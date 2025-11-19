ΧΑ: Οριστική συμφωνία με Euronext για το 74,25% – Η δήλωση Πιερρακάκη

Στo 74,25 % έφθασε η αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, υπερβαίνοντας σημαντικά τον πήχη του 50%+1 μετοχή.

Στις 24 Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η παράδοση των νέων μετοχών και θα ξεκινήσει η παράλληλη διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια του ‘Αμστερνταμ, των Βρυξελλών, της Λισαβόνας και του Παρισίου.

Με ανακοίνωση της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Euronext αναφέρει: Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 3461/2006 η Euronext ανακοινώνει την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης με ανταλλαγή μετοχών (η «Δημόσια Πρόταση»), η οποία υπεβλήθη στις 30 Ιουλίου 2025, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ η κάθε μία («Μετοχή ΑΤΗΕΧ»), εκδόσεως της ATHEX, τις οποίες η Euronext και οποιαδήποτε «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» (όπως ορίζονται στο άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου) με την Euronext, δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές εκδόσεως της Euronext σε ευρώ ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ η κάθε μία («Μετοχή του Ανταλλάγματος»), με σχέση ανταλλαγής 0,050 Μετοχής του Ανταλλάγματος προς μία Μετοχή ATHEX.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, η οποία έληξε στις 17 Νοεμβρίου 2025, 1.962 μέτοχοι προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα, συνολικά, 42.953.405 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν περίπου στο 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή.

Συνεπώς, η προϋπόθεση του Μειωμένου Ελαχίστου Αριθμού Μετοχών, να έχουν προσφερθεί νόμιμα και έγκυρα, και να μην έχουν ανακληθεί 28.925.001 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν στο 50% πλέον μίας (1) Μετοχής ATHEX του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή, έχει ικανοποιηθεί.

Περαιτέρω διαδικασία και χρονοδιάγραμμα

Στις 24 Νοεμβρίου 2025, ο Προσφέρων θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τη μεταβίβαση των Μετοχών ATHEX που προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προσφέρων θα εκδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος στις 21 Νοεμβρίου 2025 και θα παραδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν και να τεθούν προς διαπραγμάτευση στα Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon και Euronext Paris στις 24 Νοεμβρίου 2025. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πρώην κάτοχοι Μετοχών ATHEX που τις προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να λάβουν τις Μετοχές του Ανταλλάγματος που δικαιούνται, στις 24 Νοεμβρίου 2025, ενώ η εισαγωγή και η διαπραγμάτευση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στα Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon και Euronext Paris θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου 2025.

Η Deutsche Bank AG ενήργησε ως Σύμβουλος της Euronext για τη Δημόσια Πρόταση. H δικηγορική εταιρία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Euronext για τη συναλλαγή.

Η δήλωση Πιερρακάκη

«Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών. Έρχεται, καταρχήν, να αναβαθμίσει μια εθνική υποδομή τεράστιας σημασίας – εδώ να υπογραμμίσω δέκα χρόνια μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου»

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σχετικά με την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext.

Ο υπουργός προσέθεσε ότι «η αποδοχή της πρότασης κατά 74,2% από τους μετόχους δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν απολύτως έτοιμη για να κάνει αυτό το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα. Και, βέβαια, να προσθέσω ότι η κίνηση αυτή είναι απολύτως συμβατή με την ευρωπαϊκή πολιτική της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Θα δώσει μια πρόσβαση συνολικότερα στην ελληνική κεφαλαιαγορά σε πολύ περισσότερα κεφάλαια, σε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα και θα συμβάλλει συνολικά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

»Είναι μία πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι μια αντανάκλαση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια».

