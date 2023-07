Ο Πούτιν προκαλεί και τους Πολωνούς: Δώρο του Στάλιν τα εδάφη σας – αν το ξεχάσατε, να σας το θυμίσουμε

Σε νέες του δηλώσεις την Παρασκευή ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «προέβλεψε» άμεση εμπλοκή της Πολωνίας, υπό νατοϊκή «ομπρέλα, στον πόλεμο στην Ουκρανία και κάνοντας λόγο για σχέδιο προσάρτησης ουκρανικών εδαφων από τη Βαρσοβία, «υπενθύμισε» στους Πολωνούς σε ποιον «οφείλουν» τα σημερινά τους εδάφη: τον Ιωσήφ Στάλιν!

«Οσο για τους πολωνούς ηγέτες», υποστήριξε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, «πιθανότατα αναμένουν να σχηματίσουν κάποιο είδος συνασπισμού υπό την “ομπρέλα” του ΝΑΤΟ και να παρέμβουν άμεσα στη σύγκρουση στην Ουκρανία, προκειμένου στη συνέχεια να πάρουν ένα πιο παχύ κομμάτι για τους εαυτούς τους, να ανακτήσουν, όπως πιστεύουν, τα ιστορικά τους εδάφη – τη σημερινή δυτική Ουκρανία».

«Τα δυτικά εδάφη της σημερινής Πολωνίας, όμως, είναι ένα δώρο του Στάλιν στους Πολωνούς. Το έχουν ξεχάσει οι φίλοι μας στη Βαρσοβία; Θα σας το θυμίσουμε», πρόσθεσε με νόημα, χρησιμοποιώντας το ίδιο επιχείρημα περί σοβιετικών παραχωρήσεων, όπως όταν επιχείρησε να δικαιολογήσει τη ρωσική επέμβαση για την προσάρτηση της Κριμαίας. Ξεχνώντας μάλιστα να πει τι είχε κάνει πριν στην Πολωνία ο Στάλιν.

