Πέντε ερωτικά τρίγωνα που σημάδεψαν την ιστορία της ροκ

Οι καταδικασμένες ερωτικές σχέσεις αποτελούν διαχρονικό θέμα των περισσότερων τραγουδιών στην ιστορία της ροκ μουσικής. Οι ιστορίες σχέσεων ανάμεσα σε μουσικούς έχουν οδηγήσει σε κλασικές ροκ συνθέσεις, ειδικά στα χρόνια της δεκαετίας του 1970, αλλά ειδικότερα τα πολυσυζητημένα ερωτικά τρίγωνα εκείνης της εποχής γέννησαν αριστουργήματα.

Η Πάτι Μπόιντ βρέθηκε στο επίκεντρο δύο παράλληλων σχέσεων με ισάριθμους θρυλικούς μουσικούς, φίλους και συνεργάτες: τον Τζορτζ Χάρισον και τον Ερικ Κλάπτον. Η γυναίκα που ενέπνευσε τον κλασικό ροκ ύμνο «Layla» ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σκοπεύει να δημοπρατήσει τα γράμματα που αντάλλαξε με τους δύο κιθαρίστες με τους οποίους διατηρούσε σχέσεις.

Με αφορμή την απόφαση που πήρε η «πέτρα του σκανδάλου», η οποία αιτιολογεί τη δημοπράτηση των επιστολών λέγοντας ότι η ανάγνωσή τους της φέρνει θλίψη ακόμη και σήμερα, η βρετανική Telegraph κάνει μια αναδρομή στα ιστορικότερα ερωτικά τρίγωνα της ροκ ιστορίας, που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για αξέχαστα τραγούδια.

Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ – Στίβι Νικς – Μικ Φλίτγουντ

Το συγκλονιστικό κουβάρι των αλλεπάλληλων αποτυχημένων σχέσεων μεταξύ των μελών των Fleetwood Mac κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του ιστορικού άλμπουμ τους «Rumors», το 1976, φέρνει λιγότερο σε ερωτικό τρίγωνο και περισσότερο σε πλοκή πρωινής σαπουνόπερας. Σχεδόν όλα τα τραγούδια του είναι εμπνευσμένα από τις υπό διάλυση προσωπικές σχέσεις των μελών του.

Ο πανύψηλος ντράμερ της μπάντας, Μικ Φλίτγουντ, μπήκε στο στούντιο φρεσκοχωρισμένος από τη σύζυγό του, Τζένι Μπόιντ –αδελφή της προαναφερθείσας Πάτι–, όταν ανακάλυψε ότι εκείνη είχε παράλληλη σχέση με τον φίλο του και μέλος του συγκροτήματος, Μπομπ Γουέστον.

Η αείμνηστη συνθέτρια και πιανίστρια της μπάντας Κριστίν ΜακΒι είχε μόλις αποχωρήσει από τον οκταετή γάμο της με τον μπασίστα των Fleetwood Mac, Τζον ΜακΒι, ενώ η πολυετής σχέση των δύο σχετικά νέων μελών της μπάντας, του κιθαρίστα/συνθέτη Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ και της τραγουδίστριας/συνθέτριας Στίβι Νικς, είχε ήδη καταρρεύσει.

Ακολούθως, η Κριστίν ξεκίνησε σχέση με τον διευθυντή φωτισμού των συναυλιών του συγκροτήματος, Κέρι Γκράντ, ενώ λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ η Νικς ξεκίνησε μια ολιγόμηνη σχέση με τον Φλίτγουντ. Το εκρηκτικό αυτό μείγμα ενέτεινε η εκτεταμένη χρήση κοκαΐνης στη διάρκεια της ηχογράφησης, την οποία ο Μπάκιγχαμ χαρακτήρισε αργότερα, χαριτολογώντας, ως «μουσική μέσω χημείας».

Η περίπτωση του «Rumors» είναι μάλλον μοναδική στα ροκ χρονικά. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των περιπτώσεων συγκροτημάτων που η κατάρρευση των σχέσεων μεταξύ των μελών τους οδήγησε σε καταστροφικές ηχογραφήσεις και σε διάλυση, το πολυπλατινένιο άλμπουμ των Fleetwood Mac έδειξε ότι τα συναισθηματικά τραύματα και το δημιουργικό χάος μπορεί να οδηγήσουν σε έναν καλλιτεχνικό και εμπορικό θρίαμβο.

Γκρέιαμ Νας – Τζόνι Μίτσελ – Ντέιβιντ Κρόσμπι

Ο αείμνηστος Ντέιβιντ Κρόσμπι συνάντησε τη νεαρή και ταλαντούχα Τζόνι Μίτσελ μετά την αποχώρησή του από τους Byrds. Ξεκίνησε σχέση μαζί της και της έκανε παραγωγή στο ντεμπούτο άλμπουμ της, «Song to a Seagull», το 1968. Αλλά την απάτησε, με αποτέλεσμα η Τζόνι να γράψει έναν χρόνο αργότερα το αποκαλυπτικό «That Song About the Midway», με τον στίχο «νομίζω ότι σε είδα / να με απατάς καμια-δυο φορές».

Παράλληλα, η Καναδή Μίτσελ γνώρισε τον γεννημένο στο Μπλάκπουλ της Αγγλίας Γκρέιαμ Νας στη διάρκεια ενός πάρτι, το 1968, προς τιμήν του συγκροτήματός του, των Hollies. Σύμφωνα με τον βιογράφο του Νας, Ντέιβιντ Μπράουν, ο μουσικός «ερωτεύτηκε αστραπιαία αυτή τη γυναίκα με τα εντυπωσιακά ζυγωματικά και τα τραγούδια με τη διαπεραστική ματιά».

Ο Νας, ο οποίος στο μεταξύ είχε δημιουργήσει τη μουσική κολεκτίβα Crosby, Stills, Nash & Young, όπου συμμετείχε ο Ντέιβιντ Κρόσμπι, μετακόμισε στο σπίτι της Μίτσελ στην Καλιφόρνια. Αλλά το ειδύλλιό τους δεν έμελλε να μακροημερεύσει. Η τραγουδίστρια το διέκοψε στέλνοντας στον Νας ένα τηλεγράφημα κατά τη διάρκεια διακοπών της στην Ελλάδα.

«Αν κρατάς την άμμο πολύ σφιχτά, θα περάσει μέσα από τα δάχτυλά σου», του έγραψε χαρακτηριστικά. Το 1970 ο Νας έγραψε το πανέμορφο κομμάτι «Our House» για τη σχέση τους, το οποίο τραγούδησε με τους υπόλοιπους της κολεκτίβας, που περιελάμβανε τον πρώην της Μίτσελ, Κρόσμπι. Λίγους μήνες αργότερα η Τζόνι, που έγραψε το χριστουγεννιάτικο «River» για τον Νας, ξεκίνησε σχέση με τον κορυφαίο τραγουδιστή της ελαφριάς ροκ Τζέιμς Τέιλορ.

Μπράιαν Φέρι – Τζέρι Χολ – Μικ Τζάγκερ

Η Τζέρι Χολ, μοντέλο από το Τέξας, και ο Μπράιαν Φέρι, τραγουδιστής των Roxy Music, ξεκίνησαν σχέση το 1975 και αποτέλεσαν το αρχέτυπο του λαμπερού ζευγαριού της ροκ σόουμπιζ στα μέσα της δεκαετίας του ’70. Εκείνη εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του άλμπουμ της μπάντας «Sirens» και στο βίντεο του τραγουδιού (αλλά και στο εξώφυλλο του σινγκλ) του Φέρι «Let’s Stick Together».

Ο Μικ Τζάγκερ, όμως, δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για τη Χολ. Τη φλέρταρε στενά και μάλιστα παρέθεσε ένα γεύμα στο Λονδίνο, όπου δεν έκρυψε την έλξη του για εκείνη, παρά την παρουσία του Φέρι στο πλευρό της. Το 2010 η Χολ ανέφερε ότι ο Μπράιαν ήταν γοητευμένος από το ενδιαφέρον του τραγουδιστή των Rolling Stones, αλλά αισθανόταν άβολα με το έντονο φλερτ του προς εκείνη.

Ο Μικ έφτασε στο σημείο να την επισκεφθεί στο σπίτι που μοιραζόταν με τον Φέρι και να προσπαθεί να τη φιλήσει κυνηγώντας την γύρω από ένα τραπέζι του πινγκ-πονγκ, με τον Μπράιαν να τον διώχνει από το σπίτι με τις κλωτσιές. Ο Μικ και η Τζέρι άρχισαν να βγαίνουν το 1977, απέκτησαν τέσσερα παιδιά και έκαναν γαμήλια τελετή το 1990 στο Μπαλί, η οποία όμως κρίθηκε άκυρη από το ανώτατο δικαστήριο της Βρετανίας εννέα χρόνια αργότερα, όταν το ζευγάρι χώρισε.

Το ερωτικό τρίγωνο γέννησε δυο κλασικά τραγούδια – το σκληρό στιχουργικά ποπ κομψοτέχνημα «Kiss and Tell», που ο Μπράιαν Φέρι έγραψε το 1988 με αφορμή την αποκαλυπτική αυτοβιογραφία της Χολ με τίτλο «Tall Tales», και το κλασικό χορευτικό «Miss You» των Rolling Stones, που ο Μικ έγραψε για την Τζέρι το 1978.

Τζορτζ Χάρισον – Πάτι Μπόιντ – Ερικ Κλάπτον

Διάσημο μοντέλο στη δεκαετία του 1960, η Πάτι Μπόιντ έγινε μούσα, έριδα και σημείο αναφοράς δύο κλασικών ροκ καλλιτεχνών. Παντρεύτηκε τον Τζορτζ Χάρισον το 1966. Αργότερα εκείνος έγραψε για αυτήν το τραγούδι «Something» και το ηχογράφησε μαζί με τους υπόλοιπους Beatles. Ο γάμος οδηγήθηκε σε διαζύγιο το 1974, λίγο καιρό αφότου η Πάτι «έκανε τσακωτό» τον Τζορτζ στο κρεβάτι τους με την τότε σύζυγο του Ρίνγκο, Μορίν.

Ταυτόχρονα, η Πάτι βρέθηκε στο ερωτικό στόχαστρο του Ερικ Κλάπτον, φίλου και συνεργάτη του Χάρισον, ο οποίος την πολιορκούσε ανελέητα από τις αρχές της δεκαετίας του ’70. Το εμμονικό φλερτ μαζί της οδήγησε στη σύνθεση του κλασικού «Layla» –ήταν το παρατσούκλι του για την Μπόιντ–, της μπαλάντας «Wonderful Tonight», καθώς και σε μια σειρά φλογερών επιστολών που σύντομα θα βγουν σε δημοπρασία.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν τελικά το 1979 αλλά χώρισαν μία δεκαετία αργότερα, με την Μπόιντ να κατηγορεί τον θρυλικό κιθαρίστα για απιστίες και παράλογη συμπεριφορά. Το επιμύθιο της ιστορίας; Δύο παθιασμένες σχέσεις με άδοξο τέλος απέφεραν τρία υπέροχα ροκ τραγούδια – με διαχρονικότητα μεγαλύτερη των σχέσεων που τα γέννησε.

Μπράιαν Τζόουνς – Ανίτα Πάλενμπεργκ – Κιθ Ρίτσαρντς

Η γερμανο-ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο Ανίτα Πάλενμπεργκ συνάντησε για πρώτη φορά τους Rolling Stones στα παρασκήνια συναυλίας τους το 1965 στο Μόναχο. Η σχέση της με τον αείμνηστο κιθαρίστα της μπάντας Μπράιαν Τζόουνς κράτησε δύο χρόνια και έληξε όταν εκείνος τη χτύπησε, κατά τη διάρκεια διακοπών του συγκροτήματος στο Μαρόκο. Μάρτυρας της επίθεσης, ο Κιθ Ρίτσαρντς επέστρεψε μαζί της στην Αγγλία και σύναψε μακροχρόνια σχέση μαζί της.

Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Life», ο Ρίτσαρντς αναφέρει ότι είχε ενδοιασμούς για τα αισθήματά του απέναντι στην Ανίτα λόγω της σχέσης της με τον Μπράιαν και την αποκαλεί «μια από τις κορυφαίες γυναίκες στον κόσμο». Φήμες για ερωτικές σχέσεις της Πάλενμπεργκ και με τρίτο μέλος της μπάντας φούντωσαν όταν ο Μικ Τζάγκερ και εκείνη μοιράστηκαν ημίγυμνοι την οθόνη στο αριστούργημα του σκηνοθέτη Νίκολας Ρεγκ «Performance».

Ο Κιθ και η Ανίτα απέκτησαν τρία παιδιά, ένα εκ των οποίων, η Τάρα, πέθανε ξαφνικά όταν ήταν μωρό. Η παρακαταθήκη της Πάλενμπεργκ στη διαδρομή των Rolling Stones είναι ανεξίτηλη. Η κριτική της για τα τραγούδια του κλασικού άλμπουμ «Beggars Banquet» οδήγησε τον Μικ να ξαναμιξάρει τον δίσκο από την αρχή, ενώ έκανε φωνητικά και στο περίφημο «Sympathy for the Devil». Υπήρξε, επίσης, πηγή έμπνευσης για τα τραγούδια «All About You» και «Gimme Shelter».

