Οξεία κριτική στο Ισραήλ από την Χάρις – ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις ζήτησε έντονα την Κυριακή να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, ασκώντας πίεση στο Ισραήλ.

«Με δεδομένο ότι οι συνθήκες είναι απάνθρωπες στη Γάζα, χρειάζεται να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον τις έξι προσεχείς εβδομάδες, αυτό βρίσκεται τούτη τη στιγμή πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» του Ισραήλ και της Χαμάς, σημείωσε η Χάρις. Ηταν η πρώτη αμερικανίδα υψηλόβαθμη αξιωματούχος που χρησιμοποίησε δημοσίως τον όρο «κατάπαυση του πυρός».

Καλώντας την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να λάβει μέτρα για να αυξηθεί η βοήθεια που φθάνει στη Λωρίδα της Γάζας, άσκησε την πιο οξεία αμερικανική κριτική στο Ισραήλ από το ξέσπασμα του πολέμου.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα για να αυξηθεί σημαντικά η ροή βοήθειας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες», είπε, αξιώνοντας να ανοίξουν περισσότερα «σημεία διέλευσης» και να μην επιβάλλονται «ανώφελοι περιορισμοί στις παραδόσεις της βοήθειας».

What we are seeing every day in Gaza is devastating.

As we’ve said, there is a deal on the table that includes a 6-week ceasefire, which would get hostages out and aid in.

Hamas needs to accept it. pic.twitter.com/mhJ2ZacPDc

— Vice President Kamala Harris (@VP) March 4, 2024