Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: Κουράγιο Αντώνη, κουράγιο Γεωργία

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου, σε ηλικία μόλις 34 ετών, της Λένας Σαμαρά, έσβησε με μία τις όποιες πολιτικές πικρίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις έμαθε το κακό νέο για την κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος ως γνωστόν έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έσπευσε να τον συλλυπηθεί.

Σε μήνυμά του στα social media, ο Πρωθυπουργός δήλωσε συγκλονισμένος και ότι η οδύνη του κ. Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας, είναι και δική του οδύνη:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…»

Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο… — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 7, 2025

Το δικό του μήνυμα προς τους γονείς της Λένας έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κουράγιο και δύναμη.

Η σκέψη μου είναι μαζί τους. — Nikos Androulakis (@androulakisnick) August 7, 2025

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε:

Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια… — Socratis Famellos (@SFamellos) August 7, 2025

