Οταν ο Τραμπ πήγε στο… Διάστημα και έκρυψε τον Ηλιο

Εκατομμύρια άνθρωποι στο Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά είχαν τη σπάνια τύχη να δουν τη Σελήνη να κρύβει τον Ηλιο, στην ολική έκλειψη της Δευτέρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως, είδε κάτι άλλο: Το κεφάλι του στη θέση της Σελήνης, να μπαίνει μπροστά στον Ηλιο, και τη γένεση της «νέας μεγάλης Αμερικής», υπό τους ήχους του «Τάδε έφη Ζαρατούστρα» του Ρίχαρντ Στράους.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, που ελπίζει ότι θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο το 2025, δανείστηκε το μουσικό απόσπασμα που έχει ταυτιστεί με την ταινία «2001: Οδύσσεια του Διαστήματος» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, για να παρουσιάσει, σε ένα μάλλον βιαστικά φτιαγμένο προεκλογικό βίντεο, «την πιο σημαντική στιγμή στην ανθρώπινη Ιστορία, που θα συμβεί το 2024» –και όχι, δεν εννοούσε την ολική ηλιακή έκλειψη, αλλά την… επανεκλογή του.

Στο βίντεο φαίνονται εικόνες από ανθρώπους να παρακολουθούν παλιότερες εκλείψεις. Οταν το κεφάλι του Τραμπ κρύβει τον Ηλιο –ως άλλη Σελήνη– εμφανίζεται το μήνυμα, «θα σώσουμε την Αμερική και θα την κάνουμε ξανά μεγάλη», στο οποίο όσοι παρακολουθούν την έκλειψη, φαίνεται να αντιδρούν με ενθουσιασμό και να φωνάζουν «USA, USA».

Τουλάχιστον, στο βίντεο, ο κόσμος φοράει τα προστατευτικά γυαλιά για να δει την έκλειψη, σε αντίθεση με τον ίδιο τον Τραμπ, που το 2017, στη διάρκεια μιας έκλειψης, αψήφησε τους ειδικούς και φωτογραφήθηκε να κοιτάζει απευθείας τον Ηλιο από το μπαλκόνι του Λευκού Οίκου.

Αυτή τη φωτογραφία θύμισαν ξανά με αναρτήσεις τους τόσο ο Τζο Μπάιντεν όσο και η Χίλαρι Κλίντον, με αφορμή την έκλειψη της Δευτέρας.

An eclipse is worth marveling at.

But don't be silly, folks – play it safe and wear protective eyewear. pic.twitter.com/S6REAiZ735

— President Biden (@POTUS) April 8, 2024