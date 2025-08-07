178
Ο Αντώνης Σαμαράς σε ευτυχισμένες στιγμές με την αδικοχαμένη θυγατέρα του |
Πολιτική

Πέθανε στα 34 της η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά είχε υποστεί επιληπτικό επεισόδιο και αρχικά είχε διακομιστεί στο «Σισμανόγλειο», όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό»

Protagon Team Protagon Team 7 Αυγούστου 2025, 23:22
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 07/08/2025, 23:59
Τραγωδία χτύπησε την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού, πρώην προέδρου της ΝΔ και ανεξάρτητου βουλευτή Μεσσηνίας.

Την Πέμπτη (07.08) έφυγε από τη ζωή η Λένα Σαμαρά, κόρη του κ. Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας Κρητικού. Ήταν μόλις 34 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και αρχικά διεκομίσθη στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί συνέστησαν νευρολογικές εξετάσεις και για αυτό μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό».

Εκεί έγινε καρδιολογικός έλεγχος, ο γιατρός ζήτησε να γίνει πιο λεπτομερής έλεγχος και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων- χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα- υπέστη ανακοπή

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Τους γονείς της Λένας έσπευσε να συλλυπηθεί, με μήνυμά του στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

