Οι ΗΠΑ παραμένουν σε συναγερμό -πεζοναύτες και εθνοφρουροί στους δρόμους του Λος Αντζελες

Ευθύνες στην κυβέρνηση Τραμπ λέγοντας ότι «πατά» πάνω στις ταραχές για να δει πώς θα μπορεί και στο μέλλον να αφαιρεί εξουσίες από δημάρχους και κυβερνήτες, έριξε η δήμαρχος του Λος Αντζελες Κάρεν Μπας, η οποία έδωσε συνέντευξη Τύπου, μία ημέρα μετά την επιβολή 10ωρης απαγόρευσης κυκλοφορίας στο κέντρο τους Λος Άντζελες.

Οπως τόνισε η Μπας, τις ταραχές «προκάλεσε ο Λευκός Οίκος» και πρόσθεσε ότι η αιτία ήταν οι επιδρομές της υπηρεσίας ICE που αναζητά μετανάστες προς απέλαση. Υποστήριξε ακόμη ότι «ίσως είμαστε μέρος ενός εθνικού πειράματος για να διαπιστωθεί πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και να πάρει την εξουσία από έναν κυβερνήτη, από την τοπική δικαιοδοσία και να αφήσει τους κατοίκους μας στο φόβο».

Πάντως, η ίδια είπε ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ γιατί θέλει να καταλάβει ο πρόεδρος «τη σημασία όσων συμβαίνουν εδώ». Για την ώρα δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα σχετικό.

We are a city of immigrants — and as Mayor, it is my job to protect all Angelenos. pic.twitter.com/2N8jqbwh1N

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) June 11, 2025