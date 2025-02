Ο Τραμπ κήρυξε εμπορικό πόλεμο – Αντεπίθεση από Καναδά και Μεξικό

Εμπορικό πόλεμο απέναντι στους τρεις μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, που αθροιστικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% των εισαγωγών στη χώρα, κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ: Επέβαλε δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές από Καναδά και Μεξικό και επιπλέον 10% στους ήδη υπάρχοντες δασμούς των κινεζικών προϊόντων.

Οι δασμοί τίθενται σε ισχύ από την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου για τα καναδικά προϊόντα. Μόνη εξαίρεση οι καναδικοί υδρογονάνθρακες που θα φορολογούνται με 10%.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι το μέτρο αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης στις κυβερνήσεις των τριών χωρών προκειμένου να λάβουν δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της διακίνησης φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι βάσει νόμου του 1977 για τις διεθνείς έκτακτες οικονομικές εξουσίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δύναται να εισάγει ρυθμίσεις στις εμπορικές συναλλαγές σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Εν προκειμένω, η έκτακτη ανάγκη αφορά «τη μεγάλη απειλή που αντιπροσωπεύουν οι παράτυποι μετανάστες και τα θανατηφόρα ναρκωτικά που σκοτώνουν συμπολίτες μας, συμπεριλαμβανομένης της φαιντανύλης. Πρέπει να προστατεύσουμε τους Αμερικανούς και είναι καθήκον μου ως πρόεδρος να προασπίσω την ασφάλεια όλων», έγραψε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κίνα εξάγει στο Μεξικό δραστικές ουσίες που επιτρέπουν στα μεξικανικά καρτέλ να παράγουν φαιντανύλη, η οποία εν συνεχεία διακινείται στις ΗΠΑ. Επικρίνει επίσης το Μεξικό και τον Καναδά ότι δεν ελέγχουν αποτελεσματικά τις μεταναστευτικές ροές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι δασμοί που ανακοινώθηκαν είναι απαραίτητοι ώστε να καταστούν υπόλογοι η Κίνα, το Μεξικό και ο Καναδάς για τις υποσχέσεις τους να σταματήσουν τις ροές» ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, υπογραμμίζει ο Λευκός Οίκος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

“We need to protect Americans, and it is my duty as President to ensure the safety of all. I made a promise on my Campaign to stop the flood of illegal aliens and drugs from pouring across our Borders, and Americans overwhelmingly voted in favor of it.” –President Trump pic.twitter.com/rJ9opLBJzr

— The White House (@WhiteHouse) February 1, 2025