Σκέρτσος στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είχα καμία αρμοδιότητα ή εμπλοκή»

Με κατηγορηματικές διαψεύσεις οποιασδήποτε εμπλοκής του στα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, αποδίδοντας τις διαχρονικές δυσλειτουργίες του οργανισμού σε συστημικές παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης

«Δεν έχω καμία τυπική ή ουσιαστική αρμοδιότητα επί των θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης», δήλωσε εμφατικά, διευκρινίζοντας ότι ουδέποτε έχει συμμετάσχει σε συσκέψεις που αφορούν την οργάνωση ή τυχόν δυσλειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε έχει ανταλλάξει μηνύματα, λάβει αλληλογραφία ή έρθει σε οποιαδήποτε επαφή με τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως τόνισε, δεν γνωρίζει τα πρόσωπα που έχουν διατελέσει στη διοίκησή του, ούτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους ούτε μεταγενέστερα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, το όνομά του δεν εμπλέκεται ούτε αναφέρεται σε καταθέσεις ή στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει λάβει γνώση της σχετικής δικογραφίας.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε εξέφρασε άποψη επί τεχνικών ζητημάτων που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τις αγροτικές κοινοτικές ενισχύσεις, εξηγώντας ότι δεν διαθέτει γνώση ή εμπειρία στα θέματα του πρωτογενούς τομέα.

Αναφερόμενος στη μοναδική δημόσια τοποθέτηση που αποτέλεσε, όπως είπε, τον λόγο της κλήσης του στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Σκέρτσος εξήγησε ότι επρόκειτο για παρέμβασή του σε συνέδριο για τον πρωτογενή τομέα, όπου εκπροσώπησε την κυβέρνηση στο πλαίσιο συλλογικού οργάνου. Εκεί, όπως ανέφερε, επισήμανε ότι τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν εντοπιστεί διαχρονικά και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συνιστούν ένα δομικό, χρόνιο ζήτημα τόσο για τον πρωτογενή τομέα όσο και για τη Δημόσια Διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε στοιχεία που είναι γνωστά στη δημόσια συζήτηση, σύμφωνα με τα οποία από τη δεκαετία του 1990 έως και σήμερα έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για λανθασμένες αγροτικές ενισχύσεις. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν αφορούν αποκλειστικά τη χώρα μας, καθώς αντίστοιχες κυρώσεις έχουν επιβληθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Σκέρτσος τόνισε ότι στη δημόσια αυτή τοποθέτησή του δεν έγινε καμία αναφορά σε ποινικές διαδικασίες ή ποινικούς ελέγχους, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν είχε γνώση ούτε για τεχνικά ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε για τυχόν έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Επουδενί αναφερόμουν σε τέτοιες διαδικασίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, η θέση που εξέφρασε δημόσια ήταν ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό και διακομματικό πρόβλημα, το οποίο καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να επιλύσει στο παρελθόν. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι και η σημερινή κυβέρνηση καθυστέρησε να δώσει τις ενδεδειγμένες λύσεις, προσθέτοντας ότι από το 2024 εφαρμόζεται πλέον ένα σχέδιο δράσης, συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο θέτει -όπως είπε- τις βάσεις για τη σωστή αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενός οργανισμού κομβικής σημασίας για τη δίκαιη κατανομή των αγροτικών ενισχύσεων.

Ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε επίσης στα συστημικά προβλήματα που, όπως εκτίμησε, οδήγησαν στις στρεβλώσεις των ενισχύσεων, επισημαίνοντας την έλλειψη βασικών και διαλειτουργικών μητρώων. Όπως ανέφερε, για χρόνια δεν υπήρχαν κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, διαχειριστικά σχέδια βόσκησης ή ψηφιακά μητρώα για την καταγραφή κτηνοτρόφων και κοπαδιών, γεγονός που καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη τη διενέργεια ουσιαστικών διασταυρωτικών ελέγχων. Ελεγχοι που, όπως υπογράμμισε, είναι απολύτως κρίσιμοι για τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οπως ανέφερε, η χώρα, ιδίως κατά την περίοδο της κρίσης χρέους, βρέθηκε διαχρονικά στις τελευταίες θέσεις ως προς την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κανόνων.

«Εθνικός στόχος τώρα και προτεραιότητα είναι η σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τους ευρωπαϊκούς δείκτες», τόνισε, προσθέτοντας ότι σε ορισμένους τομείς η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία έξιμισι χρόνια, ενώ σε άλλους -όπως αυτόν του ΟΠΕΚΕΠΕ- όχι στον βαθμό που θα έπρεπε.

Υπενθύμισε ότι η πολιτική ευθύνη έχει αναληφθεί στο ανώτατο επίπεδο από τον πρωθυπουργό, ωστόσο ξεκαθάρισε πως, κατά την άποψή του, η ανάληψη πολιτικής ευθύνης για αστοχίες ή ελλείψεις δεν ταυτίζεται αυτομάτως με ποινική ευθύνη, αφήνοντας στη Βουλή την αρμοδιότητα της περαιτέρω διερεύνησης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News