Οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες ανησυχούν λόγω Τραμπ

Με αφορμή έκθεση συμπερασμάτων της δανέζικης μυστικής υπηρεσίας επί πολιτικών και οικονομικών θεμάτων, ο Γκουίντο Ολίμπιο, συντάκτης ασφαλείας της Corriere della Sera, έγραψε ότι «οι ΗΠΑ ανησυχούν τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών» και αυτό το φαινόμενο είναι «σημάδι των καιρών». Τι έχουν οι, προφανέστατα κακοί, καιροί; Τον Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, πρωτίστως.

«Στην ετήσια έκθεσή τους, οι δανέζικες υπηρεσίες πληροφοριών χαρακτήρισαν τις ΗΠΑ ‘‘πηγή ανησυχίας’’. Οι αναλυτές ανησυχούν για την επιθετική δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, για τις αμερικανικές δραστηριότητες στην Αρκτική και για την απειλή χρήσης βίας ακόμη και εναντίον συμμάχων. Αυτό το τελευταίο είναι νύξη στις φιλοδοξίες της Ουάσινγκτον για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Γροιλανδίας». Και, ως γνωστόν, η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία.

Οι δανοί κατάσκοποι δεν περιορίστηκαν στα διμερή θέματα ή, έστω, στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ επί ημερών Τραμπ, αλλά επεκτάθηκαν και σε διεθνούς σημασίας καταστάσεις, όπως η ένταση στις σινο-αμερικανικές σχέσεις. Κατά τη γνώμη τους, και αυτή γεννά κινδύνους για τη Δανία και, κατ’ επέκταση, για την ΕΕ: «Η σύγκρουση με την Κίνα δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τον ρόλο της Αμερικής ως εγγυητή ασφαλείας στην Ευρώπη».

Ο Ολίμπιο ανέφερε ότι στο 64 σελίδων κείμενο της έκθεσης αποτυπώνεται και η ανησυχία από «τη σκληρή επίθεση του στρατοπέδου Τραμπ στην ΕΕ». Συμπλήρωσε ότι ο ίδιος ο επικεφαλής των δανέζικων μυστικών υπηρεσιών «τόνισε το προφανές δίλημμα για τους εταίρους στην Ευρώπη, ότι ναι μεν οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος, ταυτόχρονα όμως ο τόνος εχθρότητας που εκπέμπεται από τον Λευκό Οίκο και από άλλους αμερικανούς αξιωματούχους έχει αυξηθεί».

Η Κοπεγχάγη, συνέχισε ο Ολίμπιο, παρακολουθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον, άλλες φανερές και άλλες παρασκηνιακές, μυστικές, και ανησυχεί. «Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Γροιλανδία θα ‘‘καταληφθεί’’ με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ενώ ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς ταξίδεψε για να επιβεβαιώσει αυτόν τον στόχο. Αυτές οι δημόσιες δηλώσεις συνοδεύτηκαν, σύμφωνα με τους Δανούς, με λιγότερο διαφανείς δραστηριότητες αμερικανών αξιωματούχων. Ουσιαστικά ήταν αποστολή επιρροής στο έδαφος που διεκδικούν οι ΗΠΑ».

Στο πλαίσιο αυτό, οι New York Times υπενθύμισαν ότι τον περασμένο Μάιο διέρρευσαν πληροφορίες σχετικά με κατασκοπικές επιχειρήσεις των Αμερικανών και με ανάλογες έρευνες για το θέμα της Γροιλανδίας. Οι αναφορές για τέτοιες δραστηριότητες έχουν αυξηθεί και αποτελούν σημάδι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει θέσεις νέες προτεραιότητες και νέους στόχους.

