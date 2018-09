Ο τυφώνας Φλόρενς απειλεί τις ανατολικές ΗΠΑ

Εντολή σε 1,5 εκατομμύριο κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού στις ΗΠΑ έδωσαν οι Αρχές, καθώς πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα ο τυφώνας Φλόρενς.

Συγκεκριμένα, με ταχύτητα που φθάνει τα 220 χλμ. την ώρα, ο Φλόρενς είναι ένας τυφώνας – καταιγίδα κατηγορίας 4 και ίσως ο πιο ισχυρός που έχει απειλήσει τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Μάλιστα, αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω προτού φθάσει στην ξηρά την Πέμπτη, το πιθανότερο στη νοτιοανατολική Βόρεια Καρολίνα κοντά στα σύνορα με τη Νότια Καρολίνα, όπως ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων στο Μαϊάμι.

Ο Φλόρενς αναμένεται να μετατραπεί σε έναν «εξαιρετικά επικίνδυνο μεγάλο τυφώνα» στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης, ανέφερε σε δελτίο του το Κέντρο Τυφώνων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αναρτήσεις στο Twitter ότι πρόκειται «για μια από τις χειρότερες καταιγίδες που έπληξαν τα τελευταία χρόνια την Ανατολική Ακτή».

Was just briefed via phone by @DHSgov @SecNielsen and @FEMA @FEMA_Brock, along with @VP Mike Pence and Chief of Staff, John Kelly on incoming storm which is very dangerous. Heed the directions of your State and Local Officials – and know that WE are here for you. Be SAFE! pic.twitter.com/sN8D5NvrBa

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Σεπτεμβρίου 2018