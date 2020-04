Ο «Καθηγητής» της «Casa De Papel» και το μήνυμα της σειράς

Ο κόσμος τον γνώρισε και τον αγάπησε μέσα από τον ρόλο του ως «El Professor», στο ισπανικό τηλεοπτικό φαινόμενο «La Casa de Papel»

Ο «Καθηγητής» και εγκέφαλος ληστειών τράπεζας της δημοφιλούς ισπανικής σειράς επέστρεψε (και στην Ελλάδα) μαζί με την τέταρτη σεζόν στο Netflix την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Ο νέος κύκλος αποτελείται από οκτώ επεισόδια.

Μάλιστα, ο επίσημος λογαριασμός της σειράς δημοσίευσε στα social media τους τίτλους των επεισοδίων του τέταρτου μέρους:

Επεισόδιο 1 : Game Over

Επεισόδιο 2 : Berlin’s Wedding

Επεισόδιο 3 : Anatomy Lesson

Επεισόδιο 4 : Pasodoble

Επεισόδιο 5 : 5 minutes earlier

Επεισόδιο 6 : TKO

Επεισόδιο 7 : Strike the tent

Επεισόδιο 8 : The Paris Plan

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τον τέταρτο κύκλο;

Το ίδιο το Netflix κάνει μια περίληψη:

Καθώς το σχέδιο του «Καθηγητή» αρχίζει να καταρρέει, παίζονται ανθρώπινες ζωές κι οι ληστές πρέπει να απωθήσουν τους εχθρούς εντός κι εκτός της Τράπεζας της Ισπανίας.

Η Ναϊρόμπι θα ζήσει; Τι θα συμβεί στον «Καθηγητή», τώρα που πιστεύει ότι η Ρακέλ δεν ζει;

Το θέμα πλέον είναι ποιος θα βγει ζωντανός και ποιος όχι από τη νέα σεζόν.

Ο «Καθηγητής», κατά κόσμο Αλβάρο Μόρτε, μίλησε στην ιταλική Repubblica για την νέα σεζόν:

«Ο Καθηγητής είχε συνηθίσει να πορεύεται μόνος του στη ζωή του καθώς θέλει να έχει τον έλεγχο σε όλες τις καταστάσεις. Και πλέον, με την παρουσία της Ρακέλ, καταλαβαίνει ότι τα δεδομένα αλλάζουν. Την λατρεύει, αλλά βασανίζεται ως προς το ότι δεν μπορεί πλέον να εργάζεται μόνος του», σημειώνει ο 45χρονος ισπανός ηθοποιός.

Η τέταρτη σεζόν βλέπει να μπαίνουν στο καστ μια σειρά από νέα πρόσωπα και χαρακτήρες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις.

«Ηταν κάτι αναγκαίο που έπρεπε να συμβεί», προσθέτει, «καθώς με τον τρόπο αυτό θα φέρουμε μια νέα ένταση στις μεταξύ τους σχέσεις και στην συνέχεια της υπόθεσης».

Οσον αφορά στο κατά πόσο η σειρά περνάει ένα πολιτικό μήνυμα, ο Μόρτε είναι σαφής:

«Ασφαλώς. Και παρόλο που ο πρωταρχικός στόχος είναι ασφαλώς η διασκέδαση του κοινού, καταφέραμε να ανοίξουμε μια συζήτηση: οι κακοί, βλέπετε, δεν είναι πάντα αποκλειστικά κακοί και το ίδιο ισχύει και για τους καλούς. Και αυτό που θέλει να μας πει η σειρά είναι το εξής: όσο μικροί και ασήμαντοι και αν είμαστε, πάντα μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αν το θέλουμε και το επιδιώξουμε», επισημαίνει.