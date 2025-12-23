Ο Τραμπ υπερασπίζεται τον Κλίντον για τις φωτογραφίες από το τζακούζι του Επσταϊν

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον Μπιλ Κλίντον, για τις επίμαχες φωτογραφίες του πρώην προέδρου στα αρχεία του Τζέφρι Επσταϊν.

Ο Κλίντον εθεάθη σε φωτογραφίες σε τζακούζι με μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει «μαυρίσει» για την προστασία των θυμάτων και σε πισίνα με την πρώην σύντροφο και συνεργό του Επσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, στα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, την Παρασκευή.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον προκάτοχό του σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, λέγοντας: «Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον. Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες άλλων ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι κάτι απαίσιο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έχει εξεταστεί εξονυχιστικά για τη δική του σχέση με τον παιδεραστή Επσταϊν μέχρι τον καβγά τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δήλωσε ότι ο Κλίντον είναι «μεγάλο παιδί» και «μπορεί να το διαχειριστεί».

Πριν από την δημοσιοποίηση περισσότερων αρχείων του Επσταϊν, είπε: «Πιθανότατα έχετε φωτογραφίες άλλων ανθρώπων που γνώρισαν αθώα τον Τζέφρι Επσταϊν πριν από χρόνια, πριν από πολλά χρόνια, και είναι, ξέρετε, πολύ σεβαστοί τραπεζίτες και δικηγόροι και άλλοι».

Ο Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες με τον Επσταϊν, πρόσθεσε: «Ολοι ήταν φιλικοί με αυτόν τον τύπο, είτε φιλικοί είτε όχι, αλλά ήταν, ξέρετε, αυτός ήταν τριγύρω. Ηταν παντού στο Παλμ Μπιτς και σε άλλα μέρη».

Απαντώντας για τις πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες, ο Κλίντον απαίτησε την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων του Επσταϊν και κατηγόρησε την κυβέρνηση του Τραμπ ότι έδωσε την έγκρισή του για μια περιορισμένη δημοσιοποίηση αρχείων, προκειμένου να προστατεύσει «κάποιον ή κάτι τέτοιο».

Η δημοσιοποίηση της Παρασκευής αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος του υλικού για τον Επσταϊν που κατέχει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με «εκατοντάδες χιλιάδες» ακόμη έγγραφα να αναμένεται να δημοσιευτούν.

Ο Δημοκρατικός Κλίντον, πρόεδρος από το 1993 έως το 2001, δήλωσε μέσω εκπροσώπου: «Αυτά που έχει δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο τρόπος με τον οποίο το έπραξε, καθιστούν ένα πράγμα σαφές: κάποιος ή κάτι προστατεύεται. Δεν γνωρίζουμε ποιος, τι ή γιατί. Αλλά γνωρίζουμε το εξής: Δεν χρειαζόμαστε τέτοια προστασία».

Ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, προέτρεψε τους συναδέλφους του να αναλάβουν νομικά μέτρα για τη σταδιακή δημοσίευση των έντονα επεξεργασμένων αρχείων.

Ο Σούμερ παρουσίασε ένα ψήφισμα τη Δευτέρα το οποίο, εάν εγκριθεί, θα κατευθύνει τη Γερουσία να καταθέσει ή να συμμετάσχει σε αγωγές που στοχεύουν στο να αναγκάσουν το υπουργείο Δικαιοσύνης να συμμορφωθεί με τον Νόμο Διαφάνειας των Αρχείων Επσταϊν.

Ο νόμος, που ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα, απαιτούσε την αποκάλυψη των αρχείων έως την περασμένη Παρασκευή.

«Αντί για διαφάνεια, η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε ένα μικρό μέρος των αρχείων και σε αυτά, “μαύρισε” τεράστια τμήματα. Αυτή είναι μια κατάφωρη συγκάλυψη», είπε ο Σούμερ.

Ελλείψει της υποστήριξης των Ρεπουμπλικανών, το ψήφισμα του Σούμερ είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό. Η Γερουσία δεν θα επαναληφθεί πριν από τις 5 Ιανουαρίου.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι σχεδιάζει να δημοσιεύει αρχεία μέχρι το τέλος του μήνα.

Απέδωσε την καθυστέρηση στη χρονοβόρα διαδικασία απόκρυψης των ονομάτων των θυμάτων και άλλων στοιχείων ταυτοποίησης.

Μέχρι στιγμής, το υπουργείο δεν έχει δώσει καμία ειδοποίηση για το πότε θα δημοσιοποιήσει περισσότερα αρχεία.

Αυτά που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, απομαγνητοφωνήσεων συνεντεύξεων, αρχείων καταγραφής κλήσεων, δικαστικών αρχείων και άλλων εγγράφων, ήταν είτε ήδη δημόσια είτε σε μεγάλο βαθμό μαυρισμένα, και πολλά δεν είχαν το απαραίτητο πλαίσιο, σημείωσε η Telegraph.

Ο Τοντ Μπλανς, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, υπερασπίστηκε την Κυριακή την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει μόνο ένα μέρος των αρχείων μέχρι την προθεσμία, ως απαραίτητο για την προστασία των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από τον Επσταϊν, ο οποίος πέθανε στο κελί του, το 2019.

Ο Μπλανς δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα εκπληρώσει την υποχρέωσή της όπως απαιτείται από τον νόμο. Ωστόσο, τόνισε ότι το υπουργείο ήταν υποχρεωμένο να ενεργήσει με προσοχή, καθώς δημοσιοποιεί χιλιάδες έγγραφα, που μπορεί να περιλαμβάνουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Ο Μπλανς υπερασπίστηκε επίσης την απόφασή του να δημοσιεύσει και στη συνέχεια να αφαιρέσει από τα αρχεία, φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Τραμπ, λιγότερο από μία ημέρα μετά την ανάρτησή τους.

Οπως δήλωσε, τα έγγραφα αφαιρέθηκαν λόγω ανησυχίας ότι μπορεί να απεικονίζουν και θύματα του Επσταϊν.

Η φωτογραφία του Τραμπ ανέβηκε ξανά στην ιστοσελίδα του υπουργείου χωρίς τροποποιήσεις την Κυριακή, αφού διαπιστώθηκε ότι η ανησυχία ορισμένων κυβερνητικών στελεχών ότι τα θύματα μπορεί να απεικονίζονταν στη φωτογραφία, αποδείχθηκε αβάσιμη, δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

