Σάλος με τις παρεμβάσεις Τραμπ στα πορτρέτα Μπάιντεν και Ομπάμα

Οποιος βλέπει πλέον τον τοίχο με τα πορτρέτα όλων των αμερικανών προέδρων, στον Λευκό Οίκο, μάλλον δεν θα πιστεύει στα μάτια του, μετά την παρέμβαση Τραμπ.

Το πρώτο πράγμα που κάνει εντύπωση στο προσωπικό και τους επισκέπτες είναι ότι ανάμεσα στις φωτογραφίες του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ και των προκατόχων του, αυτή που αντιστοιχεί στον Τζο Μπάιντεν, δεν είναι η δική του, αλλά ενός… στιλό, autopen, ενός μηχανισμού αυτόματης αναπαραγωγής της προεδρικής υπογραφής.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο δημοκρατικός προκάτοχός του έπασχε από άνοια και δεν γνώριζε καν τι υπέγραφε.

Αν μάλιστα πλησιάσει περισσότερο, θα διαβάσει την πλακέτα με το «βιογραφικό» του Μπάιντεν, το οποίο ξεκινά με τη φράση «Ο “κοιμήσης” Τζο ήταν, μακράν, ο χειρότερος πρόεδρος στην αμερικανική Ιστορία», που οδήγησε τη χώρα «στα πρόθυρα της καταστροφής».

Στην πλακέτα αναγράφεται επίσης ο ανυπόστατος ισχυρισμός ότι η εκλογική νίκη του Μπάιντεν το 2020 ήταν αποτέλεσμα «κλοπής» και του επιρρίπτει την κύρια ευθύνη για το ξέσπασμα του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία το 2022.

Πιο δίπλα, κάτω από το πορτρέτο του Μπαράκ Ομπάμα, η επιγραφή με τα βιογραφικά στοιχεία αναφέρει ότι ο πρώτος αφροαμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν «από τις πιο διχαστικές προσωπικότητες στην Ιστορία της χώρας». Συμπεριλαμβάνει εξάλλου το δεύτερο όνομά του «Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα», το οποίο χρησιμοποιεί ο Τραμπ για να δίνει τροφή στις θεωρίες συνωμοσίας για την καταγωγή του πρώην προέδρου.

Αντιθέτως, κάτω από τα δύο πορτρέτα του Τραμπ (για τις δύο θητείες του), τα κείμενα φυσικά τον εξυμνούν.

Αναφέρουν ότι έβαλε τέλος «σε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες», κάτι που ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας του Τραμπ, και ότι έφερε επενδύσεις τρισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ, κάτι αναπόδεικτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πορτρέτο του εκάστοτε προέδρου είθισται να αναρτάται μετά το τέλος της θητείας του και όχι στη διάρκειά της.

Τουλάχιστον, οι παρεμβάσεις του στον τοίχο των προεδρικών πορτρέτων και στο «χρυσό» Οβάλ Γραφείο είναι αναστρέψιμες, σε αντίθεση με την Ανατολική Πτέρυγα, την οποία γκρέμισε για να χτίσει μια πελώρια αίθουσα χορού.

