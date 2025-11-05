Ουκρανικό: Ο Πούτιν δεν βιάζεται να διαπραγματευτεί την ειρήνη

Μια συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ «είναι θεωρητικά εφικτή», προς το παρόν όμως «δεν είναι και επείγουσα» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι σχολαστική δουλειά και όχι για σύνοδο κορυφής, αλλά για συμφωνία στο Ουκρανικό» πρόσθεσε. Η Ρωσία δεν βιάζεται να διαπραγματευτεί, σχολίασε η Corriere della Sera (Μάρκο Ιμαρίζο), αφού, σύμφωνα με τα ρωσικά media, είναι βέβαιη η πτώση του Ποκρόφσκ και η ήττα του στρατού του Κιέβου.

Ο πρώτος που ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι οι Πούτιν-Τραμπ δεν θα έφθαναν πουθενά αν τα έλεγαν τώρα, συνέχισε η Corriere, ήταν ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, o οποίoς εμφανίστηκε στην Αλάσκα τον Δεκαπενταύγουστο φορώντας μπλούζα με τα αρχικά της Σοβιετικής Ενωσης (CCCP) και με το ύφος κάποιου που δεν μπορούσε να πάρει στα σοβαρά το όλο σκηνικό. Τα γεγονότα τον έχουν δικαιώσει, όντως. Μπορεί κάτι να συμφωνήθηκε, όμως δεν υπάρχει κάτι νέο για το Ουκρανικό.

Ο λόγος για το αδιέξοδο ήταν και εξακολουθεί να είναι πολύ απλός, συνέχισε ο Ιμαρίζο. Η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός σε έναν πόλεμο που πιστεύει ότι μπορεί να τον κερδίσει στο πεδίο της μάχης. Επ’ αυτού το Κρεμλίνο είναι σαφέστατο. Ανέφερε μάλιστα ότι πρώτα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο Ντονμπάς και ύστερα να μιλήσουμε επί της ουσίας.

Τίποτε δεν έχει μεταβάλει τη ρωσική στάση. Ο διπλός γύρος συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, αυτός στο Ριάντ και, τέλος, η Αλάσκα δεν κατάφεραν να την αναγκάσουν να αλλάξει τακτική. Οι ρωσικές αντιπροσωπείες πήγαν σε αυτά τα μέρη, αλλά το έκαναν για να κερδίσουν χρόνο και για να αποφύγουν την οργή των ΗΠΑ.

Μετά την ακύρωση της συνόδου κορυφής της Βουδαπέστης, ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν αυτές που είχαν προτείνει τη νέα συνάντηση. Ο Λαβρόφ επανέλαβε κατόπιν ότι το μέλλον των διμερών σχέσεων στο υψηλότερο επίπεδο εξαρτάται από την αμερικανική πλευρά. Αυτό υποδηλώνει ότι το ενδιαφέρον της Ρωσίας για μια νέα συνάντηση κορυφής είναι μάλλον περιορισμένο. Και κατέληξε η Corriere: «Το μυαλό του Πούτιν είναι αναμφίβολα το βασικό πρόβλημα για την ειρήνευση. Ομως ούτε και αυτό του Τραμπ βοηθάει».

