Ο Μπράνσον παίρνει κεφάλι στην κούρσα του Διαστήματος!

Τη δεκαετία του ’60 η κούρσα του Διαστήματος, που οδήγησε γρήγορα στην «κατάκτηση» της Σελήνης, γινόταν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ενωση. Σήμερα, γίνεται ανάμεσα σε δύο κροίσους: Τον Τζεφ Μπέζος και τον σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, που έχουν βάλει στοίχημα για το ποιος θα τερματίσει πρώτος.

Πρόσφατα, ο Μπέζος ανακοίνωσε ότι η δική του παρθενική πτήση με επιβάτες τον ίδιο, τον αδελφό του, τον νικητή σχετικής δημοπρασίας, που πλήρωσε 28 εκατ. δολάρια και την 82χρονη πρώην πιλότο και με εκπαίδευση αστροναύτη, Γουόλι Φανκ πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου.

Αμέσως μετά, ο Μπράνσον μετέφερε την ημερομηνία της δικής του παρθενικής πτήσης της Virgin Galactic, στα σύνορα του Διαστήματος, για τις 11 Ιουλίου -ή εκεί γύρω- για να προλάβει τον ανταγωνιστή του.

Εδώ και δύο δεκαετίες, ο ιδρυτής της Virgin Airlines, αναπτύσσει το πυραυλοκίνητο αεροσκάφος Unity, το οποίο μπορεί να πετάξει στα 90 χλμ, προσφέροντας λίγα λεπτά πτήσης χωρίς βαρύτητα στους επιβάτες με θέα την καμπύλη γραμμή του ορίζοντα της Γης.

Στόχος του Μπράνσον είναι η δημιουργία μίας επιβατικής διαστημικής υπηρεσίας, που θα μεταφέρει τουρίστες στο Διάστημα. Ηδη, 600 άνθρωποι έχουν δηλώσει υποψηφιότητα και έχουν δώσει προκαταβολή για την πτήση. Η τελική τιμή του εισιτηρίου θα φτάσει τα 250.000 δολάρια.

«Πραγματικά πιστεύω ότι το Διάστημα ανήκει σε όλους μας. Μετά από 17 χρόνια έρευνας, μηχανικής και καινοτομίας, η νέα εμπορική διαστημική βιομηχανία είναι έτοιμη να ανοίξει το Σύμπαν στην ανθρωπότητα και να αλλάξει τον κόσμο για πάντα», είπε χαρακτηριστικά ο Μπράνσον, περιγράφοντας το όραμά του.

Το πρώτο βήμα είναι να έχεις το όνειρο να κάνεις το Διάστημα προσβάσιμο σε όλους. Το άλλο είναι να έχεις μία τρομερή ομάδα που θα μετατρέψει αυτό το όνειρο σε πραγματικότητα, πρόσθεσε ο Μπράνσον.

Την περασμένη εβδομάδα, άναψε το πράσινο φως από την Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για τις πτήσεις της Virgin Galactic, δίνοντάς την την απαραίτητη άδεια.

Η Κυριακή 11 Ιουλίου, ορίστηκε ως το «παράθυρο» για την πτήση. Η ομάδα έχει στόχο εκείνη την ημερομηνία, αλλά μπορεί και να καθυστερήσει λόγω του καιρού ή τεχνικού προβλήματος.

Η ημέρα αυτή είναι στόχος και για να προλάβει τον Μπέζος, πριν απογειωθεί το δικό του όχημα για την πτήση στην άκρη του Διαστήματος, που θα γίνει στις 20 Ιουλίου.

Richard Branson's Virgin Galactic has been cleared for takeoff. The approval comes at a critical time for Branson as his space venture faces off against Jeff Bezos' Blue Origin and Elon Musk's SpaceX https://t.co/0HH9UyFqQr pic.twitter.com/HmcGh6Snsf

— Reuters (@Reuters) June 26, 2021