Πρωτοφανής πρόκληση Ερντογάν: Για μένα δεν υπάρχει πλέον Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε μία άνευ προηγουμένου δήλωση προέβη τη Δευτέρα ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν υπάρχει» πλέον γι’ αυτόν, μετά την κριτική που άσκησε στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού του στην Ουάσινγκτον.

Όπως ανέφερε σε ομιλία του μετά από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην επιτρέψει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Αγκυρα: «Είχαμε συμφωνήσει να μην συμπεριλάβουμε τρίτες χώρες στη διαμάχη μας. Παρόλα αυτά, την περασμένη εβδομάδα, (ο Κυριάκος Μητσοτάκης) είχε μια επίσκεψη στις ΗΠΑ και μίλησε στο Κογκρέσο και προειδοποίησε να μην μας δώσουν F-16».

«Δεν υπάρχει πλέον για μένα. Δεν θα συμφωνήσω ποτέ να συναντηθώ μαζί του. Θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας με αξιότιμους πολιτικούς», είπε ο τούρκος πρόεδρος.

Εξάλλου, οι ΗΠΑ είναι πιθανό να αποφασίσουν να πουλήσουν F-16 στην Τουρκία χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτούν τον έλληνα Πρωθυπουργό, συνέχισε, στον ίδιο τόνο, ο Ερντογάν.

#BREAKING Turkish president says Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis does not exist for him after his criticism against Turkiye during visit to US

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 23, 2022