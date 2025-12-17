Δημογραφικό και Εργασία: Η «συζήτηση της γενιάς μας», λέει ο Παύλος Μαρινάκης

Ως τη «συζήτηση της γενιάς μας» χαρακτήρισε το δημογραφικό πρόβλημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, συνδέοντάς το ευθέως με την αγορά εργασίας, την ανεργία που μειώθηκε εντυπωσιακά και την ανάγκη ενεργοποίησης όσων μπορούν και θέλουν να επανενταχθούν παραγωγικά.

Μιλώντας στο podcast «Συναντήσεις» της Athens Voice και στον Μάκη Προβατά, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η σημερινή γενιά έχει ίσως μία από τις τελευταίες ευκαιρίες να ανατρέψει μια ιστορική αρνητική πορεία, όπου κάθε επόμενη γενιά ζει χειρότερα από την προηγούμενη. «Σε 20 χρόνια θα συζητάμε για μια εντελώς διαφορετική Ελλάδα, αν δεν ανοίξουμε τώρα, για πρώτη φορά με ειλικρίνεια, τη συζήτηση για το δημογραφικό», σημείωσε, μιλώντας για ένα ζήτημα που –όπως είπε– αντιμετωπίζεται με υποκρισία τόσο από το πολιτικό σύστημα όσο και από ένα μέρος των ΜΜΕ.

Ενα απόσπασμα όσων είπε ο κ. Μαρινάκης στον Μάκη Προβατά για το δημογραφικό και την ανεργία:

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το δημογραφικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με οικονομικά κίνητρα, αν και σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης. Κατά τον ίδιο, απαιτείται αλλαγή ρητορικής, προτύπων και κοινωνικής αντίληψης, αλλά και μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στο ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης, με αυστηρότητα απέναντι στην παράνομη και υπέρ των θεσμικών και ελεγχόμενων οδών.

Δημογραφικό και ανεργία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαρινάκης στη συζήτηση για την ανεργία και το επίδομα ανεργίας. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο 7,9% χαρακτηρίζοντας τη μείωση του ποσοστού ανεργίας ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κυβερνητικής πολιτικής. Υπό αυτό το δεδομένο, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να παραμένει αμετάβλητο το ίδιο μοντέλο επιδόματος ανεργίας που ίσχυε όταν η χώρα είχε ανεργία 17%, 18% ή και 25%.

«Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε αυτονόητα πράγματα που ίσχυαν σε μια εντελώς διαφορετική οικονομική πραγματικότητα», είπε, προσθέτοντας ότι –με εξαίρεση ειδικές κοινωνικές κατηγορίες– σήμερα όποιος θέλει να εργαστεί, μπορεί να βρει δουλειά. Αναγνώρισε ότι έχει ήδη γίνει μεταρρύθμιση στο επίδομα ανεργίας, ωστόσο εκτίμησε πως πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για το επόμενο βήμα, ώστε η εύρεση εργασίας να καταστεί «μονόδρομος», ιδίως για τις νεότερες γενιές.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η ενεργοποίηση του ανενεργού εργατικού δυναμικού συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό, καθώς η έλλειψη προσωπικού πλήττει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, περιορίζει την ανάπτυξή τους και τελικά συμπιέζει και τους μισθούς. «Οσο περισσότερη εργασία, τόσο περισσότερη ανάπτυξη και τόσο καλύτερες αποδοχές», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η άνοδος των μισθών περνά και μέσα από τη συνέχιση των φορολογικών μειώσεων.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι το δημογραφικό, η εργασία και η κοινωνική συνοχή συνιστούν ένα ενιαίο πολιτικό και κοινωνικό στοίχημα, πάνω στο οποίο –όπως είπε– «θα κριθούν πρόσωπα και κόμματα τα επόμενα χρόνια».

