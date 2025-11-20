Νετανιάχου: Σχεδόν ανύπαρκτο το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία

Την πεποίθηση ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αποκτήσει τα αμερικανικά μαχητικά F-35 εξέφρασε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, την ώρα που η Ουάσιγκτον προχωρά στη συμφωνία πώλησης των προηγμένων αεροσκαφών στη Σαουδική Αραβία.

Την ώρα που οι περιφερειακές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή παραμένουν εύθραυστες, ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαβεβαιώσει το Ισραήλ πως θα διατηρήσει το «ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημά» του, ακόμη και μετά την προωθούμενη πώληση μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία.

Μιλώντας στο κανάλι Telegram Abu Ali Express, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ουάσιγκτον ξεκαθάρισε πως το επίπεδο των σαουδαραβικών F-35 δεν θα υπερβαίνει τα ισραηλινά, τα οποία διαθέτουν προηγμένα οπλικά συστήματα και τεχνολογίες ηλεκτρονικού πολέμου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Jerusalem Post, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων για τη συμφωνία, αλλά αμέσως επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ώστε να διασφαλίσει τη διατήρηση των ισορροπιών στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο σαουδάραβας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν «δεν πήρε από τον πρόεδρο Τραμπ όλα όσα ήθελε».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα καθησυχαστικός και ως προς το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, λέγοντας ότι το σενάριο αυτό είναι «εξαιρετικά απομακρυσμένο, αν όχι ανύπαρκτο».

Μάλιστα, τόνισε ότι η αντίθεση του Ισραήλ σε μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν «πολλαπλάσια εντονότερη» ακόμη και σε σχέση με την περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας.

Την ίδια ώρα, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν -κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον- δήλωσε ότι το Ριάντ επιδιώκει επίσημη εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, αλλά μόνο εφόσον υπάρξει «σαφής πορεία» προς λύση δύο κρατών και κατοχύρωση της παλαιστινιακής ανεξαρτησίας.

Ο Νετανιάχου, πάντως, υποβάθμισε την προοπτική αυτή, κάνοντας λόγο για «συγκρατημένη αισιοδοξία» και επαναλαμβάνοντας πως «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος».

Η Ουάσιγκτον, που βάσει νομοθεσίας οφείλει να διατηρεί το ισραηλινό ποιοτικό πλεονέκτημα, επιχειρεί ταυτόχρονα να ισορροπήσει ανάμεσα στις σχέσεις της με το Τελ Αβίβ και τον στρατηγικό διάλογο με το Ριάντ, μια προσπάθεια που γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις εσωτερικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που επιχειρεί με F-35, ένα από τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη που έχουν κατασκευαστεί.

