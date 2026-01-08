Σοκ στη Μινεάπολη: Ανδρες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν 37χρονη σε κοινή θέα [video]

Ανδρας της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης, της περιβόητης πλέον ICE, πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα γυναίκα κατά τη διάρκεια επιχείρησης την Τετάρτη (07.01) στη Μινεάπολη, ενέργεια που χαρακτηρίστηκε «νόμιμη άμυνα» από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τοπικοί πολιτικοί αμφισβήτησαν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, βασιζόμενοι σε βίντεο του τραγικού γεγονότος.

Χιλιάδες άνθρωποι, εξάλλου, έσπευσαν να συγκεντρωθούν στο σημείο του φονικού για να αποτίσουν φόρο τιμής στο θύμα, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος, ό,τι κι αν έκανε, δεν άξιζε να σκοτωθεί», είπε ένα από τα παριστάμενα πρόσωπα στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WCCO, μέρος του εθνικού δικτύου του CBS News.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE) διεξάγει από την Τρίτη ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Μινεάπολη, βιομηχανική μεγαλούπολη των βόρειων ΗΠΑ και στα προάστιά της, με την εμπλοκή κάπου 2.000 αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια όμως μιας από τις επιχειρήσεις, «ταραχοποιοί άρχισαν να εμποδίζουν τους αστυνομικούς» ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας. Μια από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το αυτοκίνητό της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τις δυνάμεις επιβολής της τάξης μας προσπαθώντας να τους σκοτώσει–ενέργεια εγχώριας τρομοκρατίας», συνέχισε.

«Αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, αυτές των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», συνέχισε η εκπρόσωπος, η Τρίσα ΜακΛάφλιν.

Η οδηγός του αυτοκινήτου υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη από τις σφαίρες του αστυνομικού.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο λέει πως έχει επαληθεύσει, βλέπει κανείς αστυνομικούς να κατευθύνονται πως όχημα τύπου SUV, ένα Honda Pilot, σε χιονισμένο δρόμο.

Όταν το όχημα αρχίζει να κάνει ελιγμό, ακούγονται πυροβολισμοί. Το όχημα συνεχίζει ακυβέρνητο για μερικά μέτρα και πέφτει πάνω σε άλλο, σταθμευμένο.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, εικονίζεται αστυνομικός που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κάνει μερικά εκατοστά πίσω, κατόπιν αρχίζει να κινείται προς το εμπρός. Άλλος αστυνομικός, πλάι στο όχημα, ανοίγει πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες κραυγάζουν «δολοφόνοι!».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, ο Τζέικομπ Φρέι, βασιζόμενος κυρίως σε αυτά τα πλάνα, χαρακτήρισε «μπαρούφες» την εκδοχή της αστυνομίας μετανάστευσης, τονίζοντας πως η οδηγός ουδέποτε ήγειρε κίνδυνο για κανέναν.

«Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, συνέχισε, προσθέτοντας πως έχει «ένα μήνυμα» για τα μέλη της: «ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!».

«Είδα το βίντεο. Μην πιστεύετε αυτή τη μηχανή προπαγάνδας», τόνισε ο δημοκρατικός κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος στο ψηφοδέλτιο της παράταξης μαζί με την υποψήφια για την προεδρία Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

«Η πολιτεία (της Μινεσότα) θα εγγυηθεί πως θα υπάρξει πλήρης, δίκαιη και ταχεία έρευνα για να εξασφαλιστεί λογοδοσία και δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει το FBI.

Τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι το θύμα ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, 37 ετών.

«Η κατάσταση μελετάται, στο σύνολό της, αλλά ο λόγος που καταγράφονται αυτά τα συμβάντα είναι ότι η ριζοσπαστική Αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τις δυνάμεις της τάξης μας και τα μέλη της αστυνομίας μετανάστευσης σε καθημερινή βάση», έκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είπε πως το θύμα «παρακολουθούσε (την αστυνομία) και εμπόδιζε τη δουλειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας». Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός της ICE που άνοιξε πυρ είχε χτυπηθεί τον Ιούνιο από όχημα που «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η ωμή κρατική βία στους δρόμους των αμερικανικών πόλεων αποτελεί ένα τρομακτικό σοκ. Το βράδυ της Τετάρτης, πολλοί άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης για να διαμαρτυρηθούν για τη δράση της ICE, η οποία δεν στρέφεται μόνο κατά παράνομων μεταναστών αλλά χτυπά αδιακρίτως.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε βασική προτεραιότητα της πολιτικής του στο εσωτερικό.

Η ICE προέβη σε αθρόες προσλήψεις το περασμένο καλοκαίρι, εντάσσοντας στις τάξεις της περίπου 10.000 νέα μέλη, κάτι που προκάλεσε ανησυχίες για την έλλειψη εκπαίδευσης και εμπειρίας τους.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, δαπανήθηκαν κάπου 70 εκατομμύρια δολάρια για την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία αυτή, ιδίως για «ελαφριά όπλα, πυρομαχικά και αξεσουάρ».

Επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, ιδίως προσπαθώντας να αποφύγουν ελέγχους.

