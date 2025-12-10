Ενας υπνάκος το μεσημέρι πίσω από το «κινεζικό θαύμα»

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, σχεδόν όλα τα μεγάλα εργοστάσια στην Κίνα θυμίζουν σκηνικά ταινιών μαζικής καταστροφής. Δεκάδες εργάτες που παίρνουν τον υπνάκο τους στα πατώματα των κτιρίων φαίνονται σαν θύματα μιας καταστροφικής ατμοσφαιρικής πανδημίας που τους άφησε σέκους στο σημείο όπου εργάζονταν.

Σε μια από τις πιο εργατικές και δυναμικές περιοχές του πλανήτη, ο σύντομος μεσημεριανός ύπνος, γνωστός ως «wuxiu», φαντάζει ως εργασιακή ανωμαλία αλλά, όπως και η σιέστα στην Ισπανία, έχει τις ρίζες του στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν – σε μια εποχή πριν από την διάδοση του κλιματισμού, όπως αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times. Ειδικά στη νότια Κίνα, το καλοκαίρι η θερμοκρασία ξεπερνά συχνά τους 35 βαθμούς Κελσίου, και η υγρασία το 70%.

Για τους ξένους επισκέπτες, η ησυχία φαντάζει απόκοσμη. Αλλά οι μεσημεριανοί ύπνοι καταδεικνύουν την έντονη εργασιακή ηθική που απαιτεί το σύγχρονο οικονομικό θαύμα της Κίνας. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται τουλάχιστον μια ώρα ύπνου το μεσημέρι για να ανταποκριθούν στις συχνά τρεις συνεχόμενες βάρδιες τους – μία το πρωί, μία νωρίς το απόγευμα, και μια τρίτη «υπερωριών» που ξεκινά στις 6 μ.μ. και τελειώνει στις 9 μ.μ.

Παρότι η εργατική νομοθεσία της ασιατικής υπερδύναμης απαγορεύει επισήμως αυτή την πρακτική, πολλοί εργαζόμενοι επιμένουν στην πρόσθετη νυχτερινή βάρδια, για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Αλλά πέρα από τα εργοστάσια, και οι εργαζόμενοι στον κλάδο της τεχνολογίας ακολουθούν το επονομαζόμενο «σύστημα 996» – την εργασιακή κουλτούρα της εργασίας από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτουν ότι διαφορετικές εταιρείες, όπως ο γίγαντας του διαδικτύου Tencent και ο κατασκευαστής drones DJI, προσφέρουν ώρες κατά τις οποίες τα φώτα των γραφείων χαμηλώνουν, τα πτυσσόμενα κρεβάτια ανοίγονται, και μετά τα γεύματα όλοι κοιμούνται. Στην πανεπιστημιούπολη της Huawei στη πόλη Σεντσέν, στους εργαζόμενους του τεχνολογικού κολοσσού προσφέρονται μίνι κρεβάτια και μαξιλαράκια γραφείου.

Η αφόρητη ζέστη παίζει το ρόλο της στις εργασιακές συνήθειες. Τα εργοστάσια στην Κίνα διαφημίζουν πλέον εάν διαθέτουν κλιματισμό κατά τη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων. Αλλά σε πολλά δημόσια κτίρια και γραφεία, οι κανονισμοί απαγορεύουν τη ρύθμιση των θερμοστατών κάτω από τους 26 βαθμούς – θερμοκρασία αρκετά υψηλή ώστε να προκαλέσει υπνηλία το μεσημέρι.

Ο Ζανγκ Γι, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας iiMedia Research με έδρα την πόλη Γκουανγκτζόου της νότιας Κίνας εξηγεί στους Financial Times ότι το wuxiu θεωρείται μέρος της εργασιακής παράδοσης, αλλά η δημοτικότητά του έχει αυξηθεί παράλληλα με την αύξηση των εισοδημάτων και τις πολλές ώρες εργασίας. Η iiMedia εκτιμά ότι περίπου το 70% των κινέζων ενηλίκων κοιμούνται το μεσημέρι – 10 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 60% του 2019.

Η συνήθεια ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στις μικρότερες πόλεις της Κίνας, αλλά η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για την υγεία έχει διασφαλίσει την επιβίωσή της και στις μεγάλες μητροπόλεις. Βέβαια, στη σημερινή εποχή των εμπορικών πολέμων και της οικονομικής επιβράδυνσης της κινεζικής οικονομίας, ο αδιάκοπος εργασιακός ρυθμός αλλάζει, και αυτό ίσως έχει ως συνέπεια το τέλος του μεσημεριανού ύπνου.

Αλλά πολλοί ιδιοκτήτες και μάνατζερ μεγάλων εργοστασίων της Κίνας εξηγούν στους Financial Times ότι τα μεσημεριανά διαλείμματα διάρκειας περίπου 90 λεπτών –μισή ώρα γεύματος και άλλη μία για έναν υπνάκο– παραμένουν απαραίτητα για τη διατήρηση των προτύπων εργασίας με πολλαπλές βάρδιες, που έχουν καταστήσει την Κίνα το μεγαλύτερο εργοστάσιο του πλανήτη.

