Πέθανε στα 34 της η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Τραγωδία χτύπησε την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού, πρώην προέδρου της ΝΔ και ανεξάρτητου βουλευτή Μεσσηνίας.

Την Πέμπτη (07.08) έφυγε από τη ζωή η Λένα Σαμαρά, κόρη του κ. Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας Κρητικού. Ήταν μόλις 34 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και αρχικά διεκομίσθη στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί συνέστησαν νευρολογικές εξετάσεις και για αυτό μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό».

Εκεί έγινε καρδιολογικός έλεγχος, ο γιατρός ζήτησε να γίνει πιο λεπτομερής έλεγχος και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων- χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα- υπέστη ανακοπή

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Τους γονείς της Λένας έσπευσε να συλλυπηθεί, με μήνυμά του στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο… — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 7, 2025

