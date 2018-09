Αυστραλία: Σάλος από το ρατσιστικό σκίτσο κατά της Σερένα Γουίλιαμς

Η αντίδραση της Σερένα Γουίλιαμς στον τελικό του US Open, η οποία κατηγόρησε τον διαιτητή περίπου ότι της έκλεψε τον τίτλο, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και σχολίων.

Πολλοί έσπευσαν να επικρίνουν τη συμπεριφορά της αναμφισβήτητα μεγάλης τενίστριας λέγοντας ότι δεν φέρθηκε αρκετά ώριμα για την κλάση της.

Αυτό σχολίασε με το σκίτσο του ο αυστραλός γελοιογράφος της Herald Sun Μαρκ Νάιτ, ο οποίος προκάλεσε ένα ακόμη μεγαλύτερο κύμα σχολίων στη χώρα του και έξω από αυτή.

Ο Νάιτ εμφάνισε τη Γουίλιαμς να χοροπηδά πάνω στη σπασμένη ρακέτα της (πράγματι την είχε σπάσει και στο παιχνίδι) σαν οργισμένο μωρό. Δίπλα μια πιπίλα δείχνει ακριβώς την παιδιάστικη συμπεριφορά της αμερικανίδας πρωταθλήτριας.

Σε δεύτερο πλάνο φαίνεται η νικήτρια του αγώνα Ναόμι Οσάκα η οποία μιλά με τον διαιτητή, ο οποίος τη ρωτά: «Δεν θα μπορούσες να την αφήσεις να κερδίσει;»

Πολλοί είπαν ότι το σκίτσο του είναι ρατσιστικό και σεξιστικό και αναπαράγει στερεότυπα για τους μαύρους. Αλλοι επισήμαναν ότι ο Νάιτ «ξέπλυνε» την εικόνα της Οσάκα καθώς την παρουσίασε σαν λευκή γυναίκα με ξανθά μαλλιά χωρίς να είναι στην πραγματικότητα έτσι.

Ο γελοιογράφος εξηγεί ότι το σκίτσο θέλει να σατιρίσει την κακή συμπεριφορά της Γουίλιαμς στο γήπεδο. «Δεν το έκανα για να δείξω κάτι άλλο για τη Σερένα. Εγώ τη σχεδίασα ως μια αφροαμερικανίδα γυναίκα» είπε ακόμη ο Νάιτ, τον οποίο υποστήριξε ο διευθυντής της εφημερίδας.

Well done on reducing one of the greatest sportswomen alive to racist and sexist tropes and turning a second great sportswoman into a faceless prop. https://t.co/YOxVMuTXEC

— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 10, 2018