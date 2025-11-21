Οδεύουμε προς «εξαμερικανισμό» των κεφαλαιαγορών της ΕΕ;

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρέπει να παραχωρήσουν εξουσίες για τη δημιουργία χρηματοπιστωτικής αγοράς αμερικανικού τύπου, λέει η επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε. Κατά τους σχετικούς σχεδιασμούς της Κομισιόν, που αναμένεται να ανακοινωθούν στις 3 Δεκεμβρίου, ο ενιαίος εποπτικός φορέας είναι το κλειδί στην όλη υπόθεση.

«Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να υποστηρίξουν το σχέδιο που θα τους αφαιρέσει τις εξουσίες τους όσον αφορά την επίβλεψη των χρηματιστηρίων και άλλων βασικών θεσμών, αν ενδιαφέρονται σοβαρά για την οικοδόμηση χρηματοπιστωτικής αγοράς αμερικανικού τύπου» δήλωσε στο Politico η πορτογαλίδα επίτροπος. «Αν δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από το παρελθόν, δύσκολα θα φτάσουμε σε κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Οπότε, αν υπάρξει ανταπόκριση, ας κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν».

Η πρό(σ)κληση της επιτρόπου προς τα κράτη της ΕΕ ενδέχεται να αποτύχει, σχολίασε ο ιστότοπος. Διάφορα υπουργεία Οικονομικών έχουν ήδη αντιδράσει στην αμφιλεγόμενη εκχώρηση εξουσιών διά της οποίας η εποπτεία διασυνοριακών εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, χρηματιστηρίων και εταιρειών κρυπτονομισμάτων θα περάσει από τον εθνικό έλεγχο στον ρυθμιστή κινητών αξιών της ΕΕ, στο Παρίσι.

«Θα είναι δύσκολη η συζήτηση, αλλά είναι από αυτές που αξίζει να γίνουν» είπε διπλωματικά η Πορτογαλίδα. «Αυτό που ακούω από τότε που έφθασα εδώ [στις Βρυξέλλες] είναι η τεράστια υποστήριξη στη συνένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο εξυπηρετεί την υλοποίηση της συνένωσης». Τι, όμως, εστί «συνένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων»; Το Politico σημείωσε ότι «στόχος της Κομισιόν είναι τα 11 τρισ. ευρώ που οι πολίτες των χωρών-μελών τηρούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δηλαδή σε μετρητά».

Επεξήγηση της επεξήγησης: αυτά τα λεφτά των πολιτών, λοιπόν, η Κομισιόν θέλει να τα «ξεκλειδώσει» με τη μέθοδο της επένδυσης «από πλευράς ριψοκίνδυνων επενδυτών σε νεοσύστατες επιχειρήσεις», ώστε να μη μένουν στις τράπεζες. Η Κομισιόν θα ανοίξει τα χαρτιά της επί όλων αυτών στις 3 Δεκεμβρίου, όπως προαναφέραμε. Το πακέτο μεταρρυθμίσεων που θα παρουσιάσει θα είναι ευρύ και, βέβαια, θα περιλαμβάνει και την αφαίρεση της εθνικής εποπτείας στα χρηματιστήρια.

Το Politico ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα επενδυτικά «κουλούρια» δεν είναι και πολύ φρέσκα. «Πρόκειται για προσπάθεια αναβίωσης της δεκαετούς εκστρατείας των Βρυξελλών υπέρ της δημιουργίας κεφαλαιαγοράς αμερικανικού τύπου, η οποία όμως είχε αδρανήσει». Και επικαλέστηκε έγγραφα που κατέχει και αποδεικνύουν ότι η πρόταση της Κομισιόν θα ενισχύσει σημαντικά την παριζιάνικη Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), ώστε να επιβλέπει χρηματιστηριακές αγορές όπως το Nasdaq Europe και το Euronext. Η Κομισιόν θα δηλώσει ότι σε περίπτωση κατάρρευσης κάποιας εταιρείας, η εποπτική αρχή της ΕΕ θα επιλύσει το πρόβλημα πιο γρήγορα από τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Τα σχόλια του Politico: «Η εστίαση στο θέμα εντάθηκε αφ’ ότου η πανδημία Covid επηρέασε σοβαρά τους εθνικούς Προϋπολογισμούς, κάτι που επιδεινώθηκε από την απεγνωσμένη προσπάθεια της ΕΕ να συμβαδίσει με τις οικονομικές δυνάμεις των ΗΠΑ και της Κίνας». Εδώ υπεισήλθαν και τα αποταμιευμένα λεφτά των πολιτών. «Με τα δημοσιονομικά στοιχεία των χωρών-μελών τεταμένα και με την απώλεια του Λονδίνου ως χρηματοοικονομικού κέντρου του μπλοκ έπειτα από το Brexit, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπαθούν να ‘‘ξεκλειδώσουν’’ τα 11 τρισ. ευρώ σε καταθέσεις για να ενισχύσουν την οικονομία.

Πάντως θα γίνουν και… εκπτώσεις

»Αλλά έρχονται προβλήματα. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν θα είναι σκληρές. Μικρές χώρες, που εξαρτώνται από τους κλάδους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών τους, όπως είναι η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, αντιτίθενται επειδή φοβούνται την εκχώρηση της εποπτείας στην ESMA. Επιπλέον τη θεωρούν και πρόσθετο πλεονέκτημα για τους Γάλλους. Διαισθανόμενη τις δυσκολίες που την περιμένουν, η επίτροπος μάς δήλωσε ότι είναι ανοιχτή σε συμβιβασμούς για να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις της δεν θα απορριφθούν αμέσως. ‘‘Δεν λέω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία που θα ταυτίζεται με την πρόταση της Κομισιόν. Αν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική λύση, εγώ είμαι υπέρ’’ μας είπε».

