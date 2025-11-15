Νότια Καρολίνα: Τρίτη εκτέλεση το 2025 με πυροβολισμό επαναφέρει τη συζήτηση για τη θανατική ποινή

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πρακτικές εφαρμογής της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ επανήλθε δραματικά στο προσκήνιο, καθώς η Νότια Καρολίνα προχώρησε σε εκτέλεση θανατοποινίτη με πυροβολισμό, για τρίτη φορά μέσα σε έναν χρόνο.

Η μέθοδος αυτή, η οποία έχει καταδικαστεί διεθνώς ως «απάνθρωπη» και «βάρβαρη», αναζωπυρώνει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα όρια του σωφρονισμού στην Αμερική και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι καταδικασμένοι καλούνται να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα χάσουν τη ζωή τους.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (14/11), με τη Νότια Καρολίνα να γίνεται εκ νέου επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων, καθώς για τρίτη φορά επιλέγει τη χρήση πυροβόλων όπλων για την εφαρμογή της εσχάτης των ποινών, παρά τη διαρκώς εντεινόμενη κατακραυγή οργανώσεων και διεθνών φορέων.

Ο 44χρονος Στίβεν Μπράιαντ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία του Γουίλαρντ Τίτζεν τον Οκτώβριο του 2004, ενώ είχε ομολογήσει και δύο άλλους φόνους.

Οι δικηγόροι του υποστήριξαν στις τελευταίες προσφυγές ότι ο δικαστής της δίκης δεν μπόρεσε να λάβει υπόψη του τις εγκεφαλικές βλάβες που έφερε ο Μπράιαντ λόγω χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών από τη μητέρα του κατά την εγκυμοσύνη. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Καρολίνας αρνήθηκε να αναστείλει την εκτέλεση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Σύμφωνα με το Associated Press, εκπρόσωπος του οποίου βρισκόταν στην αίθουσα εκτελέσεων ως διαπιστευμένος παρατηρητής, ο Μπράιαντ δεν έκανε καμία τελευταία δήλωση και κοίταξε για μια στιγμή τούς 10 μάρτυρες πριν οι φύλακες του φορέσουν κουκούλα.

Στην αίθουσα βρίσκονταν τρεις σκοπευτές των φυλακών. Περίπου 55 δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Η Νότια Καρολίνα έχει επανεκκινήσει τις εκτελέσεις τον τελευταίο χρόνο και έχει θανατώσει επτά άτομα σε σύντομο διάστημα, έπειτα από 13 χρόνια πλήρους παύσης.

Τον Μάρτιο πραγματοποίησε την πρώτη εκτέλεση μπροστά σε απόσπασμα μετά από 15 χρόνια, μια μέθοδο που οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν «βάρβαρη».

Οι δικηγόροι του Μπράιαντ υποστήριζαν ότι πριν από τη δίκη του το 2008 δεν είχε γίνει πλήρης εγκεφαλική απεικόνιση, η οποία θα μπορούσε να αποκαλύψει τις βλάβες.

Επίσης έκαναν λόγο για «απαράδεκτη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση» στην παιδική ηλικία, η οποία επιδείνωσε τις παθολογίες του.

Η Εισαγγελία της Πολιτείας απάντησε ότι οι ισχυρισμοί περί εγκεφαλικής βλάβης ήταν άνευ σημασίας, υποστηρίζοντας ότι ο Μπράιαντ ήταν «μεθοδικός, πονηρός και απολάμβανε» τα εγκλήματά του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη του, ο Μπράιαντ έκαιγε τα μάτια του θύματός του με τσιγάρα και άφηνε χλευαστικά μηνύματα γραμμένα με το αίμα του.

«Η Νότια Καρολίνα έδωσε στον Μπράιαντ τα τελευταία τραύματα σε μια ζωή γεμάτη πόνο», δήλωσε ο δικηγόρος του μετά την εκτέλεση, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι θανατοποινίτες στη Νότια Καρολίνα υποχρεώνονται πλέον να επιλέξουν τον τρόπο εκτέλεσής τους: ηλεκτροπληξία, θανατηφόρο ένεση ή εκτελεστικό απόσπασμα.

Η θανατηφόρος ένεση είναι η συνηθέστερη μέθοδος στις ΗΠΑ, όμως πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι το φάρμακο πεντοβαρβιτάλη μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένο και εξαιρετικά επώδυνο θάνατο.

Ο πρώτος άνθρωπος που εκτελέστηκε με πυροβολισμό στη Νότια Καρολίνα το 2024, ο Μπραντ Σίγκμον, επέλεξε τη μέθοδο φοβούμενος τις αναφορές ότι τρεις συγκρατούμενοί του πέθαναν με μαρτύρια που διήρκεσαν πάνω από 20 λεπτά.

Ο δεύτερος άνθρωπος που εκτελέστηκε, ο Μικάλ Μάχντι, φέρεται -σύμφωνα με τους δικηγόρους του- να πέθανε ύστερα από «αποτυχημένη» εκτέλεση, καθώς οι σκοπευτές λέγεται πως αστόχησαν. Οι σωφρονιστικές Αρχές διέψευσαν τον ισχυρισμό.

Με την εκτέλεση του Μπράιαντ, η Νότια Καρολίνα καθίσταται η Πολιτεία με τις περισσότερες εκτελέσεις με πυροβολισμό στη σύγχρονη εποχή της θανατικής ποινής.

Μόνο η Γιούτα έχει εκτελέσει τρεις ανθρώπους με παρόμοιο τρόπο, με τελευταία φορά το 2010.

Η πάστορας Χίλαρι Τέιλορ, επικεφαλής οργάνωσης κατά της θανατικής ποινής, δήλωσε ότι οι θανατοποινίτες αντιμετωπίζουν μια «αδύνατη επιλογή»: «Θα επιλέξεις να δηλητηριαστείς με έναν τρόπο που μοιάζει με πνιγμό, να “ψηθείς ζωντανός” από ηλεκτροπληξία ή να σου ανατινάξουν την καρδιά με πυροβολισμό;»

Ο Μπράιαντ είναι ο 50ός άνθρωπος που εκτελείται στη Νότια Καρολίνα από την επανεκκίνηση της θανατικής ποινής πριν από τέσσερις δεκαετίες και ο 43ος στις ΗΠΑ μέσα στο 2025.

Από την άλλη πλευρά, ο 46χρονος Τρεμέιν Γουουντ, που επρόκειτο να εκτελεστεί στην Οκλαχόμα, γλίτωσε την τελευταία στιγμή όταν του χορηγήθηκε χάρη, λίγα λεπτά πριν του χορηγηθεί η θανατηφόρο ένεση.

Καταδικασμένος στη θανατική ποινή για τον φόνο την 1η Ιανουαρίου 2002 του Ρόνι Γουίφ, 19 χρονών, αναμενόταν να εκτελεστεί με ενέσιμο διάλυμα.

Ομως, την τελευταία στιγμή, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Πολιτείας, Κέβιν Στιτ, αποφάσισε να αποδεχτεί εισήγηση της επιτροπής απονομής χάριτος, που συνέστησε τη μετατροπή της ποινής σε ισόβια.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News