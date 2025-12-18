Πέθανε ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Πίτερ Αρνέτ

Ο ατρόμητος πολεμικός ανταποκριτής, βραβευμένος με Πουλιτζερ, Πίτερ Αρνέτ, πέθανε την Τετάρτη στο Newport Beach της Καλιφόρνιας. Ηταν 91 ετών και έπασχε από καρκίνο του προστάτη, όπως επιβεβαίωσαν τα παιδιά του, ανακοινώνοντας τον θάνατό του.

Από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι την έρημο του Ιράκ, όπου πήρε συνέντευξη από τον Σαντάμ Χουσεΐν , ο Αρνέτ έσπασε τους κανόνες της ανταπόκρισης από την εμπόλεμη ζώνη φτιάχνοντας δικούς του, εξόργισε εθνικούς ηγέτες και ενέπνευσε γενιές δημοσιογράφων, έγραψαν οι New York Times αποχαιρετώντας τον.

Ο Πίτερ Γκρεγκ Αρνέτ γεννήθηκε στο Ρίβερτον της Νέας Ζηλανδίας στις 13 Νοεμβρίου 1934. Εγκατέλειψε το σχολείο στα 17 του για να εργαστεί σε μια ημερήσια εφημερίδα στο Ινβερκαργκιλ, στον Νότο της χώρας. Μετά τη θητεία του στον στρατό της Νέας Ζηλανδίας, εντάχθηκε στην εφημερίδα The Wellington Standard και, 18 μήνες αργότερα, μετανάστευσε στην Αυστραλία για να εργαστεί στη Sydney Sun.

Στα 45 χρόνια της καριέρας του, ο Αρνέτ κάλυψε 17 πολέμους στην Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, αρχικά για το Associated Press (AP) και αργότερα για το CNN και άλλα τηλεοπτικά και έντυπα Μέσα ενημέρωσης. Εκανε τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, έγραψε δύο βιβλία, έδωσε πολλές διαλέξεις και το 1997 πήρε συνέντευξη από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, τον ηγέτη της Αλ Κάιντα, κάπου στο Αφγανιστάν.

«Ο Πίτερ Αρνετ ήταν ένας από τους σπουδαιότερους πολεμικούς ανταποκριτές της γενιάς του και ένας εξαιρετικός συγγραφέας και αφηγητής. Το ρεπορτάζ του, τόσο στον έντυπο Τύπο όσο και μπροστά στην κάμερα, θα παραμείνει παρακαταθήκη για δημοσιογράφους και ιστορικούς για πολλές γενιές ακόμη», δήλωσε η Εντιθ Λέντερερ, η οποία υπήρξε συνάδελφός του ως πολεμική ανταποκρίτρια του Associated Press στο Βιετνάμ την περίοδο 1972-73 και σήμερα είναι η επικεφαλής ανταποκρίτρια στα Ηνωμένα Εθνη.

Η πρώτη του ανταπόκριση, θυμίζουν οι New York Times, από εμπόλεμη ζώνη ήταν ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για το πραξικόπημα στο Λάος το 1960. Οταν άρματα μάχης απέκλεισαν το γραφείο του στην πρωτεύουσα Βιεντιάν, βούτηξε στον ποταμό Μεκόνγκ και κολύμπησε ως την Ταϊλάνδη…

«Το δακτυλογραφημένο κείμενο για τοAssociated Press, το διαβατήριό μου και 20 χαρτονομίσματα των 10 δολαρίων τα κρατούσα σφιγμένα στα δόντια μου. Με θεωρούσαν τρελό που κολύμπησα τον ποταμό, αλλά εκείνη τη στιγμή, μου φαινόταν απολύτως λογικό. Επρεπε να βγει το ρεπορτάζ όσο πιο γρήγορα γινόταν» έγραφε ο ίδιος αργότερα στα απομνημονεύματά του.

Ο Αρνετ κάλυψε τον πόλεμο στο Βιετνάμ από το 12 έως τη λήξη του το 1975. Αυτές οι ανταποκρίσεις του χάρισαν την ανώτατη δημοσιογραφική διάκριση, το βραβείο Πούλιτζερ, το 1966.

Εφτασε στο Βιετνάμ μόλις έναν χρόνο αφότου είχε ενταχθεί στο AP ως ανταποκριτής στην Ινδονησία. Η θητεία του εκεί αποδείχθηκε σύντομη, αφού μετέδωσε ότι η οικονομία της Ινδονησίας βρισκόταν σε κατάσταση διάλυσης και η εξαγριωμένη ηγεσία της χώρας τον απέλασε. Οταν έπεσε η Σαϊγκόν, το 1975, οι τελευταίοι δυτικοί πολίτες και δημοσιογράφοι εγκατέλειπαν την πόλη. Ο Αρνέτ όμως, παρέμεινε, στέλνοντας ρεπορτάζ για τον πανικό στους δρόμους και το χάος στην αμερικανική πρεσβεία, καθώς ελικόπτερα φορτωμένα με πρόσφυγες απογειώνονταν από την ταράτσα.

Εγινε, όμως, ευρέως γνωστός το 1991, όταν μετέδιδε ζωντανές ανταποκρίσεις για το CNN από το Ιράκ κατά τη διάρκεια του πρώτου Πολέμου του Κόλπου. Εγκαταστάθηκε στο ξενοδοχείο Αλ Ρασίντ στη Βαγδάτη λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της Επιχείρησης «Καταιγίδα της Ερήμου», στις 17 Ιανουαρίου 1991. Οι περισσότεροι δυτικοί δημοσιογράφοι είχαν ήδη εγκαταλείψει την πόλη κατόπιν εντολής των εργοδοτών τους. Οσοι απέμειναν –με εξαίρεση το συνεργείο του CNN– απελάθηκαν από το Ιράκ. Στη συνέχεια, και οι συνάδελφοί του από το CNN έφυγαν οικειοθελώς.

Ο Αρνέτ έμεινε ως ο τελευταίος δυτικός ανταποκριτής και έγινε τα μάτια και τα αυτιά εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Για δύο εβδομάδες, έως ότου επιτράπηκε στους δυτικούς δημοσιογράφους και στα τηλεοπτικά συνεργεία να επιστρέψουν στο Ιράκ, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ του, αν και λογοκριμένα, καθήλωναν το παγκόσμιο κοινό. Πέρα από τη συνέντευξη με τον Χουσεΐν, κατέγραψε τις κακουχίες των Ιρακινών υπό τους βομβαρδισμούς, καθώς και την καταστροφή πολιτικών καταφυγίων και άλλων μη στρατιωτικών στόχων.

Η κάλυψή του τιμήθηκε με πολλά βραβεία και η Overseas Press Club of America τον βράβευσε για το σύνολο της προσφοράς του. Ομως επικριτές του, μεταξύ των οποίων δεκάδες μέλη του Κογκρέσου, τον χαρακτήρισαν φερέφωνο του Χουσεΐν και φιλοϊρακινό, υποστηρίζοντας ότι τα ρεπορτάζ του είχαν θέσει σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές. Ο Αρνέτ απέρριψε την κριτική, λέγοντας ότι απλώς μετέδιδε τις ειδήσεις.

Η συνέντευξη 90 λεπτών με τον Οσάμα μπιν Λάντεν πραγματοποιήθηκε σε ένα μυστικό ορεινό καταφύγιο στο Αφγανιστάν τον Μάρτιο του 1997 και ξεχώρισε για τις απειλές του Μπιν Λάντεν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, χρόνια πριν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ερωτηθείς για τα σχέδιά του, ο Μπιν Λάντεν είχε πει στον Αρνέτ: «Θα τα δείτε και θα τα ακούσετε στα Μέσα ενημέρωσης, αν θέλει ο Θεός».

Ο Αρνέτ αποχώρησε από το CNN το 1999, αφού παρουσίασε το ντοκιμαντέρ «Operation Tailwind», το οποίο υποστήριζε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν χρησιμοποιήσει το δηλητηριώδες αέριο σαρίν σε ένα χωριό του Λάος το 1970, σε μια προσπάθεια να σκοτώσουν αμερικανούς λιποτάκτες στον πόλεμο του Βιετνάμ. Μετά τις διαψεύσεις και τις διαμαρτυρίες της Ουάσιγκτον, εσωτερική έρευνα του CNN διαπίστωσε ότι οι ισχυρισμοί δεν τεκμηριώνονταν σε μεγάλο βαθμό. Το CNN προχώρησε σε ανάκληση του ρεπορτάζ και απέλυσε σχεδόν όλους όσοι είχαν εμπλακεί στην εκπομπή.

Απολύθηκε το 2003 για αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «μια ανόητη εσφαλμένη κρίση». Καθώς ο υπό αμερικανική ηγεσία συνασπισμός εισέβαλλε στο Ιράκ, τα δυτικά ειδησεογραφικά δίκτυα διέταξαν το προσωπικό τους να εγκαταλείψει τη Βαγδάτη για λόγους ασφαλείας. Ο Αρνέτ, ως ανταποκριτής του National Geographic Explorer του MSNBC και ένας δημοσιογράφος του abc News επέλεξαν να παραμείνουν και ήταν οι τελευταίοι ανταποκριτές των αμερικανικών δικτύων στη Βαγδάτη.

Απολύθηκε από το NBC όταν μίλησε στην ιρακινή κρατική τηλεόραση, εξυμνώντας το ηθικό των Ιρακινών και δηλώνοντας ότι το πολεμικό σχέδιο των Συμμάχων αποτύγχανε «λόγω της ιρακινής αντίστασης». Ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν ήταν αρκετή.

