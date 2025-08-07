Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: Κουράγιο Αντώνη, κουράγιο Γεωργία

290
Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου, σε ηλικία μόλις 34 ετών, της Λένας Σαμαρά, έσβησε με μία τις όποιες πολιτικές πικρίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις έμαθε το κακό νέο για την κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος ως γνωστόν έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έσπευσε να τον συλλυπηθεί.

Σε μήνυμά του στα social media, ο Πρωθυπουργός δήλωσε συγκλονισμένος και ότι η οδύνη του κ. Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας, είναι και δική του οδύνη:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…»

Το δικό του μήνυμα προς τους γονείς της Λένας έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε:

