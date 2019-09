Πικρία Κάμερον για τον «άπιστο Μπόρις» – τι λέει για τον θάνατο του γιου του

Μέσα στον πολιτικό κυκεώνα των τελευταίων ημερών στη Βρετανία, με κλειστό Κοινοβούλιο και αβεβαιότητα για το τι θα γίνει μετά τις 31 Οκτωβρίου, ένα βιβλίο έρχεται να ταράξει ακόμη περισσότερο τα νερά.

Τα πολιτικά απομνημονεύματα ενός πρώην πρωθυπουργού έχουν βέβαια πάντα τη σημασία τους, πόσο μάλλον όταν κυκλοφορούν χρονικά πάρα πολύ κοντά στις εποχές που περιγράφει.

Οταν μάλιστα αυτός ο πρώην είναι ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο άνθρωπος που πήρε την κατά πολλούς μοιραία απόφαση να προκαλέσει ένα δημοψήφισμα για την παραμονή της χώρας στην ΕΕ, το ενδιαφέρον πολλαπλασιάζεται.

«For the Record» λέγεται το βιβλίο, «Για την ιστορία» θα το μεταφράζαμε ή «Για την ακρίβεια». Ποια είναι αυτή;

Ο Κάμερον έχει να πει πολλά όπως φαίνεται στη προδημοσίευση που έκαναν χθες Κυριακή οι Sunday Times, όπως για τον Μπόρις Τζόνσον, τον επικεφαλής της εκστρατείας υπέρ του Brexit.

Γράφει ότι «διακινδύνευσε ένα αποτέλεσμα στο οποίο δεν πίστευε, επειδή θα βοηθούσε την πολιτική του καριέρα» και αποκαλύπτει ότι υποσχέθηκε στον Μπόρις να τον κάνει υπουργό Αμυνας εάν οι πολίτες επέλεγαν την παραμονή στην Ενωση.

Ο Μπόρις Τζόνσον είχε πάντως άλλα κατά νου: «Οποιος κορυφαίος πολιτικός των Τόρις ηγείτο της πλευράς του Brexit, θα γινόταν ο αγαπημένος του κόμματος. Δεν ήθελε να ρισκάρει να αφήσει κάποιον άλλο με υψηλό προφίλ, ειδικά τον Μάικλ Γκόουβ, να κερδίσει το στέμμα». Κατά τον Κάμερον, ο Τζόνσον «ήταν σίγουρος ότι η πλευρά του Brexit θα έχανε. Αρα η στήριξή της θα είχε μικρό ρίσκο διάλυσης της κυβέρνησης της οποίας ήθελε να ηγηθεί μια μέρα»

Ακόμη περισσότερο επικριτικός ο Ντέιβιντ Κάμερον εμφανίζεται για τον Μάικλ Γκόουβ, άλλοτε δικό του υπουργό και σήμερα υπουργό παρά τω πρωθυπουργό.

Ο πρώην πρωθυπουργός γράφει ότι τον είχε διαβεβαιώσει πως θα έκανε μόνο μία ομιλία υπέρ του Brexit, αν τελικά στήριζε αυτή τη πλευρά. Μια υπόσχεση που δεν τηρήθηκε: ο Γκόουβ ήταν ένας από τους ένθερμους Brexiter.

Οχι χωρίς πικρία, ο Κάμερον σχεδόν καταλογίζει στο δίδυμο Τζόνσον και Γκόουβ προδοσία σε βάρος της κυβέρνησής του. «Συμπεριφέρθηκαν αποκρουστικά, κλείνοντας τα μάτια στις δυσάρεστες πράξεις της πλευράς τους» και ακόμη περισσότερο στον Γκόουβ μια διπλή απιστία «προς εμένα και αργότερα προς τον Μπόρις».

Ο πρώην πρωθυπουργός μιλά με συγκίνηση για την οικογενειακή τραγωδία από τον χαμό του πρωτότοκου γιου του Αϊβαν το 2009, σε ηλικία έξι ετών. Ο μικρός από βρεφική ηλικία έπασχε από κρίσεις επιληψίας· αργότερα οι γιατροί διέγνωσαν το σπάνιο σύνδρομο Οχταχάρα.

«Τίποτα, απολύτως τίποτα, δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για την πραγματικότητα της απώλειας του αγαπημένου σου αγοριού με αυτό τον τρόπο. Ηταν σαν να σταμάτησε να γυρίζει ο κόσμος», γράφει και προσθέτει ότι το πιο μεγάλο μάθημα από το θάνατο του γιου του ήταν η δύναμη και η ανθεκτικότητα της συζύγου του Σαμάνθα.

Η αναφορά προκάλεσε μικρό επεισόδιο με τον Guardian, με την εφημερίδα να ζητά συγγνώμη για την αναφορά της ότι ο Κάμερον «ένιωσε μόνο τον πόνο του προνομιούχου» για τον θάνατο του παιδιού του.

I’m no fan of David Cameron but to describe him as only experiencing “privileged pain” when he had a profoundly disabled child who died aged six is a terrible thing to say https://t.co/tYZ1Nnsq4H pic.twitter.com/UBOL5wL79l

— Anita Singh (@anitathetweeter) September 15, 2019