Πέθανε ο Γιάννης Παλαιοκρασσάς

Εφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 87 ετών ο Γιάννης Παλαιοκρασσάς, ιστορικό στέλεχος και πρώην βουλευτής της ΝΔ, όπως και υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Στις 14 Ιουλίου 1992 είχε γίνει στόχος τρομοκρατικής επίθεσης με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας από την «17 Νοέμβρη». Κατά την επίθεση σκοτώθηκε ο 20χρονος Θάνος Αξαρλιάν που διερχόταν τυχαία από το σημείο. Ο Παλαιοκρασσάς, η σύζυγός του και η ανιψιά του, όλοι μέσα στο υπουργικό αυτοκίνητο, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ο Παλαιοκρασσάς, που καταγόταν από την Ανδρο, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 1934. Φοίτησε στη Βαρβάκειο Σχολή και στο London School of Economics.

Το 1977 ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Συντονισμού στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας το 1978 (αντικαθιστώντας τον θανόντα Σόλωνα Γκίκα) και στη συνέχεια βουλευτής Κυκλάδων το 1981, το 1985, το 1989 (Ιούνιο και Νοέμβριο) και το 2004.

Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών (1990-1992) και έπειτα Εμπορίου και Βιομηχανίας (1992). Το 1993 ορίστηκε επίτροπος Περιβάλλοντος και Αλιείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διετέλεσε ακόμη πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΗ το διάστημα 2004-2005.

Ο Παλαιοκρασσάς είχε γράψει πολλές εργασίες και βιβλία για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και ευρύτερα την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, όπως και ένα βιβλίο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη (1990-1993) με τίτλο «Μπροστά από την εποχή της».

Υπέροχο άνθρωπο, ικανότατο υπουργό, επιτυχημένο Ευρωπαίο Επίτροπο και διαλεχτό στέλεχος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε τον εκλιπόντα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά στη δήλωση του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Με συντριβή αποχαιρετώ έναν σπουδαίο και πάντοτε αθόρυβο πρωταγωνιστή της δημόσιας ζωής. Έναν ικανότατο υπουργό, πετυχημένο Ευρωπαίο Επίτροπο, συνεπή βουλευτή και διαλεχτό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έναν υπέροχο άνθρωπο, επιστήμονα και οικογενειάρχη.

Ο Γιάννης Παλαιοκρασσάς υπήρξε ο υπουργός Οικονομικών που, στο διάστημα 1990-1992, κατόρθωσε να επαναφέρει σε πλεονάσματα την εθνική οικονομία, αυξάνοντας σημαντικά τα δημόσια έσοδα. Αλλά και, αργότερα, ως Επίτροπος, πλέον, της χώρας, προειδοποιούσε για την κρίση, που θα ακολουθούσε τα επόμενα χρόνια.

Στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, προσέφερε και σε μένα απλόχερα τις συμβουλές του. Νιώθω τυχερός που τον γνώρισα και οπλίστηκα με τη σκέψη και τα συμπεράσματα της εμπειρίας του. Μία εμπειρία που σημαδεύτηκε και από οριακές στιγμές όπως η απόπειρα δολοφονίας του σε μία άνανδρη επίθεση της τρομοκρατίας που στοίχισε τη ζωή του Θάνου Αξαρλιάν. Μία στιγμή-πληγή για την Ελλάδα.

Έτσι, ο Γιάννης Παλαιοκρασσάς περνά στην Ιστορία ως ακέραιος και αποδοτικός για την πατρίδα του πολιτικός. Ως εργατικός βουλευτής των αγαπημένων του Κυκλάδων. Ως απλός και διακριτικός, αληθινός πολίτης στην κυριολεξία. Αλλά και ως σύμβολο καταδίκης της βίας και ενότητας του λαού μας για μια καλύτερη δημοκρατική ζωή.

Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που συνεργάστηκα μαζί του. Και σφίγγω με θλίψη το χέρι της συζύγου, των παιδιών του και όλων των δικών του ανθρώπων».

Τη λύπη της για τον θάνατο του Ιωάννη Παλαιοκρασσά εξέφρασε με ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τονίζοντας τον ρόλο που διαδραμάτισε τόσο ως υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας όσο και ως Επίτροπος Περιβάλλοντος και Αλιείας.

Η γερμανίδα ανώτατη αξιωματούχος της ΕΕ σημείωσε:

«Με λύπη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Ιωάννη Παλαιοκρασσά. Είχε διακεκριμένη καριέρα ως ελληνας υπουργός Οικονομικών και Επίτροπος Περιβάλλοντος και Αλιείας υπό τον Ζακ Ντελόρ. Aποτίω φόρο τιμής στην προνοητικότητά του για τη σημασία της δράσης στην προστασία του περιβάλλοντος».

I have learned with sadness of the passing of Yoannis Paleokrassas.

He had a distinguished career, as Greek finance minister and environment & fisheries commissioner under Jacques Delors.

I pay tribute to his foresight on the importance of acting to protect the environment

