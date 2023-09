Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με Μητσοτάκη: Η Ελλάδα θα μπορούσε να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους έως €2,25 δισ.

Η Ελλάδα και οι Ελληνες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό τους, υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις κοινές της δηλώσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά το πέρας της συνάντησής τους στο Στρασβούργο. Και αφού σημείωσε ότι η Κομισιόν θα είναι εφευρετική, γρήγορη και ευέλικτη στην εξεύρεση και αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων για την ευρωπαϊκή βοήθεια στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων ημερών, εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κινητοποιήσει έως και €2,25 δισ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναγνώρισε ότι θα χρειαστούν πολλές επενδύσεις στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και τις πλημμύρες, αλλά και άμεση βοήθεια στους κατοίκους τους.

Greece could mobilise up to €2.25 billion in EU funds.

From unspent and front-loaded cohesion money, ESF+, @EUAgri funds.

In addition Greece can submit a request under the Solidarity Fund and consider loans under #NextGenEU. pic.twitter.com/zIyIb4jAZM

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 12, 2023