συνίστατο στην επιτάχυνση της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της ευημερίας όλων των πολιτών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας και στην ταχύτερη σύγκλιση με τον μέσο όρο της ΕΕ σε όλο το φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιδόσεων. Αυτός ο στόχος ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τους στόχους:

της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΣΠΑ) 2021 – 2027 ,

, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ,

, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Διαχρονική εξέλιξη του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται η διαχρονική εξέλιξη του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων από το 2015 έως και το 2026 και η ποσοστιαία αναλογία του στο ΑΕΠ της χώρας.

Διαχρονική εξέλιξη δαπανών προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2015 – 2026 (σε εκατ. ευρώ) Έτη Εθνικό Συγχρ/νο ΤΑΑ Σύνολο Ετήσια ΑΕΠ Σύνολο Μεταβολή % ΑΕΠ % 2015 660 5.717 6.377 -3,25 175.363 3,64 2016 810 5.474 6.284 -1,47 174.448 3,60 2017 1.326 4.624 5.950 -5,31 177.378 3,35 2018 2.633 3.604 6.237 4,83 180.616 3,45 2019 1.892 3.750 5.642 -9,54 185.181 3,05 2020 2.047 8.600 10.647 88,71 167.540 6,35 2021 1.358 7.000 307 8.665 -18,62 184.575 4,69 2022 1.696 6.822 2.843 11.361 31,12 207.009 5,49 2023 1.716 7.395 2.089 11.201 -1,41 224.686 4,99 2024* 2.465 7.448 3.401 13.314 18,86 236.736 5,62 2025* 3.250 6.450 4.900 14.600 9,66 248.697 5,87 2026* 3.300 6.200 7.192 16.692 14,33 260.035 6,42 * Τα ποσά για τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και το ΑΕΠ αποτελούν για το έτος 2025 εκτίμηση και για το 2026 πρόβλεψη, ενώ τα ποσά των δαπανών έως και το 2024 αποτελούν στοιχεία του επίσημου Απολογισμού του Κράτους. Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων), Ελληνική Στατιστική Αρχή, International Monetary Fund

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι οι δαπάνες του ΑΠΔΕ από το 2020 και μετά κυμαίνονται μεταξύ 4,7% – 6,4% του ΑΕΠ, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο έναντι του 3% – 3,7% του ΑΕΠ, που σημειωνόταν παλαιότερα. Το 2025 υλοποιείται το μεγαλύτερο ΑΠΔΕ των τελευταίων 15 ετών, με εκτιμώμενες δαπάνες 14,6 δισ. ευρώ και αύξηση 9,7% σε σχέση με το ήδη σημαντικά αυξημένο ΑΠΔΕ του 2024. Η ανοδική πορεία των διαθέσιμων πόρων για επενδύσεις συνεχίζεται και το 2026, με περαιτέρω αύξηση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά 14,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι πόροι του ΑΠΔΕ για το 2026 αντιστοιχούν σε 6,4% του ΑΕΠ.

Τον Ιούλιο 2025 ψηφίστηκε συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 500 εκατ. ευρώ στο εθνικό σκέλος διαμορφώνοντας το όριο δαπανών σε 3.250 εκατ. ευρώ, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης δημόσιων έργων, την προώθηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα και την εξόφληση σχετικών υποχρεώσεων

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ (Ecofin) και μετά την αναθεώρησή του τον Δεκέμβριο 2023 ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 35,95 δισ. ευρώ. Τον Ιούλιο 2024 και τον Ιανουάριο 2025 εγκρίθηκαν μικρότερου εύρους στοχευμένες αναθεωρήσεις.

Οι πόροι που διοχετεύονται έως το τέλος του 2026 σε επιχορηγήσεις και δάνεια (18,22 δισ. ευρώ και 17,73 δισ. ευρώ αντίστοιχα), προβλέπεται να ενεργοποιήσουν επενδυτικές δράσεις ύψους άνω των 60 δισ. ευρώ.

Οι πέντε πυλώνες στους οποίους εντάσσονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ είναι οι εξής:

Πράσινη μετάβαση,

Ψηφιακή μετάβαση,

Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή,

Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας και



Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από το ΤΑΑ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την ένταξη 836 έργων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή ανακαίνιση κατοικιών, την αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων του δημόσιου τομέα, τις νησιωτικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τις επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας, την προστασία των δασών, την κατασκευή αυτοκινητόδρομων και έργων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, την αποκατάσταση του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου έπειτα από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές, την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό νοσοκομείων και μονάδων ΠΦΥ, την υλοποίηση της στρατηγικής για την αριστεία στα πανεπιστήμια και την καινοτομία καθώς και την επανακατάρτιση εργαζόμενων σε δεξιότητες συναφείς με την ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη ανάπτυξη κ.λπ.

Με τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του έτους 2026 εξακολουθεί η αξιοποίηση πόρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και του φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, την αειφόρο διαχείριση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος καθώς και την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών των εξωγενών κρίσεων, περιλαμβανομένων και των κλιματικών κινδύνων.

Για το έτος 2026 προβλέπεται διάθεση πόρων ύψους 9.500 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 3,65% του ΑΕΠ, με κατανομή της συνολικής δαπάνης σε έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της ΕΕ ύψους 6.200 εκατ. ευρώ και σε έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ύψους 3.300 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» σηματοδοτείται από την επίτευξη σημαντικών ορόσημων σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας και από την υλοποίηση παρεμβάσεων, όπως οι ανακαινίσεις και ο εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων, οι υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, η βελτίωση των δημόσιων μεταφορών και των οδικών δικτύων, το κτηματολόγιο, η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, έργα προστασίας του περιβάλλοντος, έργα ψηφιοποίησης κ.λπ.

Από το δανειακό σκέλος του ΤΑΑ αναμένεται εντός του 2026 να εκταμιευθεί προς τα πιστωτικά ιδρύματα ποσό συνολικού ύψους 5.466 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό προβλέπεται να διατεθεί τόσο για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων όσο και των στεγαστικών προγραμμάτων «Σπίτι μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», τα οποία απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και υποστηρίζουν την απόκτηση πρώτης κατοικίας και την ενεργειακή βελτίωση υφιστάμενων κατοικιών, αντίστοιχα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων αυτών ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε δανειακούς πόρους του ΤΑΑ και ποσό ύψους 1,1 δισ. ευρώ σε τραπεζικά κεφάλαια.

Δημοσιονομικές παρεμβάσεις

Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό, τους νέους και τη μεσαία τάξη

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν από το 2026 περιλαμβάνουν μία σειρά από φορολογικές και μισθολογικές μεταρρυθμίσεις με κύριο στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών, ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

διαρθρωτική αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες,

μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά για το έτος 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027,

παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και παρεμβάσεις σε λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων, όπως του Υπουργείου Εξωτερικών, τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και οι ερευνητές, οι μηχανικοί και οι λοιποί υπάλληλοι με πενταετή κύκλο σπουδών,

σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους,

μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους,

εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα. Παράλληλα, επεκτείνονται η φοροαπαλλαγή για κενές κατοικίες που θα εκμισθωθούν και το 2026 καθώς και η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτήρια, ενώ επεκτείνεται χρονικά ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και

μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες, η οποία κυμαίνεται από 30% έως 35%, σημαντικές μειώσεις των αντικειμενικών δαπανών για τα αυτοκίνητα, προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και εξαίρεση από το ελάχιστο εισόδημα για τις νέες μητέρες.

Οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται εντός των δημοσιονομικών στόχων. Το συνολικό κόστος των νέων μέτρων για το 2026 ανέρχεται σε 1,76 δισ. ευρώ.

Πέραν των ανωτέρω παρεμβάσεων, τον Απρίλιο 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός με στόχο να ανέλθει στο ποσό των 950 ευρώ τον Απρίλιο 2027 από το ποσό των 880 ευρώ που είναι σήμερα. Η αύξηση αυτή επηρεάζει το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα τριετιών, την αμοιβή υπερωριών και τους βασικούς μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων.

Επιπρόσθετες παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

επέκταση του προγράμματος ανακαίνισης σχολείων «Μαριέττα Γιαννάκου» με επιπλέον 300 εκατ. ευρώ ως δωρεά από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός να ανέλθει στο ποσό των 650 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω παρέμβαση αποσκοπεί στην ανακαίνιση περισσότερων από 2.500 σχολικών μονάδων,

θέσπιση υπερεκπτώσεων 100% για επενδυτικές δαπάνες σε στρατηγικούς τομείς, όπως η άμυνα και η κατασκευή οχημάτων καθώς και αεροσκαφών και των εξαρτημάτων αυτών και

μη υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους με βάση την προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω της εργασίας.

Ειδικότερα, η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας συνίσταται στα ακόλουθα:

μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται: από 22% σε 20% για εισόδημα μεταξύ 10.000 – 20.000 ευρώ, από 28% σε 26% για εισόδημα μεταξύ 20.000 – 30.000 ευρώ και από 36% σε 34% για εισόδημα μεταξύ 30.000 – 40.000 ευρώ,

εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας με συντελεστή 39% για εισοδήματα μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ,

ο συντελεστής για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε: 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο, 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα και 9% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

όσον αφορά στους πολύτεκνους, προβλέπεται μεγαλύτερη μείωση των συντελεστών και ειδικότερα, για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται,

ο συντελεστής για εισόδημα από 000 έως 30.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων: 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο, 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα, 20% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα, 18% για φορολογούμενους με 4 εξαρτώμενα τέκνα και 16% για φορολογούμενους με 5 εξαρτώμενα τέκνα κ.λπ.,

μηδενισμός του φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ των νέων ηλικίας έως 25 ετών και

διαμόρφωση σε 9% του συντελεστή για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ των νέων ηλικίας από 26 έως 30 ετών.

Το δημοσιονομικό κόστος της μεταρρύθμισης, η οποία αναμένεται να ωφελήσει περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ για το 2026 και σε 1,6 δισ. ευρώ για το 2027.

Αυξήσεις αποδοχών συνταξιούχων

Κατά τη διάρκεια του 2025 εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ κατά 2,4%, με δημοσιονομικό κόστος 474 εκατ. ευρώ,

ετήσια αναπροσαρμογή των ορίων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ώστε οι συνταξιούχοι που υπάγονται σε αυτή να λαμβάνουν το πλήρες ποσό της αύξησης της σύνταξης,

επέκταση από το 2025 της απαλλαγής από τη φαρμακευτική δαπάνη στους χαμηλοσυνταξιούχους και

καθιέρωση κοινωνικής ενίσχυσης ποσού 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο για συνταξιούχους άνω των 65 ετών με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια (14.000 ευρώ για άγαμους και 26.000 ευρώ για έγγαμους) καθώς και για ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με ετήσιο κόστος 360 εκατ. ευρώ.

Τα νέα μέτρα για τους συνταξιούχους, πέραν των ωφελειών της φορολογικής μεταρρύθμισης και της ενίσχυσης του Νοεμβρίου, τα οποία θα εφαρμοστούν από το 2026, είναι τα εξής:

περαιτέρω αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ,

μη συνυπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων λόγω της εργασίας τους κατά τον υπολογισμό της ΕΑΣ και

μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης της σύνταξης με την προσωπική διαφορά από τον Ιανουάριο 2026, πλήρης δε κατάργηση του συμψηφισμού από τον Ιανουάριο 2027. Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα ωφελήσει άμεσα περίπου 671.000 συνταξιούχους.

Το συνολικό κόστος της αύξησης των συντάξεων βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ και λαμβανομένου υπόψη του μη συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά, εκτιμάται για το 2026 σε 629 εκατ. ευρώ.

Αυξήσεις αποδοχών δημόσιων υπαλλήλων

Κατά τη διάρκεια του 2025 εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

θεσμοθέτηση κανόνα ετήσιας οριζόντιας αύξησης των μισθών ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με το δημοσιονομικό κόστος για το 2025 να ανέρχεται στο ποσό των 215 εκατ. ευρώ,

αυτοτελής φορολόγηση της αποζημίωσης των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ, με κόστος 40 εκατ. ευρώ,

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία (1) μονάδα και στο Δημόσιο, με κόστος 83 εκατ. ευρώ,

μερικός ή πλήρης μη συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς στη μισθολογική εξέλιξη των δημόσιων υπαλλήλων, με ετήσιο κόστος 12 εκατ. ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5 εκατ. ευρώ ετησίως,

αύξηση του κινήτρου επίτευξης στόχων, με ετήσιο κόστος 40 εκατ. ευρώ,

αύξηση της νυχτερινής αποζημίωσης των ενστόλων, με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ και

ενίσχυση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας ύψους 100 ευρώ μηνιαίως, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 111 εκατ. ευρώ για το 2025 και 222 εκατ. ευρώ για το 2026.

Για το 2026, πέραν των ωφελειών που θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τη φορολογική μεταρρύθμιση, εφαρμόζονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις ύψους 620 εκατ. ευρώ:

οριζόντια αύξηση των μισθών από τον Απρίλιο 2026, ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με εκτιμώμενο κόστος 358 εκατ. ευρώ περίπου,

αναμόρφωση του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων με αυξήσεις εφαρμοζόμενες από τον Οκτώβριο 2025, ετήσιου κόστους 162 εκατ. ευρώ (καθαρού κόστους 85 εκατ. ευρώ μετά την αναδιάρθρωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή), ετήσιου κόστους 127 εκατ. ευρώ,

αυξήσεις στην αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής, στο επίδομα ειδικών καθηκόντων και στις αποζημιώσεις για τα δίδακτρα φοίτησης των τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, με ετήσιο κόστος 30 εκατ. ευρώ,

θέσπιση επιδόματος ιδιαίτερων καθηκόντων στο προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο 2025, ετήσιου κόστους 6 εκατ. ευρώ,

μισθολογική αναγνώριση (δύο μισθολογικά κλιμάκια) των αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών με πενταετή κύκλο σπουδών, κόστους 7 εκατ. ευρώ και

θέσπιση αφορολόγητου για το επίδομα βιβλιοθήκης των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών, με ετήσιο κόστος 6 εκατ. ευρώ περίπου και αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών σε ΑΕΙ και σε τεχνολογικούς φορείς, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας.

Παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα

Το 2025 εφαρμόστηκαν τα κάτωθι μέτρα:

νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, με διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με το πρώτο πρόγραμμα «Σπίτι μου»,

απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για 3 έτη σε ιδιοκτήτες οι οποίοι από τις 08.9.2024 έως τις 31.12.2025 εκμισθώνουν κενά σπίτια με μακροχρόνια μίσθωση ή μετατρέπουν τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων σε μακροχρόνια,

απαγόρευση της εγγραφής για το 2025 στο μητρώο βραχυχρόνιων μισθώσεων νέων ακινήτων του κέντρου της Αθήνας (1ο, 2ο, 3ο δημοτικό διαμέρισμα),

αύξηση του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση για βραχυχρόνιες μισθώσεις,

διπλασιασμός της μέγιστης επιδότησης του προγράμματος «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» και

επιστροφή σε ετήσια βάση, από τον Νοέμβριο 2025, ενός μισθώματος σε δικαιούχους ενοικιαστές (κύριας και φοιτητικής κατοικίας) με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, που καταλαμβάνουν περίπου το 80% των ενοικιαστών, ετήσιου κόστους 230 εκατ. ευρώ.

Για το 2026 οι νέες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

επέκταση και για το έτος 2026 της φοροαπαλλαγής διάρκειας τριών ετών για κενά ακίνητα που θα διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση, με κόστος 10 εκατ. ευρώ για το 2026 και 19 εκατ. ευρώ για το 2027. Σε αυτό το πλαίσιο διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, ως ακολούθως: σε περίπτωση που η μίσθωση αφορά σε τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, η απαλλαγή θα χορηγείται και για σπίτια με μεγαλύτερο εμβαδό από 120 τ.μ., προσαυξανόμενο κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των δύο, σε περίπτωση αποχώρησης του μισθωτή εντός της τριετίας, η απαλλαγή συνεχίζει να ισχύει για το υπολειπόμενο διάστημα και εφόσον το ακίνητο κενωθεί άπαξ και εκμισθωθεί εκ νέου και ειδικά για τις περιπτώσεις μίσθωσης σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η απαλλαγή ισχύει και υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο μισθώνεται για τουλάχιστον έξι (6) συναπτούς μήνες,

θέσπιση από το 2026 ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) για εισόδημα από μισθώματα, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 161.000 ιδιοκτήτες και παράλληλα, αναμένεται να συμβάλει στη φορολογική συμμόρφωση και στη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 90 εκατ. ευρώ ετησίως,

επέκταση της αναστολής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές μέχρι το τέλος του 2026, με ετήσιο κόστος 18 εκατ. ευρώ,

παράταση της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων για τα έτη 2025 και 2026, με εκτιμώμενο κόστος 5 εκατ. ευρώ,

επέκταση για το έτος 2026 του περιορισμού νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και

θέσπιση νέου πλαισίου κοινωνικής αντιπαροχής σχετικά με την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας για την κατασκευή σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών, με στόχο την εξασφάλιση κοινωνικής μίσθωσης σε ευάλωτες ομάδες.

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους

Από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50%, ενώ από το 2027 ο φόρος καταργείται πλήρως για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων των οικισμών της Αττικής (πλην των νησιών). Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και για τους Δήμους Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους. Το μέτρο αφορά περίπου σε 1 εκατομμύριο ακίνητα εντός 12.724 οικισμών (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας, με ετήσιο κόστος 75 εκατ. ευρώ περίπου. Σημειώνεται ότι η αποκέντρωση συνδέεται άμεσα και με το στεγαστικό πρόβλημα, κατά τα ως άνω.

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου

Από την 01η.01.2026 ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30% στα νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους. Το ετήσιο κόστος του μέτρου υπολογίζεται σε 25 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικιστικής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις εν λόγω περιοχές.

Αναμόρφωση τεκμηρίων διαβίωσης

Θεσπίζονται μεταρρυθμίσεις σχετικά με τα τεκμήρια διαβίωσης με στόχο τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για περίπου 477.000 φορολογούμενους, ετήσιου κόστους 40 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις συνίστανται στα ακόλουθα:

μείωση των συντελεστών που προσδιορίζουν τις αντικειμενικές δαπάνες για κατοικίες, η οποία κυμαίνεται από 30% έως 35%,

υπολογισμός της τεκμαρτής δαπάνης για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 01η.11.2010 με βάση εφεξής τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας) και όχι με βάση τα κυβικά εκατοστά. Η εν λόγω παρέμβαση ευνοεί την αγορά νεότερων οχημάτων, κάτω της δεκαετίας, με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων,

μείωση της τεκμαρτής δαπάνης για τα νεότερα σκάφη στα χαμηλότερα επίπεδα, όπως ισχύει για τα παλαιότερα σκάφη και

εξαίρεση από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν ίδιο εισόδημα.

Ενίσχυση επενδύσεων

Οι παρεμβάσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων είναι οι ακόλουθες:

αύξηση του εθνικού σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά 500 εκατ. ευρώ σε μόνιμη βάση από το 2025, ανερχόμενου σε 3,3 δισ. ευρώ το 2026 (έναντι 2,8 δισ. ευρώ, που ήταν η πρόβλεψη στο ΜΔΣ), με περαιτέρω αύξηση το 2027 σε 3,6 δισ. ευρώ (έναντι 3,0 δισ. ευρώ, που ήταν η πρόβλεψη στο ΜΔΣ),

νέα δράση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για νέες αλλά και για υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας),

δράση 200 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών,

στοχευμένη δράση 50 εκατ. ευρώ για κλάδους με υστέρηση στο εμπορικό ισοζύγιο,

δράση 70 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα,

χρηματοδότηση δράσης για τις επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στην ανάπτυξη ή/και στην παραγωγή στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, της βιοτεχνολογίας και των καθαρών και αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων τεχνολογιών, με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ (ευρωπαϊκή πρωτοβουλία STEP),

αύξηση κατά 300 εκατ. ευρώ του εγγυοδοτικού προγράμματος InvestEU, στο πλαίσιο του ΤΑΑ, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με στόχο να κινητοποιηθούν δάνεια ύψους 3,6 δισ. ευρώ, τα οποία θα στηρίξουν τουλάχιστον 25.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα,

επέκταση της χρηματοδότησης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ μέσω της ΕΑΤ με επιπλέον πόρους 780 εκατ. ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

θεσμοθέτηση νέων ταμείων το 2026, όπως το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (έως 170 εκατ. ευρώ), το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Plus (έως 500 εκατ. ευρώ) και το Patent Fund (41,4 εκατ. ευρώ) για τη στήριξη της κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών και

υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών με στόχο την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων σε νευραλγικούς τομείς της βιομηχανίας. Προς αυτή την κατεύθυνση οι δαπάνες σε στρατηγικούς τομείς, όπως η άμυνα και η κατασκευή οχημάτων καθώς και αεροσκαφών και των εξαρτημάτων αυτών, θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, προσαυξημένες κατά 100%. Το μέτρο αφορά σε επενδύσεις της περιόδου 2026 – 2028, με το συνολικό ύψος της φορολογικής έκπτωσης να ανέρχεται στο ποσό των 150 εκατ. ευρώ.

Λοιπές παρεμβάσεις

Οι λοιπές παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα το 2025 για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος περιλαμβάνουν:

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα,

κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από το 2025 σε συνέχεια της μείωσης κατά 50% το 2024,

μονιμοποίηση της επιστροφής του ΕΦΚ στους αγρότες με νέο σύστημα,

αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ,

μείωση του ψηφιακού τέλους συναλλαγής σε μία σειρά από συναλλαγές,

κατάργηση τέλους σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα,

απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρου (15%) συμβολαίων υγείας για παιδιά ηλικίας έως 18 ετών,

φοροαπαλλαγή οικειοθελών παροχών επιχειρήσεων υπέρ των νέων γονέων,

κίνητρο προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές,

αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια,

αύξηση των αποδοχών των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών,

αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των ΟΤΑ,

μείωση των τραπεζικών προμηθειών,

διπλασιασμός των εισοδηματικών ορίων του εξωδικαστικού μηχανισμού και

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινή απασχόληση και απασχόληση σε ημέρες αργίας ή Κυριακές για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Για το 2026 θεσπίζονται οι ακόλουθες νέες παρεμβάσεις:

κατάργηση από τον Ιανουάριο 2026 του τέλους 10% στη συνδρομητική τηλεόραση, με ετήσιο κόστος 22 εκατ. ευρώ,

επέκταση της μείωσης κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και τα σχολικά κυλικεία. Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και για τους Δήμους Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, η μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος ισχύει για οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους,

εξαίρεση από το ελάχιστο εισόδημα για τις νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του τέκνου καθώς και για τα επόμενα δύο έτη,

αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών από 8,8 ευρώ σε 50 έως 100 ευρώ μηνιαίως, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 25 εκατ. ευρώ περίπου,

έναρξη λειτουργίας από τον Ιανουάριο 2026 του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων, με ετήσιο κόστος 50 εκατ. ευρώ, για την ευχερέστερη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και

απαλλαγή, από το φορολογικό έτος 2026, των ιδρυμάτων και των κληροδοτημάτων από τον φόρο εισοδήματος καθώς και μη φορολόγηση των δωρεών προς αυτά. Το εν λόγω μέτρο έχει ετήσιο κόστος 43 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, από το 2027 αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω κατά 0,5% οι ασφαλιστικές εισφορές, όπως έχει ανακοινωθεί, με ετήσιο κόστος 245 εκατ. ευρώ περίπου.

Το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που έχουν νομοθετηθεί ή ανακοινωθεί για την περίοδο 2025 – 2027, όπως αποτυπώνεται και στον ακόλουθο πίνακα, ανέρχεται σε 3,04 δισ. ευρώ για το 2025, αυξανόμενο σε 5,94 δισ. ευρώ το 2026 (επιπλέον 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025) και σε 7,94 δισ. ευρώ το 2027 (επιπλέον 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2026).

Κυριότερες μόνιμες δημοσιονομικές παρεμβάσεις 2025 – 2027 (σε εκατ. ευρώ) Περιγραφή 2025 2026 2027 Α. Νέες παρεμβάσεις* Αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας εισοδήματος με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, στους νέους και στη μεσαία τάξη 0 -1.218 -1.620 Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% 0 0 -90 Σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027) 0 -38 -75 Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης 0 -40 -40 Μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων το 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού από το 2027 0 -75 -210 Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους 0 -25 -25 Μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και τα σχολικά κυλικεία καθώς και εξαίρεση από το ελάχιστο εισόδημα για τις νέες μητέρες τόσο κατά το έτος γέννησης του τέκνου όσο και για τα επόμενα 2 έτη 0 -10 -10 Αναμόρφωση του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων -41 -162 -162 Εξοικονόμηση από την αναμόρφωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων 19 77 77 Αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών από 8,8 ευρώ σε 50 έως 100 ευρώ 0 -25 -25 Αναμόρφωση του μισθολογίου των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ – ΕΛΑΚΤ) -32 -127 -127 Αναμόρφωση των αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών 0 -30 -30 Θέσπιση επιδόματος ιδιαίτερων καθηκόντων στο προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων -3 -6 -6 Αναγνώριση μισθολογικά integrated master του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημιακών Σχολών με πενταετή κύκλο σπουδών 0 -7 -7 Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών 0 -6 -6 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων 0 0 -43 Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων 0 -50 -50 Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης 0 -22 -22 Α. Σύνολο -56 -1.764 -2.471 Β. Παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2025 Επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως -230 -230 -230 Κοινωνική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και σε άτομα με αναπηρία -360 -360 -360 Αύξηση του εθνικού σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (σε σχέση με το ΜΔΣ) -500 -500 -600 Επέκταση του μέτρου της αύξησης του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ετησίως και μετά το 2025 0 -100 -200 Αύξηση του ορίου υγειονομικής δαπάνης διαγνωστικών και ιδιωτικών κλινικών -35 -35 -35 Χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ μέσω ιδιωτικών φαρμακείων -12 -12 -12 Επίδομα επικινδυνότητας ενστόλων ύψους 100 ευρώ μηνιαίως -111 -222 -222 Επέκταση απαλλαγής από τη φαρμακευτική δαπάνη στους χαμηλοσυνταξιούχους -23 -23 -23 Μη συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς των δημόσιων υπαλλήλων -12 -17 -22 Κατάργηση των ηλικιακών περιορισμών για τη χορήγηση του επιδόματος κώφωσης – βαρηκοΐας -4 -4 -4 Παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων για τα έτη 2025 και 2026 -5 -5 -5 Β. Σύνολο -1.292 -1.508 -1.713 Γ. Παρεμβάσεις που ενσωματώθηκαν στον προϋπολογισμό 2025 Οριζόντια αύξηση μισθολογίου του δημόσιου τομέα, ώστε ο εισαγωγικός μισθός να μην υπολείπεται του επιπέδου του κατώτατου μισθού -215 -572 -882 Αύξηση των συντάξεων με βάση τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ και του πληθωρισμού -474 -1.028 -1.562 Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% το 2025 και επιπλέον 0,5% το 2027 -448 -448 -692 Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από το 2025 σε συνέχεια της μείωσης κατά 50% το 2024 -125 -144 -150 Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20% για κατοικίες φυσικών προσώπων με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές -21 -41 -45 Μονιμοποίηση της επιστροφής του ΕΦΚ στους αγρότες με νέο σύστημα -100 -100 -100 Αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ -40 -40 -40 Μείωση του ψηφιακού τέλους συναλλαγής σε μία σειρά από συναλλαγές (τόκους εταιρικών δανείων, οικοδομικές άδειες, χρησιδάνεια, γάμους, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.λπ.) -32 -32 -32 Κίνητρα για την καινοτομία, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές -41 -41 -41 Κατάργηση τέλους σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα (≥100 mbps) -24 -24 -24 Απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρου (15%) συμβολαίων υγείας για παιδιά ηλικίας έως 18 ετών -17 -17 -17 Φοροαπαλλαγή οικειοθελών παροχών επιχειρήσεων υπέρ των νέων γονέων -6 -6 -6 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για κενά ακίνητα ή ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία θα μετατραπεί σε μακροχρόνια μίσθωση (επέκταση και για το έτος 2026) 0 -10 -19 Επέκταση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ στα νέα κτήρια (επέκταση και για το έτος 2026) -18 -18 0 Κίνητρο προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές -16 -16 -16 Αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης των ενστόλων από τον Ιανουάριο 2025 -25 -25 -25 Αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια (από 1.500 ευρώ σε 2.000 ευρώ ετησίως και σε 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης) -15 -15 -15 Αύξηση των αποδοχών των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών -14 -14 -14 Αναμόρφωση του κινήτρου επίτευξης στόχων στο Δημόσιο -20 -40 -40 Αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των ΟΤΑ -37 -37 -37 Γ. Σύνολο -1.688 -2.668 -3.757 Γενικό σύνολο (Α+Β+Γ) -3.036 -5.940 -7.942 * όπως ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Τον Δεκέμβριο 2025 αναμένεται να υλοποιηθεί νέα πρόωρη αποπληρωμή των ευρωπαϊκών δανείων του GLF, τα οποία έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο, με την αναλογική αποπληρωμή δανείων που λήγουν κατά τα έτη 2033 – 2039 και με την πλήρη αποπληρωμή των δανείων που λήγουν κατά τα έτη 2040 και 2041, συνολικού ύψους 5.287 εκατ. ευρώ. Έχουν προηγηθεί οι αποπληρωμές δανείων ύψους 7.935 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024, 5.290 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2023 και 2.645 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2022.

Σε συνέχεια της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας ΒΒΒ- από το Ελληνικό Δημόσιο το 2023 από τους οίκους αξιολόγησης DBRS Morningstar, Standard & Poor’s, Fitch Ratings, R&I και Scope Ratings, ακολούθησαν περαιτέρω αναβαθμίσεις κατά μία θέση, στη βαθμίδα BBB με σταθερή προοπτική, τον Δεκέμβριο 2024 από τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2025 από τους οίκους αξιολόγησης DBRS Morningstar και Standard & Poor’s αντίστοιχα, τον Οκτώβριο 2025 από τον οίκο αξιολόγησης R&I και τον Νοέμβριο 2025 από τον οίκο αξιολόγησης Fitch Ratings. Επιπλέον, ο οίκος Moody’s αναβάθμισε το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα Baa3 με σταθερή προοπτική τον Μάρτιο 2025. Περαιτέρω, στις αρχές Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους ο οίκος Scope Ratings προχώρησε σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διάρκεια του 2025 καλύφθηκαν, κατά κύριο λόγο, από κοινοπρακτικές εκδόσεις και επανεκδόσεις ομολόγων σταθερού επιτοκίου δεκαετούς, δεκαπενταετούς και τριακονταετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 7.000 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, καλύφθηκαν από επανεκδόσεις μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ομολόγων μέσω δημοπρασιών συνολικής ονομαστικής αξίας 700 εκατ. ευρώ καθώς επίσης και από αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου χρέους. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ελληνικού Δημοσίου πραγματοποιήθηκε μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων τρίμηνης, εξάμηνης και ετήσιας διάρκειας καθώς επίσης και μέσω πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας υπό τη μορφή repo agreements, τις οποίες συνάπτει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την αξιοποίηση των διαθεσίμων, κυρίως των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Στις 30.9.2025 το σύνολο των δανείων που έχουν χορηγηθεί από τον Μηχανισμό Στήριξης διαμορφώθηκε σε 216.708,7 εκατ. ευρώ, τα οποία συνίστανται αποκλειστικά σε ευρωπαϊκά δάνεια των κρατών – μελών της Ευρωζώνης.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 362.800 εκατ. ευρώ ή 145,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2025 έναντι 364.965 εκατ. ευρώ ή 154,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2024. Το 2026 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί σε 359.300 εκατ. ευρώ ή 138,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2025.

Εξέλιξη του δημόσιου χρέους της Γενικής Κυβέρνησης

(σε εκατ. ευρώ) 2025* 2026** Διαφορά 2026 – 2025 (1) (2) (3)=(2)-(1) Ταμειακό αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης -3.864 -479 3.385 Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA -1.473 501 1.974 Εθνικολογιστικές προσαρμογές Γενικής Κυβέρνησης -2.391 -980 1.411 Χρηματοοικονομικά παράγωγα -577 -618 -41 Αυξήσεις ΜΚ εταιρειών, συμμετοχή στην ΕΤΕπ κ.λπ. 1.901 1.587 -314 Χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις από πόρους του ΤΑΑ 3.478 6.739 3.261 Χορηγήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων προς πιστωτικά ιδρύματα 445 0 -445 Μεταβολή διαθεσίμων και ενδοκυβερνητικού χρέους -3.685 -12.042 -8.357 Πώληση μετοχών κ.λπ. -1.563 -487 1.076 Προσαρμογές στο άρτιο, λοιπές προσαρμογές 1.700 1.800 100 Μεταβολή από προηγούμενο έτος -2.165 -3.500 -1.335 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 362.800 359.300 -3.500 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως % του ΑΕΠ 145,9% 138,2% -7,7% ΑΕΠ 248.697 260.035 * Εκτιμήσεις, ** Προβλέψεις Πηγή: ΟΔΔΗΧ

Σύνθεση του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης την 30η.9.2025

