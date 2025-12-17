Δημοσκοπήσεις: Προβάδισμα της ΝΔ – «Κολλημένο» το ΠΑΣΟΚ

Σταθερό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία και ένα ΠΑΣΟΚ που βλέπει το ποσοστό του να έχει «κολλήσει» έδειξαν τρεις νέες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν, από τις Opinion Poll (για το Action 24), Pulse (για τον ΣΚΑΪ) και MRB (για το ΟΡΕΝ)

Και στις δύο δημοσκοπήσεις το κυβερνών κόμμα λαμβάνει ποσοστό υψηλότερο από το 28,3% που είχε πάρει στις ευρωεκλογές του 2024, ενώ παραμένει το μεγάλο ποσοστιαίο «χάσμα» που τη χωρίζει με το ΠΑΣΟΚ.

Pulse: Στο 29% η Νέα Δημοκρατία – Στο 13,5% το ΠΑΣΟΚ

Μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με την έρευνα του Νοεμβρίου, καταγράφονται στη δημοσκόπηση της Pulse, με περισσότερο κερδισμένη να εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ πτώση καταγράφεται στα ποσοστά τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα η ΝΔ λαμβάνει στην εκτίμηση ψήφου ποσοστό 29%, το ΠΑΣΟΚ 13,5%, με τρίτο κόμμα την Πλεύση Ελευθερίας με 11% και τέταρτο την Ελληνική Λύση με 10%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,5%, ενώ άνω του 3% είναι τα ποσοστά για Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ 25.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 23,5%, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 9%, ενώ 8% έχει η Ελληνική Λύση. Ποσοστό 7% για το ΚΚΕ, 5,5% για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Φωνή Λογικής στο 3%.

MRB: Στο 29,2% η ΝΔ, στο 14,1% το ΠΑΣΟΚ

H ΝΔ χάνει μία μονάδα και μετρήθηκε στο 29,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ διατηρεί σταθερή εικόνα με 14,1%, με τρίτο κόμμα την Ελληνική Λύση στο 11,7%, την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί με 9,7%, ενώ στο 8,6% βρίσκεται το ΚΚΕ και στο 7,7% ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η μέτρηση βγάζει μία οκτακομματική Βουλή, αφού μένουν εκτός με την αναγωγή στο σύνολο η Νίκη, το Κίνημα Δημοκρατίας και η Νέα Αριστερά.

Όπως ακριβώς και στις άλλες δημοκοπήσεις η σειρά των κομμάτων δεν αλλάζει ούτε στη μέτρηση της πρόθεσης ψήφου.

Opinion Poll: Στο 29,7% η Νέα Δημοκρατία – Στο 13,6% το ΠΑΣΟΚ

Στο 29,7% στην εκτίμηση ψήφου μέτρησε η Opinion Poll τη ΝΔ, που καταγράφει απώλεια μισής μονάδας σε σχέση με τον Νοέμβριο, διατηρώντας, όμως, ισχυρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ. Στη μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24, το προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ φθάνει στις 16,1 μονάδες, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λαμβάνει 13,65, εμφανίζοντας οριακή υποχώρηση σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας.

Στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση με 11,9%, με άνοδο 1,2 μονάδων μέσα σε έναν μήνα, με την Πλεύση Ελευθερίας στο 10,1%, έχοντας ενίσχυση 1,1 μονάδων σε σύγκριση με τον Νοέμβριο και το ΚΚΕ να έχει ποσοστό 8,6%. Μόλις στο 4,6% ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο 4% βρίσκεται η Φωνή Λογικής. Ενταξη στη Βουλή και για το ΜέΡΑ25 με ποσοστό 3,1%, ενώ άνω του 2% είναι τα ποσοστά για Νίκη και Κίνημα Δημοκρατίας

Ανάλογη η εικόνα σε ό,τι αφορά τη «σειρά» των κομμάτων καταγράφεται και στην πρόθεση ψήφου, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει το σταθερό προβάδισμα και το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Πιο αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 23,8%

ΠΑΣΟΚ: 10,9%

Ελληνική Λύση: 9,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,1%

ΚΚΕ: 6,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%

Φωνή Λογικής: 3,2%

Ανω του 2% εμφανίζουν Νέα Αριστερά και ΜέΡΑ 25

