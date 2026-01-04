Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκε κι επίσημα η σορός της 15χρονης Αλίκης

Και επισήμως ταυτοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (04/01) η σορός της 15χρονης Αλίκης που αγνοούνταν στο Κραν Μοντανά, μετά τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους 40 νέοι άνθρωποι και δεκάδες να τραυματιστούν σοβαρά.

Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026.

Συνολικά, ταυτοποιήθηκαν 40 θύματα, εκ των οποίων 20 ανήλικοι, που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο μοιραίο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (04.01) η αστυνομία του καντονιού Βαλέ. Η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 21 Ελβετούς, εννέα Γάλλους εκ των οποίων μια Γαλλοελβετίδα και μια γυναίκα με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική, έξι Ιταλούς εκ των οποίων ένας Ιταλο-εμιρατιανός, μια Βελγίδα, μια Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τα θύματα αυτά ήταν ηλικίας μεταξύ 14 και 39 ετών.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο πατέρας της 15χρονης, Αντώνης Καλλέργης, είχε κάνει ουσιαστικά γνωστή την τραγική εξέλιξη, με ανάρτηση στη σελίδα του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπου παρουσιάζεται η εικόνα ενός αγγέλου με το όνομα «Alice» (Αλίκη) σε μαύρο φόντο.

