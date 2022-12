Πάπας: Κάντε οικονομία και ελεήστε τους Ουκρανούς

Σε εκκλήσεις ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και να ξοδέψουν όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα κατά την εφετινή περίοδο των Χριστουγένων και της Πρωτοχρονιάς προχώρησε ο πάπας Φραγκίσκος, μιλώντας εκτός κειμένου κατά την καθιερωμένη γενική ακρόαση της Τετάρτης.

Ο πάπας προχώρησε σε αυτή την κίνηση καθώς, όπως τόνισε, αυτά τα χρήματα τα έχουν πιο πολύ ανάγκη οι Ουκρανοί, που βιώνουν τον εφιάλτη του πολέμου και τους επόμενους μήνες θα αντιμετωπίσουν την πείνα και το κρύο.

«Αδέρφια και αδερφές, σας λέω, υπάρχουν τέτοια δεινά στην Ουκρανία, τόσα μα τόσα πολλά», είπε ο Ποντίφικας, θέλοντας να επιστήσει την προσοχή στα ιδιαίτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι Ουκρανοί τους επόμενους μήνες.

«Είναι όμορφο να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, αλλά ας μειώσουμε το επίπεδο των χριστουγεννιάτικων δαπανών. Ας περάσουμε πιο ταπεινά Χριστούγεννα, με πιο ταπεινά δώρα, και ας στείλουμε ό,τι εξοικονομούμε στον ουκρανικό λαό, που το έχει ανάγκη. Υποφέρουν τόσο πολύ, πεινούν, κρυώνουν και πολλοί πεθαίνουν επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί γιατροί και νοσηλευτές», πρότεινε ο Φραγκίσκος προκαλώντας χειροκροτήματα από τους συγκεντρωμένους πιστούς.

«Ας μην ξεχνάμε. Χριστούγεννα, ναι. Σε ειρήνη με τον Κύριο, ναι. Αλλά με τους Ουκρανούς στην καρδιά μας. Ας κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη χειρονομία γι’ αυτούς», συνέχισε.

Pope Francis has suggested buying fewer presents at Christmas this year and donating the proceeds to Ukraine instead, as Russia's invasion approaches the ten-month mark.

"Let's have a Christmas with Ukrainians in our hearts," the Pope said – CNN pic.twitter.com/M8Jv4jjMGX

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) December 14, 2022