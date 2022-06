Ο πόλεμος «σκότωσε» και την Eurovision

Μπορεί η «Στεφανία», το ουκρανικό τραγούδι που ξεσήκωσε το κοινό της Eurovision να πήρε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό που διεξήχθη στο Τορίνο της Ιταλίας, η γιορτή του τραγουδιού όμως, το 2023 δεν μπορεί να διοργανωθεί στην νικήτρια χώρα. Την απόφαση πήρε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ενωση (EBU) που επικαλείται τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με το BBC για τη μεταφορά της διοργάνωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Ουκρανίας UA:PBC δεν μπορεί να εκπληρώσει τις εγγυήσεις ασφαλείας και τις υπηρεσιακές εγγυήσεις που απαιτούνται για να φιλοξενήσει, διοργανώσει και κάνει την παραγωγή του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με βάση τους κανονισμούς», έγραψε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) στο Twitter.

