Οι Ουκρανοί λένε ότι έπληξαν ρωσικό ρυμουλκό στο Φιδονήσι

Είναι η σημαντική πολεμική είδηση της Παρασκευής 17 Ιουνίου: οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι χτύπησαν ένα ρωσικό ρυμουλκό πλοίο που μετέφερε αντιαεροπορικό σύστημα στο Φιδονήσι της Μαύρης Θάλασσας.

Το ρυμουλκό «Βασίλι Μπεκ» επλήγη από τουλάχιστον δύο αντιπλοϊκούς πυραύλους Harpoon, και το περιστατικό κατεγράφη από drone. Εικάζεται ότι υπάρχουν πολλά θύματα και αγνοούμενοι. Αυτές οι πληροφορίες μεταδόθηκαν από διεθνή Μέσα.

The Ukrainian Naval Forces struck the Russian Black Sea Fleet tug “Vasily Bekh”. The boat was transporting ammunition, weapons and personnel to the occupied Snake Island, Ukraine’s navy reported. They also note that the vessel had an anti-aircraft missile system “TOR” on board. pic.twitter.com/bEzeUifonZ

Το «Βασίλι Μπεκ» είναι το δεύτερο πλοίο που κατάφεραν να βυθίσουν οι Ουκρανοί, αφού προηγήθηκε η γνωστή βύθιση του καταδρομικού «Μασκβά», την οποία το Κίεβο πανηγύρισε δεόντως, τυπώνοντας και αναμνηστικά γραμματόσημα.

#Ukraine: Big news from the Black Sea- the Ukrainian Navy claims to have destroyed the Russian “Vasily Bekh” rescue vessel, as it travelled to the famous Snake Island; it reportedly had a Tor-M2KM SAM system on board.

The strike was filmed by a TB-2 drone; 2 munitions are used. pic.twitter.com/pCjMf2RX4d

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 17, 2022