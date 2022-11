Ο Σούνακ επισκέφτηκε το Κίεβο – Υποσχέθηκε στήριξη στον Ζελένσκι

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ πραγματοποίησε το Σάββατο την πρώτη επίσκεψή του στο Κίεβο, δεσμευόμενος να συνεχίσει τη σθεναρή υποστήριξη προς την Ουκρανία που ήταν στο επίκεντρο της πολιτικής των προκατόχων του, και παρέχοντας ένα νέο πακέτο αντιαεροπορικής άμυνας για να βοηθήσει στην κατάρριψη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

«Η Βρετανία γνωρίζει τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για την ελευθερία», έγραψε ο Σούνακ στο Twitter. «Είμαστε μαζί σας σε όλο τον δρόμο».

— Rishi Sunak (@RishiSunak) November 19, 2022