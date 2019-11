O Τραμπ «σκέφτεται αν θα καταθέσει» στην έρευνα για την παραπομπή του

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε την Δευτέρα ότι «σκέφτεται σοβαρά» να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για την παραπομπή του, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως τον προέτρεψε η επικεφαλής των Δημοκρατικών Νάνσι Πελόζι.

«Αν και δεν έχω κάνει κανένα λάθος και δεν θέλω να δώσω αξιοπιστία σε αυτή τη δικαστική παρωδία, μου αρέσει αυτή η ιδέα και προκειμένου το Κογκρέσο να μπορέσει εκ νέου να επικεντρωθεί (στον νομοθετικό ρόλο του), θα το σκεφτώ σοβαρά» να καταθέσω, έγραψε ο Τραμπ σε ένα tweet, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες η Νάνσι Πελόζι.

Η «νευρική» επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο πρότεινε να «καταθέσω στο πλαίσιο του κάλπικου κυνηγιού μαγισσών για την καθαίρεσή μου», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Είπε επίσης ότι θα μπορούσα να το κάνω εγγράφως», συμπλήρωσε στα μηνύματά του στο Twitter.

Our Crazy, Do Nothing (where’s USMCA, infrastructure, lower drug pricing & much more?) Speaker of the House, Nervous Nancy Pelosi, who is petrified by her Radical Left knowing she will soon be gone (they & Fake News Media are her BOSS), suggested on Sunday’s DEFACE THE NATION….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019